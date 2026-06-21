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શું છે પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના? પીએમ મોદીએ બંગાળથી કરી શરૂઆત, ખેડૂતોને કેવી રીતે થશે ફાયદો?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળથી દુનિયાની સૌથી મોટી પાક વીમા યોજનાના શ્રીગણેશ કરી દીધા છે. કુદરતી આફતોથી ખેડૂતોના પાકને સુરક્ષા આપનારી આ યોજનાથી કરોડો અન્નદાતાઓની કિસ્મત બદલાશે. જાણો આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને કયા-કયા મોટા લાભ મળવાના છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:43 AM IST
શું છે પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના? પીએમ મોદીએ બંગાળથી કરી શરૂઆત, ખેડૂતોને કેવી રીતે થશે ફાયદો?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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શું છે પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના? પીએમ મોદીએ બંગાળથી કરી શરૂઆત, ખેડૂતોને કેવી રીતે
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