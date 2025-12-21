જો કોઈ વ્યક્તિ ઓફર લેટર મળ્યા પછી પણ સરકારી નોકરીમાં જોડાય નહીં તો શું થાય, શું કહે છે નિયમો?
Government Job Joining Rules: બિહારની ડૉ. નુસરત પ્રવીણ સમયમર્યાદા પછી પણ નોકરીમાં જોડાયા ન હતા. ચાલો જોઈએ કે જો તમે ઑફર લેટર મળ્યા પછી સરકારી નોકરીમાં જોડાઓ નહીં તો શું થઈ શકે છે.
Government Job Joining Rules: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા મુસ્લિમ મહિલા ડોક્ટરના હિજાબ ઉતારવાના કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. હકીકતમાં, મહિલા ડોક્ટર, નુસરત પ્રવીણ, જોડાવાના છેલ્લા દિવસે પણ નોકરીમાં જોડાઈ ન હતી. આ દરમિયાન, ચાલો જોઈએ કે જો કોઈ ઉમેદવાર ઓફર લેટર મળ્યા પછી પણ સરકારી નોકરીમાં જોડાય નહીં તો શું થાય છે.
સરકારી નોકરીના ઓફર લેટરની માન્યતા અવધિ કેટલી છે?
સરકારી ઓફર લેટર્સ કાયમ માટે માન્ય નથી. ઓફર લેટર્સ હંમેશા જોડાવાની તારીખ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. આ સમયમર્યાદા 15 દિવસથી 2 મહિના સુધીની હોય છે. કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ઉમેદવાર નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં જોડાય નહીં, તો ઓફર માન્ય રહેતી નથી. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, જો કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે, તો ઓફર લેટર જાહેર થયાની તારીખથી 6 મહિનાની અંદર નિમણૂક આપમેળે સમાપ્ત થઈ જાય છે.
જો તમે સમયમર્યાદા સુધીમાં જોડાઓ નહીં તો શું થશે?
જો કોઈ ઉમેદવાર ઓફર લેટરમાં દર્શાવેલ સમયમર્યાદા સુધીમાં ફરજ પર હાજર ન થાય, તો વિભાગ સામાન્ય રીતે ઉમેદવારી રદ કરે છે. ત્યારબાદ આ પદ ખાલી ગણવામાં આવે છે, અને ભરતી અધિકારી બાકી યાદીમાંથી આગામી ઉમેદવારની પસંદગી કરે છે અથવા આગામી લાયક ઉમેદવારની ભલામણ કરે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, અલગથી સમાપ્તિનો આદેશ જરૂરી નથી, ફક્ત જોડાવાનો ઇનકાર કરવો પૂરતો છે.
શું જોડાવાની તારીખ લંબાવી શકાય છે?
જોડાવાનો સમય લંબાવી શકાય છે, પરંતુ તે આપમેળે નથી. ઉમેદવારે તબીબી સ્થિતિ, કૌટુંબિક કટોકટી અથવા અનિવાર્ય વ્યક્તિગત કારણ જેવા માન્ય કારણ પ્રદાન કરવા અને લેખિત વિનંતી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. વિભાગ સામાન્ય રીતે 1 થી 3 મહિનાનો સમય લંબાવવાની મંજૂરી આપે છે, અને અપવાદરૂપ કિસ્સાઓમાં, તે 6 મહિના સુધી લંબાવી શકાય છે.
શું આ ભવિષ્યની સરકારી નોકરીની તકોને અસર કરશે?
મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આ ભવિષ્યની સરકારી નોકરીની અરજીઓને પ્રતિકૂળ અસર કરતું નથી. જે ઉમેદવાર સરકારી નોકરીમાં જોડાતા નથી તે UPSC, SSC, રાજ્ય કમિશન અથવા અન્ય ભરતી સંસ્થાઓ દ્વારા લેવામાં આવતી કોઈપણ પરીક્ષામાં બેસવા માટે સંપૂર્ણપણે પાત્ર છે. જોડાવામાં નિષ્ફળતા માટે કોઈ બ્લેકલિસ્ટિંગ નથી, સિવાય કે છેતરપિંડી સામેલ હોય.
