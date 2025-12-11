Operation Torch: શું છે UPમાં શરૂ થયેલ 'ઓપરેશન ટોર્ચ', જાણો કોણ છે સરકારના નિશાના પર?
Operation Torch: ઉત્તરપ્રદેશમાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના આદેશ પર ઓપરેશન ટોર્ચ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે, કેમ શરૂ કરવામાં આવ્યું આ ઓપરેશન અને કોણ છે સરકારના નિશાના પર?
Operation Torch: ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા વેરિફિકેશન અભિયાનોમાંથી એક ઓપરેશન ટોર્ચ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાન ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને ઓળખવા અને તેમને અટકાયત કરવા માટે રાજ્યભરમાં ચલાવવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના આદેશ હેઠળ, આ ઓપરેશન મોટે ભાગે રાત્રે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસ ટીમો ફ્લેશલાઇટનો ઉપયોગ કરીને ઝૂંપડપટ્ટીઓ, શેલ્ટર, બસ સ્ટેશન અને રેલવે પ્લેટફોર્મ પર જઈને ચેકિંગ કરી રહી છે. આ કારણે તેનું નામ ઓપરેશન ટોર્ચ રાખવામાં આવ્યું છે.
શું થઈ રહી છે આ ઓપરેશનની અસર?
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ફક્ત વારાણસીમાં જ 500થી વધુ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વારાણસીની સાથે જ મુઝફ્ફરનગર અને સહારનપુર જેવા જિલ્લાઓમાં પણ આખી રાત ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે, રાજ્ય 17 જિલ્લાઓમાં મોટા પાયે ડિટેન્શન સેન્ટર પણ બનાવી રહ્યું છે.
ઓપરેશન ટોર્ચ કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે
ઓપરેશન ટોર્ચ 22 નવેમ્બર 2025ના રોજ એક કોઓર્ડિનેશન સુરક્ષા કવાયત તરીકે શરૂ થયું હતું. પોલીસ યુનિટ એવા વિસ્તારમાં ઘરે-ઘરે જઈને ચેકિંગ કરી રહી છે, જ્યાં બિનદસ્તાવેજીકૃત વિદેશી નાગરિકો રહેતા હોવાની શંકા છે. અધિકારીઓ આધાર કાર્ડ, વોટર ID, રેશન કાર્ડ, પાસપોર્ટ અને રોજગાર માહિતી ચકાસી રહ્યા છે. આ સાથે જ તેઓ રહેવાસીઓને તેમના ભારતમાં આગમનની તારીખ, અગાઉનું સરનામું અને મુસાફરીની રીતો વિશે પણ પૂછપરછ કરી રહ્યા છે.
જો કોઈ દસ્તાવેજો નકલી કે પછી ખોટા જણાય છે, તો વ્યક્તિઓને વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરવા માટે એક અઠવાડિયાનો સમય આપવામાં આવે છે. એકવાર જ્યારે તેમની સ્થિતિ ગેરકાયદેસર હોવાની પુષ્ટિ થઈ જાય છે, તો પછી તેમને આગળની કાર્યવાહી સુધી હાઈ સિક્યોરિટી ડિટેન્શન સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવે છે. આ ચેકિંગ રાત્રે કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે ઘુસણખોરો ઘણીવાર દિવસ દરમિયાન છુપાઈ જાય છે. ઝડપી ઓળખ માટે ફ્લેશલાઇટ, ટોર્ચ અને પોર્ટેબલ સ્કેનર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સરકાર કોને બનાવી રહી છે નિશાન?
આ ઓપરેશન ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશી નાગરિકો, રોહિંગ્યા શરણાર્થીઓ અને અન્ય બિનદસ્તાવેજીકૃત વિદેશી નાગરિકોને ઓળખવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓનો દાવો છે કે, ઘણા ઘુસણખોરો બનાવટી દસ્તાવેજો દ્વારા ઓળખ દસ્તાવેજો મેળવે છે અને પછી સબસિડીવાળા રાશન અને પેન્શન જેવી સરકારી યોજનાઓનો ફાયદો ઉઠાવે છે. જેના કારણે સાચા નાગરિકો માટે આ સુવિધાઓ સુધી પહોંચ ઓછી થઈ જાય છે.
કેમ શરૂ કરવામાં આવ્યું આ અભિયાન
આ અભિયાન ચાલી રહેલી મતદાર યાદી સુધારણા (SIR) કવાયત સાથે જોડાયેલી છે, જેને સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અધિકારીઓનું એવું માનવું છે કે, કેટલાક ઘુસણખોરોએ સમયની સાથે ગેરકાયદેસર રીતે મતદાર યાદીમાં સામેલ થઈ ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિક પ્રતિનિધિત્વ પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે અને આ સાથે જ સરકારી ફાયદાઓનો રણ દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે.
