ભારતીય રેલવેનો હાથી સાથે શું સંબંધ છે? હોશિયાર લોકોને પણ કદાચ ખબર નહીં હોય આ જવાબ

Indian Railways: આજે અમે તમને ભારતીય રેલવે સાથે જોડાયેલી એક એવી જાણકારી આપવાના છીએ જે તમે અત્યાર સુધી કદાચ ક્યારેય સાંભળી નહીં હોય. આજે અમે તમને જણાવીશું કે, ભારતીય રેલવેનો હાથી સાથે શું સંબંધ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:03 PM IST

Indian Railways: ભારતમાં આજે પણ એક બહુ મોટી વસ્તી ક્યાંય પણ જવા માટે ટ્રેનને પ્રથમ પસંદગી માને છે. ઘણા લોકો લાંબી મુસાફરી માટે ટ્રેનનું ટિકિટ બુકિંગ કરાવે છે, તો ઘણા લોકો નાની મુસાફરી અથવા રોજ ઓફિસ જવા માટે લોકલ ટ્રેન પસંદ કરે છે. તમે પણ ક્યારેક ને ક્યારેક ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા જ હશો.

હવે જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો, તો તેને લગતા ઘણા પ્રશ્નો તમારા મનમાં આવતા હશે, જેમ કે - અલગ-અલગ ટ્રેનના ડબ્બાના રંગ અલગ કેમ હોય છે? ટ્રેનના છેલ્લા ડબ્બા પર 'X' કેમ લખેલું હોય છે? વગેરે. આજે અમે તમને આવી જ એક અદ્ભુત જાણકારી આપવા જઈ રહ્યા છીએ.

રેલવેનો હાથી સાથે શું સંબંધ છે?
ઉપરનું હેડિંગ વાંચ્યા પછી તમારા મનમાં એ જ ચાલતું હશે કે, આખરે ભારતીય રેલવેનો હાથી સાથે શું સંબંધ હોઈ શકે? ચાલો તમારો કિંમતી સમય બગાડ્યા વગર સીધા મુદ્દાની વાત કરીએ. તમને જણાવી દઈએ કે, રેલવેનું પોતાનું એક શુભંકર (Mascot) છે. સૌથી પહેલા એ જાણી લો કે, શુભંકર શું હોય છે. તે કોઈ વ્યક્તિ, પ્રાણી કે વસ્તુ હોઈ શકે છે જે કોઈ ટીમ, સમૂહ કે દેશનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને તે તેની ઓળખ દર્શાવે છે.

હવે મુખ્ય વિષય પર આવીએ. તમને જણાવી દઈએ કે, ભારતીય રેલવેનું શુભંકર, જેનું નામ 'ભોલુ' છે, તે એક હાથી છે. એક હાથી જે રેલવે ગાર્ડનો ગણવેશ પહેરેલો છે. આ હાથીને વર્ષ 2002માં રેલવેની 150મી વર્ષગાંઠ પર 'નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન' (NID) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ રેલવેએ વર્ષ 2003માં આ હાથીની કલાકૃતિને સત્તાવાર રીતે પોતાના શુભંકર તરીકે સ્વીકારી હતી. આમ, ભારતીય રેલવેનો હાથી સાથે ખાસ સંબંધ છે કારણ કે તેનું શુભંકર એક હાથી છે.

Disclaimer: અમારા સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર, અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી અને અલગ અલગ અહેવાલો પર આધારિત છે.  Z 24 કલાક આ વાતની પુષ્ટિ કરતું નથી.

