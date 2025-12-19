ચિલ્લઈ કલાના આવવાથી કાશ્મીરમાં આવશે આફત, આગામી 40 દિવસ ભારે રહેશે
Chillai Kalan harshest 40 Days of Winter in Kashmir : શ્રીનગરના પહાડોમાં બરફવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે, જેનાથી ઠંડીમાં વધારો થયો છે. કાશ્મીરમાં 21 ડિસેમ્બરથી ચિલ્લા-એ-કલાન શરૂ થાય છે અને 40 દિવસ સુધી ચાલશે. આ સમયગાળા દરમિયાન નદીઓ અને ધોધ પણ થીજી જાય છે. ચિલ્લા-એ-કલાન એટલે ભારે ઠંડી. આ સમયગાળા દરમિયાન કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓની ભીડ રહે છે
Kashmir Snowfall : પર્વતોમાં બરફવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. તે જ સમયે, મેદાની વિસ્તારોમાં પણ ઠંડી વધી ગઈ છે. ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષા તેની અસર અનુભવી રહી છે. સ્પષ્ટ છે કે કઠોર શિયાળો આવી ગયો છે. દરમિયાન, કાશ્મીરમાં, ચિલ્લા-એ-કલાનનો કઠોર શિયાળો 21 ડિસેમ્બરથી શરૂ થાય છે. તે 40 દિવસ સુધી ચાલે છે, અને આ સમય દરમિયાન, નદીઓ અને ધોધ પણ થીજી જાય છે. ચાલો ચિલ્લા-એ-કલાન અને ખીણ પર તેની અસર વિશે વધુ જાણીએ.
21 ડિસેમ્બરથી શરૂ થાય છે ચિલ્લઈ કલા
કાશ્મીર ઘાટીમાં 21 ડિસેમ્બરથી ચિલ્લઈ કલાની શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલે કે આવતીકાલથી કાશ્મીરનું ચિલ્લાઈ કલા શરૂ થશે. જે હવે જાન્યુઆરીના અંતમાં સમાપ્ત થશે. 40 દિવસ સુધી ચાલનાર ચિલ્લઈ કલા ભયંકર ઠંડીવાળો સમય માનવામાં આવે છે. ચિલ્લાઈ કલા દરમિયાન કાશ્મીર ઘાટીમાં બધુ જામી જાય તેવી ઠંડી પડે છે. આ દરિમયાન ઘાટીમાં તમામ જળ સ્ત્રોત પૂર્ણ રીતે ઠરી જાય છે. કાશ્મીર ઘાટી હાલ આ જ ચિલ્લઈ કલાનો સામનો કરી રહી છે. આ એ સમય હોય છે, જેમા સૌથી વધુ હિમપાત થાય છે. આ સમય દરમિયાન ગુલમર્ગમાં ઠંડીવાળી રમતો પણ રમાય છે. 40 દિવસની ભીષણ ઠંડી ચિલ્લઈ કલા બાદ 20 દિવસ લાંબી ચિલ્લઈ ખુર્દ આવશે. અને પછી 10 દિવસ ચાલનાર ચિલ્લઈ બચ્ચા આવશે. કલા મતલબ મોટો અને ખુર્દનો મતલબ નાનો એમ થાય છે.
ચિલ્લઈ કલા, ચિલ્લઈ ખુર્દ અને ચિલ્લઈ બચ્ચા
કાશ્મીરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી ત્રણ મહિના સુધી ચાલે છે. ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. ચિલ્લઈ કલા, ચિલ્લઈ ખુર્દ અને ચિલ્લઈ બચ્ચા. ચિલ્લાઈ કલા 40 દિવસનો સમયગાળો હોય છે. જે 21 ડિસેમ્બરથી શરૂ થાય છે અને 31 જાન્યુઆરી સુધી રહે છે. ચિલ્લાઈ કલા બાદ ચિલ્લઈ ખુર્દ આવે છે. જેને કલા કરતા ઓછી ઠંડી કહેવાય છે. આ સમયગાળો 20 દિવસનો હોય છે. જે જાન્યુઆરી 31 થી ફેબ્રુઆરી 19 સુધી રહે છે. ત્યાર બાદ ચિલ્લાઈ બચ્ચાને બેબી ઠંડી કહેવાય છે. જે ફેબ્રુઆરી 20થી માર્ચ 22 સુધી રહે છે.
