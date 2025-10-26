Prev
ઘર ખરીદવું કે ભાડે રહેવું? 5 ટકા ફોરમ્યુલાથી સોલ્વ થશે મધ્યમવર્ગીય પરિવારોનું મોટું કન્ફ્યુઝન

Renting vs Buying : મધ્યમવર્ગીય પરિવારો માટે ઘર એક સપનુ હોય છે, આવામાં ઈન્વેસ્ટ કરવું કે નહિ તે જાણી લેવું 

ઘર ખરીદવું કે ભાડે રહેવું? 5 ટકા ફોરમ્યુલાથી સોલ્વ થશે મધ્યમવર્ગીય પરિવારોનું મોટું કન્ફ્યુઝન

Renting Vs Buying Decision : ઘર ખરીદવું કે ભાડે રાખવું? લોકોને હંમેશા આ કન્ફ્યુઝન રહેતું હોય છે. કારણ કે, પ્રોપર્ટીનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મોટું ગણાય છે. પરંતું 5% ફોર્મ્યુલા તમારી સમસ્યાને પળવારમાં હલ કરી દેશે. એક ગણતરી જે તમારી આંખો ખોલી દેશે. આ પ્રશ્ન ઘણીવાર આપણને પરેશાન કરે છે. 5% નિયમ જાણો જે તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવશે.

આ મૂંઝવણ ઘણીવાર મધ્યમ વર્ગને પરેશાન કરે છે. પરંતુ ૫% નાણાકીય નિયમ આ મૂંઝવણને હલ કરી શકે છે. આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને, તમે ઘર ખરીદવા અને ભાડાની તુલના કરી શકો છો.

૫% નિયમ તમને જણાવે છે કે તમે એક વર્ષમાં તમારી મિલકત પર કેટલા બિન-વસૂલ્ય નાણાં ખર્ચો છો. આ ખર્ચમાં હોમ લોન વ્યાજ, મિલકત કર અને વાર્ષિક જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે.

કુલ મિલકત મૂલ્યના ૫% = ઘર ખરીદવાનો વાર્ષિક ખર્ચ. ચાલો આ ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ: ચાલો ધારીએ કે મિલકત ₹૧.૫ કરોડની છે. ૫% નિયમ મુજબ, ઘર ખરીદવાનો વાર્ષિક ખર્ચ ₹૭.૫૦ લાખ છે.

જો તમે ₹૭.૫૦ લાખને માસિક ખર્ચમાં વિભાજીત કરો છો, તો તે દર મહિને ₹૬૨,૫૦૦ થાય છે. ધારો કે તમે એ જ મિલકત માટે ₹42,000 ભાડું ચૂકવી રહ્યા છો, જેમાં જાળવણીનો પણ સમાવેશ થાય છે, તો ઘર ખરીદવાનો ખર્ચ ભાડા કરતાં ઘણો વધારે છે.

5% ના નિયમ મુજબ, જો તમારું ભાડું 5% થી ઓછું હોય, તો તમે ભાડા આપીને પૈસા બચાવી શકો છો. જો કે, જો ભાડું 5% થી વધુ હોય, તો ઘર ખરીદવાનો સમય આવી ગયો છે.

ઘર ખરીદવાનો નિર્ણય પણ લાગણીઓ અને જરૂરિયાતો પર આધારિત હોય છે. તેથી, તમારે તમારી જરૂરિયાતોને આધારે ઘર ખરીદવા અને ભાડે આપવાનો નિર્ણય લેવો જોઈએ.

