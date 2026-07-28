/ઉચ્ચ પદ પર બેઠેલા નેતા-અધિકારીના સ્વજન વિદેશમાં રહે તો કાયદો શું કહે છે? ભારત અને ચીનના નિયમો વચ્ચેનો તફાવત જાણો

રાષ્ટ્રીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરીક્ષા (NEET-UG) પેપર લીકના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન તે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે ઘણા નેતાઓ-અધિકારીઓના બાળકો વિદેશમાં અભ્યાસ કે નોકરી કરે છે, તેથી આ વર્ગ યુવાઓની સમસ્યાથી અજાણ છે. ઘણા મામલામાં જોવા મળ્યું કે બાળકો કે જીવનસાથી કાયમી નાગરિકના રૂપમાં કોઈ વિકસિત દેશમાં રહે છે. આ કડીમાં ચીનનું ઉદાહરણ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં આવા નેતાઓ-અધિકારીઓને Naked Official (નેકેડ ઓફિશિયલ) કહેવામાં આવે છે અને તેના પર નજર રાખવામાં આવે છે.
નેકેડ ઓફિશિયલ
નેકેડ ઓફિશિયલ (Naked Officials) એટલે ચીની ભાષામાં લુઓ ગુઆન (Luǒ Guān) નો મતલબ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઇના (CPC) કે ચીની સરકારના એવા અધિકારીઓ સાથે છે, જેના જીવનસાથી કે બાળકો વિદેશમાં વસેલા છે (ભલે તે ત્યાંના સ્થાયી નિવાસી હોય કે નાગરિક) જ્યારે અધિકારી ખુદ પોતાના પદ પર રહે છે. આ શબ્દનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ ત્યાં થાય છે જ્યારે અધિકારી તો ચીનમાં રહે છે, પરંતુ તેનો નજીકનો પરિવાર વિદેશ જતો રહે છે. જેનાથી અધિકારી દેશમાં એકલો કે નજીકના પરિવાર વગરનો રહે છે. એક દાયકાથી વધુ સમયથી ચીન જાહેર અધિકારીઓની આ શ્રેણીને નિયંત્રિત અને મોનિટર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.
ચીન આ મામલાને ભ્રષ્ટાચાર, બિન-કાયદેસર રીતે સંપત્તિ બહાર મોકલવા અને ખાનરી ગીરે ધનવાન બનવાના પ્રયાસની દ્રષ્ટિએ જુએ છે. જો કોઈ અધિકારીનો પરિવાર વિદેશમાં છો તો સરકાર તેને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે સંભવિત ખતરો માની શકે છે. જેની તપાસ, જાણકારીનો ખુલાસો અને તેના પર પ્રતિબંધ જરૂરી હોઈ શકે છે. પરંતુ તેને ગુનાની શ્રેણીમાં ન રાખવામાં આવે.
2009મા સૌથી પહેલા કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઇનાના સેન્ટ્રલ કમીશન ફોર ડિસિપ્લિન ઈન્સ્પેક્શન (CCDI) એ નેકેડ ઓફિશિયલ્સ પર વધુ નજર રાખવાની માગ કરી. 2010મા સુપરવિઝન મિનિસ્ટ્રીએ તે સરકારી અધિકારીઓના મેનેજમેન્ટને મજબૂત કરવા માટે ઔપચારિક રૂપથી નિયમ લાગૂ કર્યો, જેના જીવનસાથી અને બાળકો બંને વિદેશ જતાં રહ્યાં હતા. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભ્રષ્ટાચાર, ગેરકાયદેસર રીતે સંપત્તિ ટ્રાન્સફર કરવા અને દેશમાંથી મૂળી બહાર લઈ જવા (કેપિટલ ફ્લાઇટ) ને રોકવા માટે જાણકારી એકત્ર કરવા અને સર્વેલાન્સ વધારવાનો હતો.
ત્યારથી નીતિઓને વધુ કડક કરી દેવામાં આવી છે. 2014મા પ્રમોશનના નિયમમાં ફેરફાર કર્યો. તેમાં એવા ઉપાય પણ સામેલ છે જે તે સરકારી અધિકારીઓના પદના વહીવટ સાથે જોડાયેલા છે જેના જીવનસાથી વિદેશ જતાં રહ્યાં છે. આ નિયમો હેઠળ આવા અધિકારીઓને સંવેદનશીલ પદો પર પ્રમોશન અપાતા રોકવામાં આવ્યા અને તેને સેના, કૂટનીતિ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, ગુપ્તચર વિભાગ, ગોપનીય તથા અન્ય મહત્વની નેતૃત્વવાળી ભૂમિકામાં કામ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવ્યા.
