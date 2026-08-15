/15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરીએ ધ્વજ ફરકાવવામાં શું છે મોટો તફાવત? જાણો ABCD

Flag Hoisting: 15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરી બંને ભારતમાં રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે, પરંતુ આ બે દિવસે ત્રિરંગો ફરકાવવાની પ્રક્રિયા અને પ્રતીકાત્મક અર્થ અલગ છે. દેશ 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવે છે, જ્યારે પ્રજાસત્તાક દિવસ 26 જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવે છે. પરિણામે, બંને પ્રસંગે રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે કરવામાં આવતી વિધિઓ પણ અલગ છે.
15 ઓગસ્ટે ધ્વજવંદન કરવામાં આવે છે. આ દિવસે, રાષ્ટ્રધ્વજને પહેલા દોરડાથી નીચે ઉતારવામાં આવે છે. વડા પ્રધાન ત્રિરંગો ફરકાવવા માટે દોરડું ખેંચે છે, અને પછી તેને ફરકાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાને સ્વતંત્રતાના ઐતિહાસિક ક્ષણનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, જ્યારે ભારતે બ્રિટિશ શાસનથી આઝાદી મેળવી હતી.
26 જાન્યુઆરીએ શું થાય છે?
તકનીકી રીતે, ધ્વજવંદન સમારોહ 26 જાન્યુઆરીએ થાય છે. આ દિવસે, ત્રિરંગો પહેલાથી જ ધ્વજસ્તંભની ટોચ પર બાંધેલો હોય છે. રાષ્ટ્રપતિ દોરડું ખેંચીને અથવા લહેરાવીને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે. આ પ્રતીકાત્મક રીતે દર્શાવે છે કે ભારત પહેલેથી જ એક સ્વતંત્ર અને સાર્વભૌમ પ્રજાસત્તાક છે.
15 ઓગસ્ટના રોજ, પ્રધાનમંત્રી નવી દિલ્હીના લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે. આ પરંપરા સ્વતંત્રતા સમયે બંધારણીય વ્યવસ્થા અને રાજકીય નેતૃત્વના ઇતિહાસમાં મૂળ ધરાવે છે. ભારતને 15 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ સ્વતંત્રતા મળી હતી, અને તે સમયે રાષ્ટ્રપતિનું પદ અસ્તિત્વમાં નહોતું. તેથી, સ્વતંત્રતા દિવસે પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં આ પરંપરા ચાલુ રહી.
26 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રપતિ શા માટે?
રાષ્ટ્રપતિ 26 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે. પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી નવી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર થાય છે. રાષ્ટ્રપતિ ભારતના બંધારણીય વડા છે, અને 26 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ ભારતીય બંધારણ લાગુ થતાં ભારત એક પ્રજાસત્તાક બન્યું. તેથી, આ દિવસે રાષ્ટ્રપતિની ભૂમિકા ખાસ મહત્વપૂર્ણ છે.
બંને વચ્ચે પ્રતીકાત્મક તફાવત શું છે?
બંને સમારંભો ભારતના ઇતિહાસમાં વિવિધ સીમાચિહ્નો સાથે સંકળાયેલા છે. 15 ઓગસ્ટે ધ્વજ ફરકાવવો એ વિદેશી શાસનથી સ્વતંત્રતાનું પ્રતીક છે, જ્યારે 26 જાન્યુઆરીએ ધ્વજ ફરકાવવો એ બંધારણ અને ભારતને પ્રજાસત્તાક તરીકે સ્થાપિત કરવાનું પ્રતીક છે. આમ, એક દિવસે સ્વતંત્રતાની સિદ્ધિનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે, અને બીજી બાજુ, બંધારણીય પ્રજાસત્તાક બનવાના ગર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
શું બંને દિવસે ત્રિરંગા પ્રત્યેનો આદર સમાન છે?
સમારંભની પ્રક્રિયા, નેતૃત્વ અને સ્વરૂપોમાં તફાવત હોવા છતાં, બંને પ્રસંગે રાષ્ટ્રધ્વજ પ્રત્યેનો આદર સર્વોચ્ચ રહે છે. ભારતનો ધ્વજ સંહિતા ત્રિરંગાના પ્રદર્શન અને આદર અંગેના નિયમો નક્કી કરે છે. તેથી, 15 ઓગસ્ટ હોય કે 26 જાન્યુઆરી, ત્રિરંગો દેશની સ્વતંત્રતા, સાર્વભૌમત્વ અને રાષ્ટ્રીય એકતાનું મહત્વપૂર્ણ પ્રતીક છે.
જોકે, 15 ઓગસ્ટે, વડા પ્રધાન નીચેથી ત્રિરંગો ફરકાવતા હોય છે, જ્યારે 26 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રપતિ ઉપરથી ત્રિરંગો ફરકાવતા હોય છે. બંને પ્રક્રિયાઓ સમાન દેખાઈ શકે છે, પરંતુ ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામ અને પ્રજાસત્તાક બનવા સાથે સંબંધિત તેમના ઐતિહાસિક સંદેશાઓ અલગ અલગ છે.