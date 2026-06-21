/શું છે પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના? પીએમ મોદીએ બંગાળથી કરી શરૂઆત, ખેડૂતોને કેવી રીતે થશે ફાયદો?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લામાંથી દેશના ખેડૂતો માટે એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. પીએમ મોદીએ ત્યાંથી જે ‘પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના’ (PMFBY) ની શરૂઆત કરી છે, તેને કેન્દ્ર સરકારે દુનિયાની સૌથી મોટી પાક વીમા યોજના ગણાવી છે. ખેતી-વાડીમાં વધી રહેલા જોખમો વચ્ચે આ યોજના દેશના અન્નદાતાઓ માટે એક મોટું સુરક્ષા કવચ બનવા જઈ રહી છે. ચાલો સરળ ભાષામાં સમજીએ કે આખરે આ યોજના શું છે અને તેનાથી ખેડૂતોને શું ફાયદા થશે.
શું છે દુનિયાની સૌથી મોટી પાક વીમા યોજના?
અવારનવાર જોવા મળે છે કે દુષ્કાળ, ભારે વરસાદ, પૂર કે કરા પડવા જેવી કુદરતી આફતોના કારણે ખેડૂતોનો ઊભો પાક બરબાદ થઈ જાય છે. આનાથી ખેડૂત દેવાના બોજ નીચે દબાઈ જાય છે. આ જ આર્થિક નુકસાનથી ખેડૂતોને બચાવવા માટે આ વ્યાપક પાક વીમા યોજનાને નવા સ્વરૂપે શરૂ કરવામાં આવી છે. આ અંતર્ગત જો કોઈ કુદરતી સંકટ કે અણધાર્યા જોખમને કારણે પાક બગડે છે, તો ખેડૂતોને તેના નુકસાનનું પૂરેપૂરું વળતર (વીમાની રકમ) મળશે.
પ્રીમિયમનો મોટો બોજ સરકાર પોતે ઉઠાવશે
આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે ખેડૂતોએ વીમા માટે પોતાના ખિસ્સામાંથી ખૂબ જ નજીવી રકમ ચૂકવવી પડશે. વીમા પ્રીમિયમનો એક બહુ મોટો હિસ્સો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર મળીને પોતે ભોગવશે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે ખેડૂતો પર પ્રીમિયમનો કોઈ બોજ નહીં પડે, પરંતુ તેમનો પાક સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત થઈ જશે.
From Tarakeswar, the 23rd instalment of PM-KISAN will be released, thereby benefiting innumerable hardworking farmers across India.
It is a matter of immense joy that tomorrow, key Central Government schemes relating to agriculture will also be rolled out. The Pradhan Mantri…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
બંગાળના 50 લાખ ખેડૂતોને સીધો લાભ
વર્ષ 2026-27 દરમિયાન એકલા પશ્ચિમ બંગાળના આશરે 50 લાખ ખેડૂતોને આ યોજનાના દાયરામાં લાવવામાં આવશે. આ અંતર્ગત રાજ્યની લગભગ 14 લાખ હેક્ટર કૃષિ ભૂમિને સંપૂર્ણપણે ઇન્શ્યોર્ડ (વીમા કવચ) કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર યોજનાનું અંદાજિત મૂલ્ય 28,140 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ છે.
સરકારનું લક્ષ્ય આ યોજના દ્વારા દેશના ખૂણે-ખૂણા સુધી ટેકનોલોજી અને સુરક્ષાની એવી જાળ બિછાવવાનું છે, જેથી દેશનો કોઈ પણ ખેડૂત આપત્તિના સમયે પોતાને અસહાય ન સમજે. આ વીમા યોજનાની સાથે જ ખેતીને ડિજિટલ બનાવવા માટે ‘એગ્રી સ્ટેક’ અને પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા જેવા મોટા મિશન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે આગામી સમયમાં ખેડૂતોની આવક વધારવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે.