Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એવું તો શું થવાનું છે ? મહેબૂબા મુફ્તી સહિત ઘણા નેતાઓ નજરકેદ, જાણો

Jammu Kashmir News: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એવું શું થવાનું છે જેના કારણે તેના તમામ અગ્રણી નેતાઓને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે? સાવચેતી રૂપે, વહીવટીતંત્રે રાજ્યમાં વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કર્યા છે અને અનેક મુખ્ય રસ્તાઓ પર બેરિકેડ લગાવી દીધા છે, જેનાથી અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:22 PM IST

Trending Photos

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એવું તો શું થવાનું છે ? મહેબૂબા મુફ્તી સહિત ઘણા નેતાઓ નજરકેદ, જાણો

Jammu Kashmir News: નવા વર્ષ પહેલા જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એવું શું ચાલી રહ્યું છે જેના કારણે આટલા બધા મોટા નેતાઓને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે? આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે. પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના વડા અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તી, તેમની પુત્રી ઇલ્તિજા મુફ્તી અને નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ સહિત અનેક અન્ય અગ્રણી કાશ્મીરી નેતાઓને નજરકેદમાં કેમ રાખવામાં આવ્યા છે. 

સંવેદનશીલ વિસ્તારોને સીલ કરી દેવામાં આવ્યા

Add Zee News as a Preferred Source

જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્રના આ પગલાથી કાશ્મીર મુદ્દા પર નિરાશાનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. દેશમાં અનામત નીતિ પર ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે રવિવારે કાશ્મીરમાં વહીવટીતંત્રે આ કડક પગલાં લીધાં. વિદ્યાર્થીઓ અને રાજકીય પક્ષો દ્વારા પ્રસ્તાવિત વિરોધ પ્રદર્શનની અપેક્ષાએ શ્રીનગર સહિત અનેક શહેરોમાં સંવેદનશીલ વિસ્તારોને સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

રાજકીય વ્યક્તિઓને નજરકેદમાં રાખ્યા

સાવચેતીના પગલા તરીકે, વહીવટીતંત્રે રાજ્યમાં વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કર્યા છે અને અનેક મુખ્ય રસ્તાઓ પર બેરિકેડ લગાવી દીધા છે, જેનાથી ટ્રાફિક પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના આ નેતાઓ આજે શ્રીનગરમાં અનામત નીતિ પર વહીવટીતંત્ર અને સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શનમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાવાના હતા. તેના જવાબમાં, વહીવટીતંત્રે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અનેક રાજકીય વ્યક્તિઓને નજરકેદમાં રાખ્યા હતા. 

અટકાયત કરાયેલા નેતાઓમાં નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ, પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના નેતા વહીદ-ઉર-રહેમાન અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીની પુત્રી ઇલ્તિજા મુફ્તીનો સમાવેશ થાય છે. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સંભવિત અશાંતિ અટકાવવા અને જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

વિરોધ પક્ષો અને વિદ્યાર્થીઓએ વહીવટીતંત્રના પગલાંની ટીકા કરી હતી.

વિરોધ પક્ષો અને વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ નેતાઓની અટકાયત અંગે વહીવટીતંત્રના પગલાંની ટીકા કરી હતી. વિરોધ પક્ષે આ કાર્યવાહીને લોકશાહી અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. તેમનો દાવો છે કે અનામત નીતિમાં તાજેતરના ફેરફારો અંગે યુવાનો અને સમાજના વિવિધ વર્ગોમાં અસંતોષ છે, જેને શાંતિપૂર્ણ રીતે વ્યક્ત કરવાથી અટકાવવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા પછી જરૂર મુજબ પ્રતિબંધો હળવા કરવામાં આવશે.

આજે સવારે નેતાઓને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા

સામાન્ય શ્રેણી (ઓપન મેરિટ)ના વિદ્યાર્થીઓએ અનામત નીતિમાં ફેરફારમાં વિલંબના વિરોધમાં રવિવારે શ્રીનગરમાં ધરણા પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ મહેંદી, પીડીપીના વરિષ્ઠ નેતા વહીદ-ઉર-રહેમાન પારા અને મહેબૂબા મુફ્તીની પુત્રી ઇલ્તિજા મુફ્તીને આજે સવારે નજરકેદ કરવામાં આવ્યા હતા. વહીવટીતંત્રે આ નેતાઓની હિલચાલ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, એટલું જ નહીં પરંતુ તેમના ઘરની બહાર વધારાના પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો પણ તૈનાત કર્યા હતા.

ખોટા અનામત ક્વોટાને લઈને આજે કાશ્મીરમાં વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન

કાશ્મીરમાં ઓપન મેરિટ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓએ રવિવાર (28 ડિસેમ્બર, 2025)ના રોજ શ્રીનગરમાં "ખોટા અનામત ક્વોટા"ને લઈને યોજાનારા વિરોધ પ્રદર્શનને રદ કર્યા છે. નેશનલ કોન્ફરન્સના આગા સૈયદ રુહુલ્લાહ, પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (પીડીપી)ના વહીદ-ઉર-રહેમાન પારા અને ઇલ્તિજા મુફ્તી સહિત અનેક રાજકીય નેતાઓને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

એસોસિએશનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ખોટી અનામત નીતિ સામે આજે (28 ડિસેમ્બર, 2025) યોજાવાનો વિરોધ અમારા નિયંત્રણની બહારના સંજોગોને કારણે રદ કરવામાં આવ્યો છે. અમે બધા વિદ્યાર્થીઓને શાંત રહેવાની અપીલ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓને તેમના છાત્રાલય, પુસ્તકાલય અથવા ઘરોમાં સુરક્ષિત રીતે પાછા ફરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રવક્તાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, કોઈ વિદ્યાર્થીનો વાંક નથી. કોઈ ખતરો કે જોખમ નથી. કૃપા કરીને શાંત રહો અને ગભરાશો નહીં.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Srinagar Open Merit students protestAga Syed Ruhullah house arrestWaheed ur Rehmaan Parra house arrestIltija Mufti house arrestPDP Chief Mehbuba MuftiNC and PDP Leader House ArrestGujarati Newsjammu kashmir news

Trending news