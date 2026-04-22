શું છે અમિત શાહનું સાયલન્ટ મિશન? બંગાળના રાજકીય કોયડા પર કેટલા ખરા ઉતરશે '‘BJPના ચાણક્ય'
West Bengal Elections: પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 એપ્રિલે પ્રથમ તબક્કાની વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે, જ્યારે 29 એપ્રિલે બીજા તબક્કાનું મતદાન થશે. આ વખતે ભાજપે જીત મેળવવા અને મમતા બેનર્જીએ પોતાની સત્તા બચાવવા માટે પૂરી તાકાત લગાવી દીધી છે. આ દરમિયાન અમિત શાહે આ વખતે એક 'સાયલન્ટ મિશન' શરૂ કર્યું છે.
West Bengal Elections: પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો ભારે શોરબકોર છે. રેલીઓ, રોડ શો, જનસભાઓ અને આરોપ-પ્રત્યારોપનો દોર ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ આ ઘોંઘાટની પાછળ એક 'સાયલન્ટ ઓપરેશન' પણ એટલી જ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આ ઓપરેશનની કમાન અમિત શાહે સંભાળી છે, જેઓ આ વખતે બંગાળને માત્ર મંચ પરથી નહીં, પરંતુ જમીની સ્તરની ઝીણવટભરી સમજ સાથે સાધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ભાજપનું ચૂંટણી અભિયાન આ વખતે બે સ્તરો પર ચાલતું દેખાય છે - એક તરફ આક્રમક જનસભાઓ અને બીજી તરફ બંધ બારણે ઘડાતી ઊંડી રણનીતિ.
ભાજપે સંગઠનાત્મક રીતે બંગાળને પાંચ વિભાગોમાં વહેંચ્યું છે: સિલીગુડી, બાલુરઘાટ, દુર્ગાપુર, ખડગપુર અને હુગલી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ તમામ વિભાગોમાં જઈને માત્ર પ્રચાર જ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ રાત્રિ રોકાણ કરીને કાર્યકરો સાથે મલ્ટિલેવલ બેઠકો દ્વારા જમીની હકીકત સમજી રહ્યા છે. 10 એપ્રિલે ખડગપુરમાં આ મોડલની શરૂઆત થઈ હતી. દિવસભરના કાર્યક્રમો બાદ રાત્રે 9 વાગ્યાથી બેઠકોનો દોર શરૂ થયો, જેમાં લોકસભા સ્તરના કાર્યકરોથી લઈને જિલ્લાની કોર ટીમ અને ત્યારબાદ વિભાગીય કોર ગ્રુપ સુધી, દરેક સ્તરે ફીડબેક લેવામાં આવ્યો. અંદાજે ચાર કલાક ચાલેલી આ બેઠકમાં માત્ર સમસ્યાઓ સાંભળવામાં આવી નહોતી, પરંતુ તેના ઉકેલની દિશા પણ નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ જ પેટર્ન 13 એપ્રિલે દુર્ગાપુરમાં પુનરાવર્તિત થઈ હતી. રેલીઓ અને રોડ શો બાદ મોડી રાત સુધી ચાલેલી બેઠકોમાં રાઢબંગ અને વર્ધમાન ક્ષેત્રની રાજકીય નાડ પારખવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. ગૃહમંત્રીએ લગભગ તમામ વિભાગોની બેઠકો પૂર્ણ કરી લીધી છે, મંગળવારે મોડી રાત્રે પણ શાહ ચાર કલાક સુધી આ જ મિશનમાં વ્યસ્ત રહ્યા હતા.
હવે 27 એપ્રિલ સુધી અમિત શાહ કોલકાતામાં ધામા નાખશે. જ્યાં સુધી બંને તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમનું સંપૂર્ણ ફોકસ બંગાળ પર જ રહેશે. રેલીઓની સાથે સાથે સતત બેઠકો અને ફીડબેક આ આખું અભિયાન એક શાંત પરંતુ અત્યંત સંગઠિત ચૂંટણી ઓપરેશનનો સંકેત આપે છે. આ દરમિયાન જનસભાઓમાં અમિત શાહ મમતા બેનર્જી સરકાર પર ભ્રષ્ટાચાર, કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા ઘૂસણખોરી જેવા મુદ્દાઓ પર આકરા પ્રહારો પણ કરી રહ્યા છે. એટલે કે જમીન પર રણનીતિ અને મંચ પરથી આક્રમક રાજનીતિ બંને સમાંતર ચાલી રહ્યા છે.