ચિલ્લઈ કલા એટલે શું
પર્શિયન પરંપરાની રસપ્રદ માહિતી મુજબ, 21 ડિસેમબરની રાતને શબ-એ-યાલ્દા ‘નાઈટ ઓફ બર્થ’ અથવા ‘શબ-એ-ચેલ્લે’ના રૂપમાં ઉજવવામાં આવે છે. એટલે કે ચાળીસ દિવસની રાત. ઈરાની અજરબૈજિનિઓ તેને ચીલા ગીજાસી કહે છે, જે ઠંડીના પહેલા 40 દિવસોની શરૂઆતનું પ્રતિક છે. ઈરાની પરંપરા કાશ્મીરમાં પણ બચેલી છે. જ્યાં ચિલ્લાઈ કલા 40 દિવસની કાતિલ ઠંડીને કહેવામાં આવે છે.
ચિલ્લઈ કલામાં કાશ્મીર કેવું બને છે
ચિલ્લાઈ કલા દરમિયાન કાશ્મીર વેલીનું વાતાવરણ અતિ ઠંડુ અને ડ્રાય બની જાય છે. ઠંડી એટલી પડી જાય છે કે, બધુ જ જામી જાય છે. ચિલ્લાઈ કલામાં સ્નોફોલ થવાની શક્યતા મેક્સિમમ રહેલી છે. આ 40 દિવસના સમયગળામાં બરફ જામી જાય છે, અને લાંબા સમય સુધી આવી સ્થિતિ રહે છે. આ બરફ ઘાટીને ગ્લેશિયર્સ સાથે જોડે છે અને કાશ્મીરમાં નદીઓ, સરોવર અને બારમાસી જળાશયો માટે ગરમીમાં ચાલે તેટલું પાણી એકઠુ થઈ જાય છે. ચિલ્લઈ કલા બાદ બરફવર્ષા થતી નથી. (તસવીર સાભાર - ટ્વિટર)
ચિલ્લઈ કલાના પહેલા દિવસે શેબડેગ બનાવતા
પહેલાના સમયમાં અનેક પરિવારો ચિલ્લઈ કલાના પહેલા દિવસે શેબડેગ બનાવતા હતા. ડિસેમ્બર 20-21ની રાતે માટીના એક વાસણમાં શલજમ અને મસાલાની સાથે તેને પકાવવામાં આવતુ હતું. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વાતાવરણમાં બદલાવ આવ્યો છે. ચિલ્લઈ કલા કરતા ચિલ્લઈ ખુર્દ અને ચિલ્લઈ બચ્ચામાં પણ બરફવર્ષા પડતી જોવા મળે છે.
ચિલ્લા-એ-કલાનની કાશ્મીરીઓ પર અસર?
- આ સમયગાળા દરમિયાન, નળની પાઈપલાઈનમાં પાણી પણ થીજી જાય છે, જેના કારણે સામાન્ય જીવન ખોરવાઈ જાય છે.
- ચિલ્લાઈ કલામાં પડતી ઠંડી હાડકાની શક્તિને નબળી અને અસહાય બનાવી દે છે.
- કાશ્મીરીઓ ફાયરિંગના વાસણોનો પણ ઉપયોગ કરે છે.
- દાલ લેક સહિત નદીઓ અને ધોધ થીજી જાય છે.
- રસ્તાઓ પર બરફવર્ષા ટ્રાફિકને ખોરવે છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓની ભીડ હોય છે, જેનાથી સ્થાનિક વસ્તીને ફાયદો થાય છે. સ્થાનિક લોકો સૂકા શાકભાજી ખાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કાશ્મીરી હરિસ્સા પણ ઉજવવામાં આવે છે, જ્યાં લોકો મસાલેદાર મટન અને અન્ય માંસની વાનગીઓ ખાય છે.
IMD મુજબ, કાશ્મીરમાં તાપમાન કેટલું છે?
IMD મુજબ, કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં અવંતીપોરામાં સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 3.8°C નોંધાયું હતું, ત્યારબાદ પુલવામામાં માઈનસ 3.2°C, પમ્પોર અને બારામુલ્લામાં માઈનસ 1.8°C અને શોપિયામાં માઈનસ 1.5°C નોંધાયું હતું. શ્રીનગર શહેરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 0.2°C નોંધાયું હતું, જ્યારે શ્રીનગર એરપોર્ટ પર ઠંડું બિંદુ નોંધાયું હતું. કુપવાડામાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 1.0°C, અનંતનાગમાં માઈનસ 0.3°C, બડગામ અને બાંદીપોરામાં માઈનસ 0.8°C અને ગાંદરબલમાં માઈનસ 0.1°C નોંધાયું હતું.