ગ્વાંગડોંગનો કિસ્સો
તે વર્ષે ગ્વાંગડોંગ પ્રાંતમાં પ્રથમવાર મોટા સ્તર પર કાર્યવાહી થઈ, જ્યાં તપાસકર્તાઓએ 1000થી વધુ એવા અધિકારીઓની ઓળખ કરી. તેમાંથી 866 અધિકારીઓનું પદ ઘટાડી દેવામાં આવ્યું. તેની બદલી કરવામાં આવી કે તેને રાજીનામું આપવા કે સમય પહેલા રાજીનામું આપવા કહેવામાં આવ્યું. પ્રભાવિત લોકોમાં મેયર અને સ્થાનીક સ્તર પર બીજા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ સામેલ હતા. બાદમાં લગભગ 200 અધિકારીઓએ પોતાના પરિવારોને મુખ્ય ભૂમિ ચીન પરત બોલાવી લીધા, જેથી તે ખાસ પદ પર રહેવા માટે યોગ્ય બની શકે.
2014ના અંત સુધી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના સેન્ટ્રલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિપાર્ટમેન્ટે દેશભરમાં લગભગ 3200 નેકેડ ઓફિશિયલની ઓળખ કરવાનો રિપોર્ટ આપ્યો. તેમાં 1 હજારથી વધુ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી, તેની બદલી કરવામાં આવી કે મહત્વના પદો પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા.
ક્વાસી-નેકેડ ઓફિશિયલ
ત્યારબાદ 2022મા વધુ આકરા નિર્ણય લેવાયા, જ્યારે ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીએ મંત્રી સ્તરના અધિકારીઓના જીવનસાથી અને બાળકો માટે વિદેશી રિયલ એસ્ટેટ કે વિદેશી કંપનીઓમાં શેર રાખવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો. આ પગલું હિતોના ટકરાવને ઘટાડવા, છુપાયેલી સંપત્તિ બનાવવાની તકને સીમિત કરવા અને ભ્રષ્ટાચાર-વિરોધી ઉપાયોને મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લાગૂ કરવામાં આવેલા વ્યાપક પ્રતિબંધનો હિસ્સો હતો.
છેલ્લા 12 મહિનામાં ફરી આંતરિક તપાસ કરવામાં આવી છે. તેમાં ક્વાસી-નેકેડ ઓફિશિયલ (એવા અધિકારી જેના બાળકો વિદેશમાં રહે છે, પરંતુ જીવનસાથી ચીનમાં રહે છે) ને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા. ડિપાર્ટમેન્ટે દેશભરમાં સર્વો કર્યો. આ તપાસ બાદ ઘણા અધિકારીઓને પ્રમોશન કે નિમણૂંક ન મળી. આંતરિક અનુશાસનાત્મક અભિયાનો હેઠળ તેને લીડરશીપના પદ પરથી હટાવવાની માગ કરવામાં આવી, કારણ કે તે સંબંધિત શ્રેણીઓમાં સામેલ હતા.
ભારતની શું છે સ્થિતિ
ભારતમાં એવો કોઈ કાયદો નથી જે હેઠળ મંત્રીઓ, સાંસદો, ધારાસભ્યો કે વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તે જાહેર રૂપથી જણાવવું જરૂરી હોય છે કે શું તેના જીવનસાથી કે બાળકો કોઈ બીજા દેશના સ્થાયી નિવાસી કે નાગરિક છે, કે શું તેનો નજીકનો પરિવાર અભ્યાસ કે કામના સિલસિલામાં વિદેશમાં રહે છે. આ રીતે ચૂંટણી કાયદા, સર્વિસ નિયમો કે ટેક્સ કાયદા હેઠળ જરૂરી સામાન્ય સંપત્તિની જાણકારી સિવાય નજીકના પરિવારના સભ્યોની વિદેશમાં રહેલી મોટી સંપત્તિની જાણકારી આપવા માટે કોઈ ખાસ કાયદાકીય માળખું નથી.
ચૂંટણી લડતાં ઉમેદવારોએ ભારત ચૂંટણી પંચની પાસે એફિડેવિટ દાખલ કરવામાં પોતાની સંપત્તિ, લોન અને નાણાકીય હિતોની જાણકારી આપવાની હોય છે. જ્યારે કેટલાક સરકારી કર્મચારીઓ પર સંપત્તિની જાણકારી આપવા સાથે જોડાયેલા સર્વિસ કંડક્ટ નિયમ લાગૂ થાય છે. આ સિવાય આવકવેરા કાયદા હેઠળ જ્યાં લાગૂ હોય, નિવાસીઓએ વિદેશી સંપત્તિ વિશે જાણકારી આપવાની જવાબદારી હોઈ શકે છે. પરંતુ ભારતમાં ચીનની જેમ જાણકારી આપવાનું સ્પષ્ટ માળખું નથી. જે ખાસ કરી તે વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલો હોય જેના પરિવારના સભ્યો વિદેશમાં રહે છે, કામ કરે છે કે સ્થાયી રૂપથી વસી ગયા છે.
