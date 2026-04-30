Explainer: દેશમાં ગરમીનો 140 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટશે! ગુજરાતમાં પણ મચશે હાહાકાર, આખરે શું છે આ 'સુપર અલ નીનો'?
Super El Nino: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આ વખતે કાળઝાળ ગરમી બધા રેકોર્ડ તોડે તેવી ભીતિ છે. સુપર અલ નીનોની ખુબ ચર્ચા છે ત્યારે તે શું છે અને તેની કેવી કેવી અસર પડી શકે તથા સમગ્ર વિશ્વમાં તેની શું અસર પડી શકે તે ખાસ જાણો.
- આ વખતે રેકોર્ડ તોડ ગરમી પડવાની શક્યતા છે, એપ્રિલમાં જ અસર જોવા મળી રહી છે
- સુપર અલ નીનોની ખુબ ચર્ચા છે, આખરે આ અલ નીનો અને સુપર અલ નીનો શું છે
- તેની શું અસર પડે, સમગ્ર વિશ્વમાં પણ તેની શું અસર જોવા મળી શકે તે જાણો
Trending Photos
ઉનાળામાં દર વખતે કાળઝાળ ગરમી હેરાન પરેશાન કરે છે પરંતુ આ વખતની ગરમી કઈક અલગ છે. હજુ તો એપ્રિલ મહિનાના અંતમાં જ એવી ભીષણ ગરમી જોવા મળી રહી છે કે વાત ન પૂછો. મે અને જૂનમાં શું થશે તેની કલ્પના માત્રથી ફફડી જવાય છે. એમાં પણ હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે આ વખતે સુપર અલ નીનોના કારણે ગરમી પોતાના છેલ્લા 140 વર્ષના તમામ રેકોર્ડ તોડી શકે છે. વૈશ્વિક તાપમાન નવો રેકોર્ડ બનાવી શકે છે અને દુનિયાના અનેક ભાગોમાં ગરમી ચરમસીમાએ પહોંચે તેવી સ્થિતિ જોવા મળી શકે.
ત્યારે આવામાં આ સુપર અલ નીનો શું છે ને તે કેવી રીતે અસર કરે છે? તે આટલું ખતરનાક કેમ ગણાઈ રહ્યું છે? તથા સમગ્ર ગુજરાત અને ભારત સહિત દુનિયા પર તેની શું અસર પડશે તે સમજવું જરૂરી છે.
અલ નીનો એટલે શું?
સ્પેનિશ ભાષામાં અલ નીનો એટલે લીટલ બોય એટલે કે નાનો છોકરો એવો અર્થ થાય છે. પરંતુ હવામા વિજ્ઞાનમાં તેની અસર ખુબ વિશાળ છે. તે પ્રશાંત મહાસાગર સંલગ્ન એક મૌસમી ઘટના છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં સમુદ્રની સપાટીનું ગરમ પાણી એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફ વહે છે. પરંતુ અલ નીનો દરમિયાન આ ચક્ર ઉલટુ કે નબળું પડે છે. ભૂમધ્ય રેખા પાસે પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી સામાન્ય કરતા વધુ ગરમ થાય છે અને આ ગરમ પાણી દક્ષિણ અમેરિકા તરફ વહેવા લાગે છે. સમુદ્રના આ વધતા તાપમાનની અસર સમગ્ર દુનિયાના હવામાન ચક્ર (પવન, વરસાદ અને તાપમાન) પર પડતી હોય છે.
શું છે આ સુપર અલ નીનો?
જ્યારે પ્રશાંત મહાસાગરના પાણીનું તાપમાન સામાન્યથી થોડું વધે તો તેને અલ નીનો કહે છે. પરંતુ જ્યારે તાપમાન 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે તેનાથી વધુ વધી જાય તો તે ઘટના ખુબ જ ઉગ્ર બને છે. તેને વૈજ્ઞાનિકોએ સુપર અલ નીનોનું નામ આપ્યું છે.
શું કારણ
જ્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને અલ નીનો પરસ્પર મળી જાય તો આ એક ડબલ એટેક બને છે. આ જ કારણ છે કે વૈજ્ઞાનિકો 140 વર્ષથી પણ વધુ સમય બાદ આવી ભયંકર ગરમીની ભવિષ્યવાણઈ કરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ ખુબ દુર્લભ થાય છે- 1950 બાદ ફક્ત 1982-83, 1997-98 અને 2015-16માં પણ કઈક અસર જોવા મળી હતી. આ વખતે વૈજ્ઞાનિકોનું અનુમાન છે કે અલ નીનો 3.4 ક્ષેત્રમાં તાપમાનમાં વધારો 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ પહોંચી શકે છે. ન્યૂયોર્કના એટ અલ્બાની યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર પોલ રાઉન્ડીનું કહેવું છે કે છેલ્લા 140 વર્ષમાં સૌથી મજબૂત અલ નીનો બનવાની વાસ્તવિક સંભાવના છે.
