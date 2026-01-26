UGCના નવા નિયમ શું છે જેના કારણે મચી ગયો છે હંગામો? કમિશનને આ ફેરફારની કેમ પડી જરૂર ?
UGC Roll back: નવા UGC નિયમના વિરોધમાં બરેલી સિટી મેજિસ્ટ્રેટ અલંકાર અગ્નિહોત્રીએ રાજીનામું આપ્યું છે. લોકોએ તેની વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં PIL પણ દાખલ કરી છે. અરજીમાં તેની કેટલીક જોગવાઈઓને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેનો જોરદાર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ નિયમ શું છે અને UGCની જરૂર કેમ પડી?
UGC Roll back: UGCના નવા નિયમથી હંગામો મચી ગયો છે. પહેલા, #UGCRolleback વિરોધમાં સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યો. પછી, લોકોએ તેને ભેદભાવપૂર્ણ નિયમ ગણાવીને સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. હવે, બરેલી સિટી મેજિસ્ટ્રેટ અલંકાર અગ્નિહોત્રીએ આ ફેરફારના વિરોધમાં રાજીનામું આપી દીધું છે. તો ચાલો જાણીએ તેની શા માટે જરૂર પડી.
વિદ્યાર્થીઓને સ્વ-ઘોષિત ગુનેગારોમાં ફેરવી દીધા
UGCએ 13 જાન્યુઆરીએ એક નવો નિયમ લાગુ કર્યો. તેને 'ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સમાનતાનો પ્રચાર નિયમ 2026' કહેવામાં આવે છે. આનાથી હંગામો મચી ગયો છે. સામાન્ય વર્ગ, અથવા ઉચ્ચ જાતિ સમુદાય, આનાથી ખૂબ નારાજ છે. બરેલીના મેજિસ્ટ્રેટ અલંકાર અગ્નિહોત્રીએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે આ નવા કાયદા દ્વારા, UGC એ કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કરતા સામાન્ય શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓને સ્વ-ઘોષિત ગુનેગારોમાં ફેરવી દીધા છે.
UGCનો નવો નિયમ શું છે?
UGC જણાવે છે કે SC, ST અને OBC વિદ્યાર્થીઓ સામે જાતિ આધારિત ભેદભાવ અટકાવવા અને તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે આ નવો નિયમ જરૂરી છે. નવા સમાનતા નિયમ હેઠળ, બધી યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓએ કેમ્પસમાં 24x7 હેલ્પલાઇન, સમાન તક કેન્દ્ર, સમાનતા સ્ક્વોડ અને સમાનતા સમિતિ સ્થાપિત કરવાની રહેશે. જો કોઈ સંસ્થા આ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો UGC કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે, જેમ કે તેમની માન્યતા રદ કરવી અથવા ભંડોળ રોકવું.
નવા નિયમનો કયો વિભાગ સમસ્યાનું કારણ બની રહ્યો છે?
UGCના આ નિયમને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી છે. PIL આ નિયમને ભેદભાવપૂર્ણ અને મનસ્વી ગણાવે છે. અરજદારે જણાવ્યું છે કે 13 જાન્યુઆરીએ યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) દ્વારા સૂચિત નવા નિયમની કલમ 3(C) ભેદભાવ વધારે છે. અરજદારે આ નિયમને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવાની માંગ કરી છે.
આ નિયમ 1956ના યુજીસી કાયદાની વિરુદ્ધ
જાહેર હિતની અરજીમાં જણાવાયું છે કે યુજીસીના સમાનતા નિયમની કલમ 3(C) અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જેવા મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. આ નિયમ 1956ના યુજીસી કાયદાની વિરુદ્ધ છે અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાન તકને નબળી પાડે છે. અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને આ જોગવાઈઓ રદ કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
યુજીસીના મતે, હાઈ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પછાત જાતિઓ, અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓ સામે ભેદભાવના વધતા જતા કેસોને રોકવા માટે આ નવો નિયમ જરૂરી હતો. 2020 અને 2025ની વચ્ચે, જાતિ ભેદભાવ સંબંધિત ફરિયાદોમાં 100 ટકાથી વધુનો વધારો થયો. વધુમાં, રોહિત વેમુલા અને પાયલ તડવી જેવા કેસોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના અવલોકનોને આ નિયમ લાગુ કરવાના કારણો તરીકે ટાંકવામાં આવ્યા હતા.
વિદ્યાર્થીઓ નિયમમાં કઈ ખામીઓ તરફ ધ્યાન દોરી રહ્યા છે?
વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે તેમાં ખોટી ફરિયાદો પર કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈઓનો અભાવ છે. પરિણામે, કોઈપણ પર કોઈ પુરાવા વિના ખોટો આરોપ લગાવી શકાય છે. આનાથી કોઈપણ વિદ્યાર્થીને મુશ્કેલી પડશે અને તેમના શિક્ષણ અને કારકિર્દી પર અસર પડશે.
ભેદભાવની વ્યાખ્યા અસ્પષ્ટ
વધુમાં, ઇક્વિટી કમિટીમાં સામાન્ય વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ ફરજિયાત નથી. ઇક્વિટી સ્ક્વોડને વધુ પડતી સત્તાઓ આપવામાં આવી છે, અને ભેદભાવની વ્યાખ્યા અસ્પષ્ટ છે.
નવો નિયમ એકતરફી
યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન માને છે કે મોનિટરિંગ સિસ્ટમ વિના, સમાન અને સલામત કેમ્પસ વાતાવરણ બનાવવામાં આવશે નહીં. આ દરમિયાન, સામાન્ય વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ સંપૂર્ણપણે વિપરીત મત ધરાવે છે. તેઓ કહે છે કે નવો નિયમ એકતરફી છે અને ભેદભાવને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે.
