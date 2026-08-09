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સર્કિટ હાઉસ અને ગેસ્ટ હાઉસ બન્ને વચ્ચે શું છે તફાવત? કોના માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવે છે આ આવાસ, જાણો બુકિંગના નિયમો

Circuit And Guest House: સર્કિટ હાઉસ અને ગેસ્ટ હાઉસ વચ્ચે ઘણો મોટો તફાવત છે. ચાલો જાણીએ કે આ બન્નેમાં કોણ રોકાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:47 PM IST
સર્કિટ હાઉસ અને ગેસ્ટ હાઉસ બન્ને વચ્ચે શું છે તફાવત? કોના માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવે છે આ આવાસ, જાણો બુકિંગના નિયમો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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