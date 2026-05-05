/મમતા બેનર્જીની હારનું રાજસ્થાન સાથે શું છે કનેક્શન? કેમ થઈ રહી છે રાજેન્દ્ર રાઠોડની ખૂબ જ ચર્ચા, જાણો

Bengal Elections 2026: બંગાળ ચૂંટણીમાં ભાજપને ઐતિહાસિક જીત મળી છે. ઉત્તર બંગાળના સિલીગુડી, દાર્જિલિંગ, જલપાઈગુડી, અલીપુરદ્વાર અને કૂચ બિહાર જિલ્લાની 28 બેઠકોમાંથી 27 બેઠકો પર ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. ભાજપની આ જીતમાં રાજસ્થાનના નેતાઓની મહત્ત્વની ભૂમિકા માનવામાં આવી રહી છે.
Bengal Elections 2026: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઐતિહાસિક જીત પાછળ જ્યાં રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વની રણનીતિ રહી છે, ત્યાં રાજસ્થાનના ભાજપ નેતાઓની સક્રિય ભાગીદારી પણ નિર્ણાયક સાબિત થઈ છે. પાર્ટી તરફથી આપવામાં આવેલી જવાબદારીને રાજસ્થાનના નેતાઓએ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવીને જીત મેળવવામાં મદદ કરી છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવને ચૂંટણી અભિયાનના પ્રભારી અને ભાજપ રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનીલ બંસલને પ્રદેશ પ્રભારીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. બન્ને નેતાઓએ આખા ચૂંટણી અભિયાનને સંગઠિગ અને રણનીતિક રીતે સંચાલિત કર્યું છે, જેની અસર પરિણામો પર સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું છે. મમતા બેનર્જીના મતવિસ્તાર ભવાનીપુરમાં પૂર્વ વિપક્ષી નેતા રાજેન્દ્ર રાઠોડ અને તેમની ટીમે કાર્યભાર સંભાળ્યો. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કૈલાશ ચૌધરીએ અસરકારક પ્રચાર કરીને ઉત્તર બંગાળમાં ભાજપની સ્થિતિ મજબૂત બનાવી.
PM મોદીની 21 રેલી અને 75 ટકા બેઠકો પર વિજય
રાજ્ય નાણા પંચના અધ્યક્ષ અરુણ ચતુર્વેદીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 21 ચૂંટણી રેલીઓ અને રોડ શોનું મેનેજમેન્ટ સંભાળ્યું, જ્યારે પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ અશોક પરનામીએ આમાંથી ત્રણ રેલીઓની જવાબદારી સંભાળી. જે જિલ્લાઓમાં વડાપ્રધાને રેલીઓ કરી હતી, ત્યાં ભાજપે લગભગ 75 ટકા વિધાનસભા બેઠકો પર વિજય મેળવ્યો. પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.પી. જોશી અને તેમની ટીમ - જેમાં સુનીલ કટારા, નીરજ જૈન અને રાકેશ પાઠક સામેલ છે, તેમણે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓની રેલીઓનું કોઓર્ડિનેશ કર્યું, જેનાથી પ્રચારને વેગ મળ્યો.
ઉત્તર બંગાળના સિલીગુડી, દાર્જિલિંગ, જલપાઈગુડી, અલીપુરદ્વાર અને કૂચ બિહાર જિલ્લાની 28 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી ભાજપે 27 બેઠકો પર જીત મેળવીને ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કર્યું છે. આ વિસ્તારમાં કૈલાસ ચૌધરીએ 6 મહિના સુધી ધામા નાખીને કામ કર્યું, જ્યારે ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે સતત 10 દિવસ સુધી તમામ વિસ્તારમાં સભાઓ કરી. આસનસોલ જિલ્લામાં ભાજપ ધારાસભ્ય જિતેન્દ્ર ગોઠવાલને ચૂંટણી પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમના નેતૃત્વમાં ભાજપે જિલ્લાની તમામ 7 વિધાનસભા બેઠકો પર જીત મેળવી છે, જ્યારે ગત ચૂંટણીમાં પાર્ટીને માત્ર બે બેઠકો મળી હતી.
રાજસ્થાનના ભાજપ નેતાઓએ નિભાવી મહત્ત્વની ભૂમિકા
કોલકતા ઉત્તર અને દક્ષિણ જેવા તૃલમૂલ કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતા વિસ્તારોમાં પણ રાજસ્થાનના નેતાઓએ અસરકારક રણનીતિ અપનાવી. ઉત્તર કોલકાતાની 7માંથી 4 બેઠકો પર ભાજપે પહેલી વાર વિજય મેળવ્યો. આ વિસ્તારમાં ધારાસભ્ય અતુલ ભણસાલી, પૂર્વ ધારાસભ્ય શંકર સિંહ રાજપુરોહિત અને ડો. શીલા બિશ્નોઈએ છાવણી નાખી અને લાંબા સમય સુધી પ્રચારનું નેતૃત્વ કર્યું.
કોલકાતા દક્ષિણમાં ભાજપના પૂર્વ રાજ્ય મહાસચિવ મોતીલાલ મીણાએ ચૂંટણી પ્રચારની જવાબદારી સંભાળી. તેમના નેતૃત્વમાં પાર્ટીએ અડધો ડઝન બેઠકો પર પોતાનો પહેલી વખત જીત મેળવી. આ ઉપરાંત રાજસ્થાનના ઘણા નેતાઓને દમદમ, જાદવપુર અને કોલકાતાના અન્ય ભાગોમાં જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમણે ચૂંટણી પ્રચારને મજબૂત બનાવ્યો અને નવી બેઠકો જીતવામાં પાર્ટીની સફળતામાં ફાળો આપ્યો.
ભવાનીપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં પણ ભાજપે આક્રમક રણનીતિ અપનાવી. અહીં રાજેન્દ્ર રાઠોડના નેતૃત્વ હેઠળ, રાજસ્થાનના નેતાઓને ઘણા વોર્ડમાં જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી હતી, જેમણે ભાજપના ઉમેદવાર માટે ફાયદો મેળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ગોઠવાયેલી ચૂંટણી રણનીતિથી પ્રેરિત, રાજસ્થાનના ભાજપના નેતાઓની સક્રિય ભાગીદારીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં પાર્ટી માટે આ પ્રભાવશાળી જીતને વાસ્તવિકતા બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.