140 વર્ષ જૂનું જોખમ?
તાપમાન જેટલું વધે અલ નીનોની અસર વધુ તેજ થાય તેવી સંભાવના એટલી જ વધે છે. અલ્બાનીમાં સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યૂયોર્કમાં વાયુમંડળીય અને પર્યાવરણ વિજ્ઞાનના પ્રોફેસર ડો. પોલ રાઉન્ડીએ લખ્યું છે કે 140 વર્ષમાં સૌથી મજબૂત અલ નીનોની ઘટના થવાની વાસ્તવિક સંભાવના છે. મિયામી યુનિવર્સિટીના એસોસિએટ વૈજ્ઞાનિક ડો. એન્ડી હેઝલ્ટને લખ્યું કે તમામ મોડલ અને અવલોકન એક જ દિશા તરફ ઈશારો કરે છે કે આ વર્ષે એક મજબૂત અલ નીનો આવશે, જેની વૈશ્વિક જળવાયુ પર ખુબ અસર પડે છે.
આ વખતે એવું શું થશે?
સુપર અલ નીનોની અસર ફક્ત ગરમી સુધી મર્યાદિત નથી પરંતુ આ એક ચેન રિએક્શનની જેમ કામ કરે છે. તેના પ્રભાવ આ પ્રકારે જોવા મળી શકે છે...
રેકોર્ડ તોડ ગરમી અને લૂના ભારે થપેડા
ગ્લોબલ વોર્મિંગ પહેલેથી જ ધરતી ગરમ કરી રહી છે. સુપર અલ નીનો આ આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કરશે. ભારતના અનેક ભાગો ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં દિવસનું તાપમાન સામાન્ય કરતા અનેક ડિગ્રી વધુ જોવા મળી શકે. ભીષણ લૂ (હીટ વેવ)નો લાંબો દોર વધુ જીવલેણ બની શકે છે.
ચોમાસામાં વિલંબ, દુષ્કાળનું જોખમ
ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. દેશની એક મોટાભાગની વસ્તી કૃષિ પર નિર્ભર છે. અલ નીનોને ભારતીય ચોમાસુ સાથે સીધો અને ઉલ્ટો સંબંધ છે. જ્યારે પણ અલ નીનો મજબૂત થાય ત્યારે ભારતમાં ચોમાસું નબળું પડે છે. આ વર્ષે વરસાદ ઓછો થવાની આશંકાના પગલે અનેક રાજ્યોમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ ઊભી થાય તેવી ભીતિ છે.
ખેતી અને મોંઘવારી પર સીધી અસર
વરસાદ ઓછો પડવાના કારણે તથા ભયંકર ગરમીના કારણે ધાન અને શેરડી જેવા પાકનું ઉત્પાદન ઘટી શકે છે. ખાદ્ય પદાર્થોની કમીના કારણે મોંઘવારી વધી શકે છે. પીવાના પાણીનું સંકટ ઊભું થઈ શકે કારણ કે નદીઓ અને ડેમ સૂકાવવા લાગે.
દુનિયામાં અસર
- અલ નીનો માત્ર ભારતને જ નહીં પરંતુ વિશ્વને હેરાન પરેશાન કરશે.
- દક્ષિણ અમેરિકામાં ભારે વરસાદ અને વિનાશકારી પૂર આવી શકે.
- ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈન્ડોનેશિયામાં ભયંકર દુષ્કાર અને જંગલોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ વધવાની આશંકા
સુપર અલ નીનોની વાતો કેમ થાય છે?
એપ્રિલ 2026 સુધી સ્થિતિ ENSO-neutral એટલે કે ન તો અલ નીનો કે ન તો લા નીનો વાલી છે. પરંતુ પ્રશાંત મહાસાગરની નીચેના પાણીમાં ગરમી ઝડપથી વધી રહી છે. યુરોપીયન મોડલ NOAA, ECMWF અને અન્ય સંસ્થાનોના પૂર્વાનુમાન જણાવે છે કે મે-જુલાઈ 2026થી અલ નીનો ઉભરી શકે છે અને શિયાળા (2026-27) સુધી મજબૂત રહેશે. કેટલાક મોડલ ખુબ મજબૂત કે સુપર સ્તરનો સંકેત આપે છે. 2024 પહેલેથી રેકોર્ડ ગરમ વર્ષ હતું. મજબૂત અલ નીનો સાથે 2026 કે 2027 નવા રેકોર્ડ બનાવી શકે. કેટલાક અનુમાન કહે છે કે તાપમાન અસ્થાયી રીતે 1.5 ડિગ્રી કે તેનાથી વધુ (કેટલાક મામલાઓમાં 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ) પૂર્વ-ઔદ્યોગિક સ્તરથી ઉપર જઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે