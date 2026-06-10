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'ગોડઝિલા અલ નીનો' શું છે? જે આવી રહ્યું છે ભારત તરફ, ખેતીથી લઈને પાવર ગ્રીડ સુધી બધું જ તબાહ થવાનું મહાસંકટ કેમ?

What is Godzilla El Nino: વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું વધારે (લગભગ 2.5°C કે તેથી વધુ) વધી જાય છે, ત્યારે આખી દુનિયાની ઋતુ, હવા અને વરસાદનું ચક્ર પ્રભાવિત થાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:10 PM IST
'ગોડઝિલા અલ નીનો' શું છે? જે આવી રહ્યું છે ભારત તરફ, ખેતીથી લઈને પાવર ગ્રીડ સુધી બધું જ તબાહ થવાનું મહાસંકટ કેમ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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