ચૂંટણીનું ગણિત અને ‘નાઈટ મિશન’
બંગાળમાં બે તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે. પ્રથમ તબક્કો 23 એપ્રિલે 16 જિલ્લાની 152 બેઠકો પર અને બીજો તબક્કો 29 એપ્રિલે યોજાશે. પરિણામ 4 મેના રોજ આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં પૂરી તાકાત લગાવ્યા બાદ હવે ભાજપનું ફોકસ બીજા તબક્કા પર છે. અમિત શાહનું "નાઈટ મિશન" આ રણનીતિનો મહત્વનો ભાગ બની ગયું છે, જ્યાં દરેક સ્તરે તૈયારીઓ અને ખામીઓનું આકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
બંગાળના વિશેષ પડકારો
અહીં જ બંગાળની રાજનીતિનું તે પાસું સામે આવે છે, જેને નજરઅંદાજ કરવું કોઈપણ પક્ષ માટે જોખમી હોઈ શકે છે. 1970ના દાયકાથી આજ સુધી—ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી, સ્થળાંતર અને એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સી (સત્તા વિરોધી લહેર)—અહીંની રાજનીતિના કાયમી સત્ય રહ્યા છે. લેફ્ટ ફ્રન્ટના સમયમાં 'ઓપરેશન બર્ગા' (જમીન સુધારણા અભિયાન) દ્વારા મજબૂત રાજકીય આધાર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ડાબેરીઓની પકડ મજબૂત થઈ, પરંતુ આર્થિક પરિવર્તનની પ્રક્રિયા અધૂરી રહી ગઈ. ત્યારબાદ બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્યએ ઔદ્યોગિક વિકાસ દ્વારા આ જડતા તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પક્ષની વૈચારિક મર્યાદાઓ તે પરિવર્તનને આગળ વધારી શકી નહીં. ત્યારબાદ મમતા બેનર્જી નંદીગ્રામ આંદોલન દ્વારા જનતાના હૃદય સુધી પહોંચ્યા, જેમાં પણ મુદ્દો જમીનનો જ હતો. એટલે કે દાયકાઓમાં સરકારો બદલાઈ, મોડલ બદલાયા, પરંતુ પાયાની સમસ્યાઓ તેવી જ રહી અને સત્તા પરિવર્તનની પેટર્ન પણ જમીન સાથે જોડાયેલા આંદોલનો જ રહ્યા છે.
ચહેરો વિરુદ્ધ સંગઠન
બંગાળની રાજનીતિની બીજી એક ખાસિયત એ છે કે અહીં સત્તા પરિવર્તન ક્રમિક નહીં પણ ધરતીકંપ જેવું (એકાએક) હોય છે. જ્યોતિ બસુથી લઈને મમતા બેનર્જી સુધી, દરેક યુગમાં એક ચહેરો આખા નેરેટિવ પર હાવી રહ્યો છે. ભાજપ સામે આ જ સૌથી મોટો પડકાર છે. ભાજપનું સંગઠન મજબૂત છે, સંસાધનો પણ પુષ્કળ છે, પરંતુ રાજ્યવ્યાપી ભાવનાત્મક જોડાણ ધરાવતો ચહેરો હજુ પણ સ્પષ્ટ નથી. સુવેન્દુ અધિકારીનો પ્રભાવ પ્રાદેશિક સ્તરે મજબૂત છે, પરંતુ શું તેઓ સમગ્ર બંગાળનો ચહેરો બની શક્યા છે—તે પ્રશ્ન હજુ પણ અકબંધ છે. ટીએમસી આ જ મુદ્દાને સતત ઉઠાવે છે, જ્યારે ભાજપ તેને રણનીતિ અને સંગઠન દ્વારા સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
સાંસ્કૃતિક રાજનીતિની કસોટી
બંગાળની રાજનીતિ માત્ર મુદ્દાઓની જ નહીં, પરંતુ ઓળખ, સંસ્કૃતિ અને સંવેદનશીલતાની પણ લડાઈ છે. અહીં ધ્રુવીકરણની રાજનીતિ હંમેશા સીધી રેખામાં મતોમાં પરિવર્તિત થતી નથી. ઘણીવાર તેની વિપરીત અસર પણ જોવા મળે છે. ભાષા, લહેજો અને ઐતિહાસિક સંદર્ભો ચૂંટણીના વર્તનને ઊંડી અસર કરે છે.
આ વખતે ચૂંટણીના માહોલમાં એક ફેરફાર પણ દેખાઈ રહ્યો છે—હિંસા પ્રમાણમાં ઓછી છે અને પ્રચારનો સૂર થોડો સંયમિત છે. પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે આ રાજકીય પરિપક્વતા છે કે કોઈ મોટા પરિવર્તન પહેલાની શાંતિ. આવી સ્થિતિમાં સૌથી મોટો સવાલ એ જ છે કે શું અમિત શાહની આ સાયલન્ટ, ગ્રાઉન્ડ-લેવલ અને માઇક્રો-મેનેજમેન્ટ વાળી રણનીતિ બંગાળની જટિલ, ભાવનાત્મક અને ઐતિહાસિક રાજનીતિને ભેદી શકશે? કે પછી ફરી એકવાર મમતા બેનર્જીનો ચહેરો રણનીતિ પર ભારે પડશે? 2026ની બંગાળની ચૂંટણી માત્ર સત્તાની લડાઈ નથી - તે 'નેરેટિવ' અને 'નાડ' વચ્ચેની નિર્ણાયક ટક્કર છે.
