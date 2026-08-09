/સર્કિટ હાઉસ અને ગેસ્ટ હાઉસ બન્ને વચ્ચે શું છે તફાવત? કોના માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવે છે આ આવાસ, જાણો બુકિંગના નિયમો

Circuit And Guest House: જ્યારે સરકારી અધિકારીઓ, મંત્રીઓ અને જજ અલગ-અલગ જિલ્લાઓની મુલાકાત લે છે, ત્યારે તેમને અવારનવાર હોટેલના બદલે સર્કિટ હાઉસમાં રોકવામાં આવે છે. બીજી તરફ પ્રવાસીઓ, રિસર્ચર્સ, બિઝનેસ વિઝિટર્સ અને કર્મચારીઓ સામાન્ય રીતે ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાય છે. પરંતુ સવાલ એ ઊભો થાય છે કે, આખરે સર્કિટ હાઉસ અને ગેસ્ટ હાઉસમાં શું તફાવત છે? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ.
સર્કિટ હાઉસ શું છે?
સર્કિટ હાઉસ એ સરકારી માલિકીની રહેવાની સુવિધા છે. તેનું સંચાલન રાજ્યના માર્ગ અને મકાન વિભાગ (PWD) અથવા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ઇમારત ખાસ કરીને સત્તાવાર પ્રવાસ દરમિયાન ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવતા સરકારી અધિકારીઓ, મંત્રીઓ, જજ અને વહીવટી અધિકારીઓના રોકાણ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. રહેવા ઉપરાંત સર્કિટ હાઉસ વહીવટી કેન્દ્રો તરીકે પણ કામ કરે છે. અહીં મહત્વની બેઠકો, સમીક્ષાઓ અને સરકારી ચર્ચાઓનું આયોજન કરી શકાય છે.
સર્કિટ હાઉસમાં કોણ રોકાય છે?
સર્કિટ હાઉસમાં સામાન્ય રીતે રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી, મંત્રીઓ અને સંસદ સભ્યો, IAS અને IPS અધિકારીઓ, ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીઓ, જજ અને બંધારણીય પદાધિકારીઓ રોકાય છે. ત્યાં રોકાતા મહેમાનોના હોદ્દાને કારણે, ત્યાં આવાસ ફાળવતા પહેલા સામાન્ય રીતે કડક પ્રોટોકોલ અને સત્તાવાર મંજૂરીની જરૂર પડે છે.
સર્કિટ હાઉસ કેમ ખાસ છે?
સર્કિટ હાઉસની ખાસ વાત એ છે કે, તે રહેવાની સુવિધા આપવાની સાથે-સાથે સત્તાવાર કામકાજ સંભાળવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. મોટાભાગના સર્કિટ હાઉસમાં કોન્ફરન્સ હોલ, મિટિંગ રૂમ, બ્રીફિંગ એરિયા અને VIP સ્યુટ્સ હોય છે. હવે કારણ કે ત્યાં VIP અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ રોકાય છે, તેથી આ સુવિધા પ્રાઇવસી અને ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે. કેટલાક સર્કિટ હાઉસ તો Z+ સુરક્ષાની જરૂરિયાતોને સંભાળવા માટે પણ સક્ષમ હોય છે.
ગેસ્ટ હાઉસ શું છે?
ગેસ્ટ હાઉસ એ રહેવાની એક એવી સુવિધા છે જે સામાન્ય મુલાકાતીઓ, બિઝનેસ ટ્રાવેલર્સ, સંશોધકો, પ્રોફેસરો અને પ્રવાસીઓની સાથે-સાથે કોઈ ખાસ સંસ્થાના કર્મચારીઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. સર્કિટ હાઉસથી વિપરીત ગેસ્ટ હાઉસ મુખ્યત્વે આરામદાયક અને સસ્તું (બજેટ-ફ્રેન્ડલી) રોકાણ પૂરું પાડે છે. તેનું સંચાલન ખાનગી માલિક, કંપની, યુનિવર્સિટી, જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ અથવા સરકારી વિભાગો જેમ કે વન વિભાગ કે પ્રવાસન વિભાગ (ટૂરિઝમ ઓથોરિટી) દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે.
ગેસ્ટ હાઉસમાં કોણ રોકાય છે?
ગેસ્ટ હાઉસમાં પ્રવાસીઓ અને મુસાફરો, મુલાકાતી પ્રોફેસરો અને સંશોધકો, કોર્પોરેટ મહેમાનો અને બિઝનેસ પાર્ટનર્સ, સત્તાવાર કામ પર આવેલા કર્મચારીઓ તેમજ ફોરેસ્ટ ગેસ્ટ હાઉસમાં પ્રકૃતિ અને વન્યજીવ પ્રેમી પ્રવાસીઓ રોકાઈ શકે છે.
બુકિંગ પ્રક્રિયામાં તફાવત
સર્કિટ હાઉસમાં રહેવા માટે સામાન્ય રીતે સત્તાવાર પરવાનગી અને સરકારી પ્રોટોકોલની મંજૂરીની જરૂર પડે છે. પરંતુ ગેસ્ટ હાઉસ અવારનવાર ઓનલાઈન, ફોન દ્વારા અથવા વોક-ઈન બુક કરી શકાય છે. VIP મુવમેન્ટના કારણે સર્કિટ હાઉસમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઘણી કડક હોય છે, જ્યારે ગેસ્ટ હાઉસ સામાન્ય રીતે રેગ્યુલર હોટેલ જેવા જ સુરક્ષા માપદંડો ધરાવે છે.