ચીની મોડલની જરૂર
ભારતમાં ઘણા રાજનેતાઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો પરિવાર વિદેશમાં રહે છે. જો આવો કોઈ નિયમ ભારતમાં હોત તો આ લોકો પણ તપાસ હેઠળ આવત. મંત્રીઓ, સાંસદો, ધારાસભ્યો, વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ અને ઊંચા જાહેર પદ પર બેઠેલા અન્ય લોકો માટે જાણકારી આપવા જરૂરી બનાવનાર કાયદા પર પારદર્શિતાના ઉપાય તરીકે વિચાર કરી શકાય છે. જેથી ભારતમાં નેકેડ ઓફિશિયલ (એવા અધિકારી જેનો પરિવાર વિદેશમાં રહે છે) પર ચર્ચા શરૂ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. નેકેડ ઓપિશિયલ્સ પર ચીની મોડલ તે નથી માનતું કે દરેક અધિકારી ભ્રષ્ટ હશે. પરંતુ તે એ સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે કે આવી સ્થિતિમાં વધુ જાણકારી આપવા, સતર્ક રહેવા અને સંસ્થાગત તપાસની જરૂરિયાત હોઈ શકે છે, કારણ કે તેમાં હિતોનો ટકરાવ ભ્રષ્ટાચારનું જોખમ કે ગેરકાયદેસર સંપત્તિ બહાર મોકલવા જેવી ચિંતાઓ હોઈ શકે છે.
આ પ્રકારની જરૂરી જાણકારીથી આ સવાલોના જવાબ મળી શકે છે.
શું અધિકારીના જીવનસાથી કે બાળકો બીજા દેશના સ્થાયી નાગરિક કે નિવાસી છે?
શું અધિકારીનો નજીકનો પરિવાર હજુ વિદેશમાં રહે છે, કે તાજેતરમાં ત્યાં રહે છે?
શું અધિકારી કે તેનો નજીકના પરિવારના સભ્યોની પાસે વિદેશમાં મોટી સંપત્તિ છે, જેમ કે રિયલ એસ્ટેટ, બેંક એકાઉન્ટ કે બિઝનેસમાં ભાગીદારી, જેના વિશે કાયદાકીય રીતે જાણકારી આપવી જરૂરી છે?
શું પરિવારનો કોઈ નજીકનો સભ્ય વિદેશી સરકારો, વિદેશી સરકારી કંપનીઓ કે રણનીતિક રૂપથી સંવેદનશીલ વિદેશી કંપનીઓમાં કામ કરે છે કે તેમાં તેની મોટી નાણાકીય ભાગીદારી છે?
શું પરિવારના કોઈ નજીકના સભ્યને કોઈ બીજા દેશમાં રોકાણ કાર્યક્રમો દ્વારા લાંબા સમય સુધી રહેવાની મંજૂરી, રોકાણ વિઝા કે નાગરિકતા હાસિલ કરી છે?
આવી સિસ્ટમનો ઉદ્દેશ્ય પારદર્શિતા, જવાબદારી અને હિતોના ટકરાવથી બચાવને પ્રોત્સાહન આપવાનો ગશે.તેમાં કોઈ ખોટા કામ કે ભ્રષ્ટાચારનું પહેલાથી અનુમાન લગાવવામાં આવશે નહીં. પોતાના બાળકોના અભ્યાસ, કામ કે રહેવા માટે વિદેશ મોકલવામાં કંઈ ખોટું નથી અને તે કરવાથી સાબિત થતું નથી કે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યું છે, કે ભારત પ્રત્યે તેની વફાદારી નથી. જો કોઈ પોલિસી લાવવામાં આવે છે તો તેમાં પ્રાઇવેસી, યોગ્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને માન્ય વ્યક્તિગત સંજોગો માટે જરૂરી સુરક્ષા ઉપાય હોવા જોઈએ. તેનાથી બધી રાજકીય પાર્ટીઓ, સરકારો અને ઊંચા સરકારી પદ પર બેઠેલા લોકો પર કોઈ ડર, પક્ષપાત કે છૂટ વગર એક સમાન રૂપથી લાગૂ કરવો જોઈએ.