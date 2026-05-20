શું છે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' અને કોણ છે તેના સ્થાપક અભિજીત દીપકે? માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં 40 લાખ ફોલોઅર્સ

Who is Abhijeet Deepke: કોકરોચ જનતા પાર્ટી બનાવનાર અભિજીત કોણ છે? ક્યાંના રહેવાસી છે? આવું અજીબોગરીબ નામ રાખીને એક પેરોડી પાર્ટી બનાવવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Who is Abhijeet Deepke: દેશના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે દેશના યુવાનોના સંદર્ભમાં પોતાની વાત રાખતા એક જીવનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, કોકરોચ. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના આ નિવેદન બાદ ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે અને લોકો આના પર પ્રતિક્રિયા આપવા લાગ્યા. આ દરમિયાન એક યુવાન અભિજીત દીપકેએ આ જ જીવના નામ પર સોશિયલ મીડિયા પર વિધિવત રીતે એક પાર્ટી બનાવી દીધી, જેનું નામ રાખ્યું કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP). આ નામે સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં જ તેના 40 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ બની ગયા છે, જેમાં ઘણી મોટી હસ્તીઓ પણ સામેલ છે. આ પાર્ટીની એક વેબસાઇટ પણ બની ગઈ છે, જેના પર 2 લાખથી વધુ લોકો રજિસ્ટ્રેશન કરાવી ચૂક્યા છે.
ક્યાંથી આવ્યો 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' બનાવવાનો વિચાર?
અભિજીત દીપકે જણાવ્યું છે કે, આ અભિયાન ચલાવવાનો વિચાર તેમને સીજેઆઈ (CJI)નું નિવેદન સાંભળ્યા પછી જ આવ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર જ અભિજીતે આ મુદ્દે પોતાની વાત મૂકી અને લોકોના અભિપ્રાય માંગ્યા. ત્યાંથી જ એક પેરોડી પાર્ટી બનાવવાનો વિચાર આવ્યો અને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'નું નામ મનમાં આવ્યું. પાર્ટીનું નામ જેટલું અનોખું છે, તેમાં જોડાવા માટેની શરતો પણ એટલી જ અજીબોગરીબ છે. જેમ કે, તમારે આળસુ હોવું જરૂરી છે, બેરોજગાર હોવા જોઈએ અને તમે સતત ઓનલાઇન રહેતા હોવા જોઈએ!
ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓ આ ઝુંબેશ સાથે જોડાયા
એક મજાક માત્ર થોડા જ કલાકોમાં આટલી વાયરલ થઈ જશે, તેનો અંદાજ અભિજીતને પણ નહોતો. આ પાર્ટીમાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા જાણીતા લોકો જોડાઈ ચૂક્યા છે, જેમાં ટીએમસી (TMC) નેતા મહુઆ મોઇત્રા અને કીર્તિ આઝાદ જેવા લોકો સામેલ છે.
કોણ છે અભિજીત દીપકે?
આટલું અનોખું નામ અને કામ કરનાર અભિજીત દીપકે વિશે પણ જાણી લો. અભિજીત મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજી નગરના વતની છે. ગ્રેજ્યુએશન કરવા પુણે ગયેલા અભિજીત થોડા સમય માટે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ની કોમ્યુનિકેશન ટીમમાં પણ કામ કરી ચૂક્યા છે. થોડા સમય પછી અભિજીતનું મન ભણવામાં પરોવાયું, તો તેઓ આગળના અભ્યાસ માટે બોસ્ટન યુનિવર્સિટી (અમેરિકા) ચાલ્યા ગયા. હાલમાં તેઓ છેલ્લા બે વર્ષથી ત્યાં જ રહી રહ્યા છે.
અભિજીતના આ અભિયાનમાં મોટાભાગના GenZ જ છે. હાલમાં જ ઘણા દેશોમાં GenZએ સરકારોનો વિરોધ કર્યો અને ઉગ્ર પ્રદર્શનો કર્યા. પરંતુ કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં જે GenZ જોડાયા છે, તેઓ ખૂબ જ વ્યંગાત્મક અંદાજમાં સરકારને સવાલ પૂછી રહ્યા છે.