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ઉચ્ચ પદ પર બેઠેલા નેતા-અધિકારીના સ્વજન વિદેશમાં રહે તો કાયદો શું કહે છે? ભારત અને ચીનના નિયમો વચ્ચેનો તફાવત જાણો

નેશનલ એલિઝિબિલિટી કમ એન્ટ્રેસ ટેસ્ટ  (NEET-UG) પેપર લીકના વિરોધ-પ્રદર્શન દરમિયાન સવાલ ઉઠ્યો છે કે ઘણા નેતાઓ-અધિકારીઓના બાળકો વિદેશમાં અભ્યાસ કે નોકરી કરે છે, તેથી આ વર્ગ યુવાઓની સમસ્યાથી અજાણ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:29 PM IST
ઉચ્ચ પદ પર બેઠેલા નેતા-અધિકારીના સ્વજન વિદેશમાં રહે તો કાયદો શું કહે છે? ભારત અને ચીનના નિયમો વચ્ચેનો તફાવત જાણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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