/તાજમહેલનું ઈરાન સાથે શું છે કનેક્શન? જેને લઈને તેહરાને અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી પર કર્યો કટાક્ષ

Taj Mahal Iran connection: તાજમહેલનું ઈરાન કનેક્શન તેની ફારસી વાસ્તુકલા અને મુમતાજ મહલના ઈરાની મૂળના હોવા સાથે જોડાયેલું છે. ભારત પ્રવાસે આવેલા અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ તાજમહેલના વખાણ કર્યા હતા, જેના પર તેહરાને કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, જો તેમને ઈતિહાસની થોડી પણ જાણકારી હોત, તો તેઓ એ ફારસી અને ઈરાની વારસાની પ્રશંસા કરે છે જેને અમેરિકા સતત નિશાન બનાવે છે.
Taj Mahal Iran connection: ભારતના સત્તાવાર પ્રવાસે આવેલા અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોના એક ફોટાએ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં એક નવો વળાંક લાવી દીધો છે. સોમવારે માર્કો રુબિયો તેમની પત્ની જેનેટ રુબિયો સાથે આગ્રામાં દુનિયાની સાતમી અજાયબી તાજમહેલનો દીદાર કરવા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે તાજમહેલની સામે આઇકોનિક 'ડાયના બેન્ચ' પર બેસીને ફોટા પણ પડાવ્યા છે. પરંતુ આ ખૂબસુરત પ્રવાસ પર ઈરાને ઈતિહાસના પાના ખોલીને એક એવો રાજદ્વારી કટાક્ષ કર્યો, જેની ચર્ચા હવે આખી દુનિયામાં થઈ રહી છે.
ઈરાની દૂતાવાસે શું કહ્યું?
હૈદરાબાદમાં ઈરાનના વાણિજ્ય દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર માર્કો રુબિયોનો ફોટા શેર કરતા લખ્યું કે, "જો રુબિયોને ઈતિહાસ કે વાસ્તુકલાની થોડી પણ જાણકારી હોત, તો તેઓ આ જગ્યાએ ઉભા રહીને પોતાનો ફોટો ક્યારેય ન પડાવ્યો હોત." દૂતાવાસે વધુમાં લખ્યું કે, "આ ઐતિહાસિક સ્મારક એક મુઘલ બાદશાહ (શાહજહાં)એ પોતાની ઈરાની પત્ની (મુમતાજ મહલ) માટે પોતાના પ્રેમની નિશાની તરીકે બંધાવ્યું હતું. તેને ઈરાની વાસ્તુકારોએ પોતાની અજોડ કલાત્મકતાથી કંડાર્યું હતું. બીજી તરફ આજે રુબિયોની અમેરિકન સરકાર ઈરાની સભ્યતાને ભૂંસી નાખવાની ધમકી આપે છે અને બાકીની સભ્યતાઓનું અપમાન કરે છે."
શું છે તાજમહેલનું 'ઈરાન કનેક્શન'?
ઈરાની દૂતાવાસનો આ ગુસ્સો ઈતિહાસના નક્કર તથ્યો પર આધારિત છે. તાજમહેલનો ઈરાન (જૂનું નામ ફારસ અથવા પર્શિયા) સાથે અતૂટ સંબંધ છે. મુમતાજ મહલનું ફારસી મૂળ: બાદશાહ શાહજહાંના બેગમ મુમતાજ મહલ (જેમનું અસલી નામ અર્જુમંદ બાનુ બેગમ હતું)નો જન્મ ભલે આગ્રામાં થયો હતો, પરંતુ તેઓ મૂળ રીતે એક ખૂબ જ સમૃદ્ધ ફારસી (ઈરાની) કુલીન પરિવારથી સંબંધ ધરાવતા હતા. તેમના પિતા અબુલ હસન આસફ ખાન મુઘલ દરબારના મોટા સેનાપતિ હતા અને તેઓ પ્રખ્યાત મુઘલ સામ્રાજ્ઞી નૂરજહાંના ભત્રીજી હતા.
ઈરાની સ્થાપત્ય કલાની છાપ
ઈતિહાસકારોના મતે, તાજમહેલના મુખ્ય વાસ્તુકાર ઉસ્તાદ અહમદ લાહોરી હતા, જેમને ફારસી મૂળના માનવામાં આવે છે. તાજમહેલના નિર્માણમાં મુઘલ અને ઈરાની શૈલીનું અજોડ મિશ્રણ જોવા મળે છે. તેના ગુંબજ, મિનાર અને દિવાલો પર કરવામાં આવેલી કેલિગ્રાફી (કુરાનની આયતો) ફારસી કલાથી પ્રેરિત છે.
અમેરિકાના નિવેદન પર સાધ્યું નિશાન
ઈરાનનો આ ગુસ્સો હાલમાં જ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એ નિવેદનને લઈને છે, જેમાં તેમણે અમેરિકા-ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ દરમિયાન કથિત રીતે ઈરાની સભ્યતાને ખતમ કરવાની વાત કહી હતી. માર્કો રુબિયોએ પણ હાલમાં જ ઈરાન પર વૈશ્વિક ઊર્જા બજારને બંધક બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ રાજદ્વારી તણાવ વચ્ચે જ્યારે અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી તાજમહેલ પહોંચ્યા, ત્યારે ઈરાને ઈતિહાસનો અરીસો બતાવીને વોશિંગ્ટન પર મોટો રાજકીય પલટવાર કર્યો છે.