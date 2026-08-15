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15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરીએ ધ્વજ ફરકાવવામાં શું છે મોટો તફાવત? જાણો ABCD

Flag Hoisting: 15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરીએ ત્રિરંગો ફરકાવવાની પ્રક્રિયા, સ્થાન અને નેતૃત્વ વચ્ચે શું તફાવત છે? ધ્વજવંદન અને ધ્વજવંદનનો અર્થ અને બંને રાષ્ટ્રીય તહેવારોનું ઐતિહાસિક મહત્વ જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:39 AM IST
15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરીએ ધ્વજ ફરકાવવામાં શું છે મોટો તફાવત? જાણો ABCD

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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