શું છે 'એનર્જી લોકડાઉન'? શું તેમાં કોરોના જેવા કડક પ્રતિબંધ લાગી શકે, જાણી લો સત્ય
મિડલ ઈસ્ટ તણાવ વચ્ચે એનર્જી લોકડાઉન શબ્દ ચર્ચામાં છે. ક્રૂડ ઓયલ સપ્લાયમાં સમસ્યા આવવાથી ઘણા દેશ ઉર્જા બચાવવા માટે પ્રતિબંધ લગાવી રહ્યાં છે. પરંતુ આ કોવિડ જેવું લોકડાઉન નથી. ભારતમાં આવા પ્રતિબંધની કોઈ યોજના નથી. સરકાર સપ્લાય અને કિંમતોને સ્થિર રાખવા પર ધ્યાન આપી રહી છે.
- સોશિયલ મીડિયા પર એનર્જી લોકડાઉન શબ્દની ચર્ચા
- ઈંધણ સંકટથી બચવા માટે એક ઉપાય છે એનર્જી લોકડાઉન
- ઈંધણની બચત કરવા સરકાર લાગૂ કરે છે નવા નિયમો
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક નવો શબ્દ ઝડપથી ચર્ચામાં છે 'એનર્જી લોકડાઉન'. અમેરિકા, ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ઉભી થયેલા ઉર્જા સંકટે લોકોની ચિંતા વધારી છે. સોશિયલ મીડિયા પર સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું દેશમાં ફરી કોવિડ જેવા પ્રતિબંધ લાગી શકે છે? સોશિયલ મીડિયા પર એનર્જી લોકડાઉન જેવા શબ્દ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યાં છે અને લોકો તેના વિશે વાત કરી રહ્યાં છે. હકીકતમાં ઘણા દેશોએ ઈંધણ, ગેસ અને વીજળી બચાવવા માટે કેટલાક પ્રતિબંધ લાગૂ કર્યાં છે. તેનું કારણ છે કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી જહાજોની અવરજવર પ્રભાવિત થવાને કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓયલ સપ્લાય પર અસર પડી રહી છે.
પરંતુ તેને 2020ના કોવિડ-19 લોકડાઉન જેવું લોકડાઉન કહેવામાં આવી રહ્યું નથી, પરંતુ ઈન્ટરનેટ પર લોકો તેને એનર્જી લોકડાઉન નામ આપી રહ્યાં છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં ઘણા લોકો તેના પર રીલ્સ બનાવી રહ્યાં છે, જેમાં જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અલગ-અલગ દેશ કોવિડ જેવા પ્રતિબંધો લાગૂ કરી રહ્યાં છે અને તેને એનર્જી લોકડાઉન કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
શું છે એનર્જી લોકડાઉન'?
એનર્જી લોકડાઉન કોઈ સત્તાવાર શબ્દ નથી, પરંતુ તેને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. તેની કોઈ વ્યાખ્યા નથી. સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ સ્થિતિ વ્યક્ત કરવા માટે આવી રહ્યો છે, જ્યારે સરકાર અને સમાજ ઉર્જાની બચત કરવા કેટલાક પ્રતિબંધ કે ફેરફાર લાગૂ કરે છે. તેનો મતલબ છે કે એનર્જીની અછત અને પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમતોને કારણે લોકોએ પોતાના રોજિંદા જીવનમાં ફેરફાર કરવો પડી શકે છે. એટલે કે આપણે ઉર્જાના ઉપયોગમાં ફેરફાર કરવો પડી શકે છે.
ઈરાનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ, ખાસ કરી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી ક્રૂડ ઓયલ સપ્લાયમાં સમસ્યાએ દુનિયાભરમાં ઈંધણની કમી પેદા કરી છે. આ રસ્તો દુનિયાના લગભગ પાંચમાં હિસ્સાના ક્રૂડ ઓયલ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેવામાં સપ્લાય ઘટવા અને કિંમતોમાં વધારાથી દેશોએ નવા પગલાં ભરવા પડી શકે છે. આ સ્થિતિમાં સરકારો અને સંસ્થાઓ ઘરેથી કામ (વર્ક ફ્રોમ હોમ) કરવા માટે કહી શકે છે. યાત્રા ઓછી કરવાની સલાહ આપવામાં આવી શકે છે, સ્પીડ લિમિટ ઘટી શકે છે અને ઉર્જા બચાવવા માટે અન્ય ઉપાય અપનાવી શકો છો.
કોવિડ લોકડાઉનનો કેમ થઈ રહ્યો છે ઉલ્લેખ
લોકો એનર્જી લોકડાઉન શબ્દનો ઉપયોગ એટલા માટે કરી રહ્યાં છે કારણ કે આ ફેરફાર કેટલીક હદ સુધી કોવિડ લોકડાઉન જેવા લાગે છે, જેમ કે રસ્તા પર ઓછા લોકો, ઓછી યાત્રા અને દરરોજની ગતિવિધિઓમાં ફેરફાર. પરંતુ તેમાં ઘણો ફેરફાર છે. તેમાં સરકાર શહેર બંધ કરી રહી નથી કે સરહદો સીલ કરી રહી નથી. પરંતુ ટૂંકાગાળા માટે કેટલાક નિયમો લાગૂ કરવામાં આવી શકે છે. કુલ મળી એનર્જી લોકડાઉન તે સ્થિતિને દર્શાવે છે કે જ્યારે ઉર્જાની અછત એટલી વધી જાય કે લોકોએ પોતાના સામાન્ય જીવન અને કામ કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવા પડે પછી તે ફેરફાર મજબૂરીમાં હોય કે અસ્થાયી રીતે અપનાવવામાં આવ્યા હોય.
અલગ-અલગ દેશોમાં શું થઈ રહ્યાં છે ફેરફાર?
દુનિયાના ઘણા દેશોમાં ઉર્જા બચાવવા માટે રોજિંદા જીવનમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. સરકાર એવા પગલાં ભરી રહી છે, જેનાથી ઈંધણ અને વીજળીનો વપરાશ ઓછો થઈ શકે છે અને સપ્લાય લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે. મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે પાકિસ્તાન અને ફિલીપીન્સ જેવા દેશોમાં સરકારી ઓફિસો હવે સપ્તાહમાં ચાર દિવસ ખુલી રહી છે. તેનાથી ઓફિસ અવરજવર માટે ઈંધણ બચે છે. લાઓસમાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે વર્ક ફ્રોમ હોમ ફરજીયાત કરી દેવામાં આવ્યું છે અને સિફ્ટ સિસ્ટમ લાગૂ કરવામાં આવી છે, જેથી એક સાથે ઓછા લોકો બહાર નીકળે. વિયતનામમાં પણ કંપનીઓને રિમોટ વર્ક અપનાવવા માટે રબેનામાં આવી રહ્યું છે અને લોકોને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં કાર-ફ્રી ડે લાગૂ કરવાનો વિચાર થઈ રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશમાં શાળા-કોલેજ ઓનલાઈન કરી દેવામાં આવી છે. ઘરોમાં કેટલીક કલાકો માટે વીજળી સપ્લાય બંધ કરવામાં આવી રહી છે.
