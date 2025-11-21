Prev
શું છે નેગેટિવ G સ્ટંટ? જેને કર્યા બાદ દુબઈમાં ક્રેશ થઈ ગયું ભારતના તેજસ? સમજો ABCD

Negative G Stunt: દુબઈ એર શો દરમિયાન LCA તેજસ ક્રેશ થયું. અહેવાલો દર્શાવે છે કે તેજસ નેગેટિવ G (નેગેટિવ ગુરુત્વાકર્ષણ) સ્ટંટ કરી રહ્યું હતું જ્યારે અકસ્માત થયો. નેગેટિવ G (નેગેટિવ ગુરુત્વાકર્ષણ) દાવપેચ એ એક હવાઈ દાવપેચ છે જે પાઇલટ પર નેગેટિવ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અથવા વજનહીનતા બનાવે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે વિમાન ઝડપથી નીચે તરફ જાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:48 PM IST

શું છે નેગેટિવ G સ્ટંટ? જેને કર્યા બાદ દુબઈમાં ક્રેશ થઈ ગયું ભારતના તેજસ? સમજો ABCD

Negative G Stunt: ભારતીય વાયુસેના (IAF)નું LCA તેજસ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ દુબઈ એર શો દરમિયાન ક્રેશ થયું. આ વિમાન તમિલનાડુના સુલુરમાં સ્થિત સ્ક્વોડ્રનનું હતું અને 2016થી સેવામાં હતું. આ અકસ્માતમાં પાઇલટનું મૃત્યુ થયું. ઉડ્ડયન નિષ્ણાતોના પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન મુજબ, વિમાન જમીન પર ક્રેશ થતાં પહેલાં નેગેટિવ G ટર્ન કરી રહ્યું હતું. 

માથામાં લોહી એકઠું થવાનું અને બેભાન થવાનું જોખમ

વિડિઓ ફૂટેજ બતાવે છે કે તેજસે લૂપ દાવપેચ પૂર્ણ કર્યા પછી ફરીથી સ્તરની ઉડાન મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ અચાનક ઊંચાઈ ગુમાવી દીધી. નેગેટિવ G ટર્ન વિમાન અને તેના પાઇલટ પર સામાન્ય ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ બળનો ઉપયોગ કરે છે. જો યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થાપિત ન કરવામાં આવે તો, આ પાઇલટના માથામાં લોહી એકઠું થવાનું અને બેભાન થવાનું જોખમ વધારી શકે છે. આ જ કારણ છે કે પાઇલટ્સ તેની અસરોને ઘટાડવા માટે ખાસ તાલીમ લે છે.

 

LCA તેજસને ભારતનું આગામી મુખ્ય ફાઇટર એરક્રાફ્ટ માનવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જૂના રશિયન મૂળના MiG-21ની નિવૃત્તિ પછી. આ વિમાન ભારતીય વાયુસેનામાં સૌથી સુરક્ષિત હળવા લડાયક વિમાનોમાંનું એક છે. દુબઈ એર શોમાં આ અકસ્માત છેલ્લા 24 વર્ષમાં ફક્ત બીજો LCA તેજસ અકસ્માત છે. 

ચાલાકીપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું

પહેલો અકસ્માત માર્ચ 2024માં રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં થયો હતો. LCA તેજસને ખાસ કરીને વધુ ચપળ અને ચાલાકીપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. આમાં ખૂબ જ સક્ષમ ફ્લાય-બાય-વાયર સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે. તેવી જ રીતે, અમેરિકન F-16ને પણ ઇરાદાપૂર્વક વધુ ચાલાકીપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

વિમાન નેગેટિવ-G સ્ટંટ કરી રહ્યું હતું

આ દરમિયાન, એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ દુબઈ એર શો દરમિયાન ભારતીય વાયુસેનાના તેજસ ફાઇટર જેટના ક્રેશને ખૂબ જ ભયાનક અનુભવ ગણાવ્યો. પ્રત્યક્ષદર્શી મનોજ કુમાર તુટેજાના જણાવ્યા અનુસાર, વિમાન નેગેટિવ-G દાવપેચ કરી રહ્યું હતું અને પહેલાથી જ નોંધપાત્ર રીતે નીચે ઉતરી ગયું હતું.

 

તુટેજાએ કહ્યું કે તે ખૂબ જ નીચું હતું, પછી થોડું સંતુલન પાછું મેળવ્યું, પરંતુ બીજી જ ક્ષણે તે સીધું જમીન પર અથડાયું. આ પછી એક વિશાળ અગ્નિનો ગોળો ફાટી નીકળ્યો. તે ખૂબ જ આઘાતજનક હતું, જે મેં મારા જીવનમાં ક્યારેય અનુભવ્યું નથી. તેજસ ક્રેશ પછી, ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ, અને બચાવ ટીમો તાત્કાલિક તૈનાત કરવામાં આવી. ઘટનાનું કારણ તપાસ હેઠળ છે.
 

