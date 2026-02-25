GK : કેરળ અને કેરળમ વચ્ચે શું છે તફાવત ? જાણો કેરળના નવા નામનો અર્થ
Keralam Meaning : કેરળ વિધાનસભાએ રાજ્યનું નામ બદલીને કેરળમ કરવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો. હવે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે પણ આ ઠરાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. ત્યારે બંને વચ્ચેનો તફાવત અને કેરળમનો અર્થ શું છે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Keralam Meaning : કેરળ સરકાર ઘણા સમયથી રાજ્યનું નામ બદલવાની માંગ કરી રહી છે અને હવે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેરળનું નામ બદલીને "કેરળમ" કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ નિર્ણય બાદ ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ હશે કે આ નામનો અર્થ શું છે અને કેરળ અને કેરળમ વચ્ચે શું તફાવત છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
કેરળ અને કેરળમ વચ્ચે શું તફાવત છે?
હકીકતમાં કેરળ અને કેરળમ એક જ રાજ્યના નામના બે પ્રકારો છે. કેરળમ એ મલયાલમ ભાષાનું મૂળ સ્વરૂપ છે, જ્યારે કેરળ એ તેનું અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં લોકપ્રિય સ્વરૂપ છે. રાજ્યના લોકો તેનો ઉચ્ચાર તેમની માતૃભાષામાં ફક્ત કેરળમ તરીકે કરે છે. ભાષાકીય રીતે ઘણા ભારતીય રાજ્યોના નામ સ્થાનિક ભાષાઓ અને અંગ્રેજીમાં જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં જોવા મળે છે. અહીં પણ મુખ્ય તફાવત ભાષાનો છે.
કેરળમનો અર્થ શું થાય છે ?
મલયાલમમાં 'કેરા' નો અર્થ 'નાળિયેરનું ઝાડ' અને 'આલમ' નો અર્થ 'જમીન' થાય છે. તેથી કેરળમનો અર્થ નાળિયેરીના વૃક્ષોની ભૂમિ થાય છે, જે કેરળની ભૌગોલિક પૃષ્ઠભૂમિને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
બીજો કેરળમનો અર્થ ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલો છે. પ્રાચીન સમયમાં ચેરા રાજવંશ અહીં શાસન કરતો હતો. નિષ્ણાતો કહે છે કે 'ચેરમ' શબ્દ સમય જતાં 'કેરળમ' બન્યો.
નામ કેમ બદલવામાં આવી રહ્યું છે ?
કેરળની ડાબેરી સરકારનો તર્ક છે કે રાજ્યને તેમની પોતાની ભાષામાં કેરળમ કહેવામાં આવે છે, તેથી બંધારણ અને સરકારી દસ્તાવેજોમાં પણ આ જ નામ રાખવું જોઈએ. જે અમારી સંસ્કૃતિ અને ઓળખનું સન્માન કરવાનો એક માર્ગ છે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે આ ફેરફારને મંજૂરી આપી, જેનાથી આ ફેરફારનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
