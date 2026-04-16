ગુજરાતી ન્યૂઝ

Delimitation Bill: લોકસભાની બેઠકો 543થી વધારીને 850 કરવા પાછળનો શું અસલી હેતુ? જાણો પરિસીમન બિલના ફાયદા અને ગેરફાયદા!

Parliament Special Session 2026: દરેક વસ્તુની બે બાજુ હોય છે. એક સારી અને એક ખરાબ. હવે પરિસીમન દ્વારા લોકસભાનું કદ વધારવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે મડાગાંઠ એ છે કે તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું થશે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:12 PM IST
  • પરિસીમન બિલના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે
  • જાણો તમારા રાજ્યની બેઠકોમાં કેટલો વધારો થશે
  • વધુ પ્રતિનિધિત્વ પણ ખિસ્સા પર પડશે મોટો બોજ!

Delimitation Bill: લોકસભાની બેઠકો 543થી વધારીને 850 કરવા પાછળનો શું અસલી હેતુ? જાણો પરિસીમન બિલના ફાયદા અને ગેરફાયદા!

Parliament Special Session 2026: 16 એપ્રિલ 2026ના રોજ સરકારે ત્રણ બંધારણીય સુધારા બિલ રજૂ કર્યા છે. આના દ્વારા લોકસભાની કુલ બેઠકો 543થી વધારીને 850 (રાજ્યો માટે 815 + કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે 35) કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ વધારો 2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે થશે. તેનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે, કોઈ પણ વર્તમાન સાંસદની બેઠક ઘટાડ્યા વગર, 33% મહિલા અનામત 2029ની ચૂંટણીથી લાગુ કરી શકાય. સરકારનું કહેવું છે કે, દરેક રાજ્યને વર્તમાન બેઠકો પર અંદાજે 50%નો વધારો મળશે, જેથી કોઈ રાજ્યને નુકસાન ન થાય. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે લોકસભામાં બેઠકો વધારવાથી ફાયદો થશે કે નુકસાન? ચાલો વિગતવાર સમજીએ.

સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, મોટી લોકસભાના ફાયદા શું-શું છે?
જવાબ: મોટી લોકસભાના 5 મુખ્ય ફાયદા છે.

  • 'એક વ્યક્તિ, એક વોટ'નો સિદ્ધાંત મજબૂત થશે: અત્યારે એક લોકસભા બેઠક પર સરેરાશ 22.93 લાખ લોકો છે. 850 બેઠકો થયા પછી આ સરેરાશ ઘટીને લગભગ 14.5 લાખ થઈ જશે. દરેક સાંસદ પોતાના ક્ષેત્રની ઓછી વસ્તીને વધુ સારી રીતે સેવા આપી શકશે.
  • બેઠકો ઘટાડ્યા વગર મહિલા અનામતનો અમલ: 33% બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે, પરંતુ પુરુષ સાંસદોની વર્તમાન બેઠકો જળવાઈ રહેશે. આનાથી પુરુષોના વિરોધ વિના રાજકારણમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધશે.
  • ઉત્તર ભારત અને વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યોને ન્યાય: ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોની વધતી વસ્તીને વધુ પ્રતિનિધિત્વ મળશે. UPનો શેર 14.73%થી વધીને 16.24% થઈ શકે છે, જે લોકશાહીને વધુ સર્વસમાવેશક બનાવશે.
  • રાજ્યોનું પ્રમાણ જળવાઈ રહેશે: સરકારનો પ્લાન 50% વધારાનો છે, તેથી દક્ષિણના રાજ્યોને પણ વધારાની બેઠકો મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, તમિલનાડુની બેઠકો 39થી વધીને 58-59 અથવા કેરળની 20 બેઠકો વધીને 30 થઈ જશે. કોઈપણ રાજ્યની બેઠકોમાં ઘટાડો થશે નહીં.
  • વધુ સારું વહીવટ અને વિકાસ: નાના મતવિસ્તારોમાં સાંસદો વધુ ધ્યાન આપી શકશે અને સ્થાનિક પ્રશ્નોનો વધુ સારી રીતે સમાધાન આવશે.

પ્રશ્ન 2: શું મોટી લોકસભાના નુકસાન પણ છે?
જવાબ: ફાયદાઓની જેમ મોટી લોકસભાના 5 ગેરફાયદા પણ છે.

  • ખૂબ જ વધારે ખર્ચ: સંસદની એક દિવસની બેઠક પાછળ પહેલાથી જ 8-9 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. 850 સાંસદો સાથે આ ખર્ચમાં રોજનો અંદાજે 3 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે. વાર્ષિક વધારાનો ખર્ચ 1,171 કરોડ રૂપિયા (માત્ર સંસદ માટે) થશે. રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં પણ 4,000 નવા સભ્યો ઉમેરાતા કુલ 5,000-8,000 કરોડ રૂપિયાનો વાર્ષિક વધારાનો બોજ પડશે.
  • ઉત્તર-દક્ષિણ વિભાજન વધશે: જો શુદ્ધ વસ્તીના આધારે થશે, તો તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા જેવા દક્ષિણના રાજ્યોનો કુલ શેર 24.3%થી ઘટીને 20.7% રહી શકે છે. જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારનો શેર 38.1%થી વધીને 43.1% થઈ જશે. દક્ષિણના રાજ્યોની ફરિયાદ છે કે, તેમણે પરિવાર નિયોજન કર્યું તેની સજા મળી રહી છે.
  • સંસદની કામગીરી પર અસર: 850 સભ્યો ધરાવતું ગૃહ પહેલા કરતા વધુ ઘોંઘાટિયું અને અનિયંત્રિત બની શકે છે. ચર્ચાઓ લાંબી ચાલશે અને નિર્ણયો લેવાનું મુશ્કેલ બનશે.
  • રાજકીય હેરાફેરીનો ખતરો: પરિસીમન પંચની મર્યાદાઓ નક્કી કરતી વખતે પેકિંગ-ક્રેકિંગ-સ્ટેકિંગ જેવી તકનીકોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જેમ કે, આસામ 2023માં જોવા મળ્યું હતું. વિપક્ષ તેને 'ગેરિમેન્ડરિંગ' (Gerrymandering) ગણાવી રહ્યો છે.
  • સંઘીય માળખા પર અસર: દક્ષિણના રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓનું કહેવું છે કે, આનાથી સંઘીય સિદ્ધાંતો નબળા પડશે અને ઉત્તર ભારતને વધુ તાકાત મળશે.

પ્રશ્ન 3: શું સરકારનો 50% વધારાનો ફોર્મ્યુલા આ નુકસાનને દૂર કરશે?
જવાબ: ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ ખાતરી આપતા કહ્યું છે કે, દરેક રાજ્યને વર્તમાન ગુણોત્તરમાં 50% વધારો મળશે. એટલે કે કોઈ રાજ્યને નુકસાન નહીં થાય, પરંતુ ખરડાના ડ્રાફ્ટમાં આ શબ્દો સ્પષ્ટ રીતે લખાયેલા નથી, જેના કારણે વિપક્ષ ચિંતિત છે. જો સીમાંકન 2011ની વસ્તી ગણતરીના ચોક્કસ આંકડાઓ પર થશે, તો દક્ષિણનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટી શકે છે.

પ્રશ્ન 4: સામાન્ય માણસ માટે આનો અર્થ શું છે? લોકશાહી મજબૂત થશે કે કમજોર?
જવાબ: નિષ્ણાતો આ અંગે બે મંતવ્યો ધરાવે છે- ફાયદા અને નુકસાન બન્ને છે.

ફાયદાની વાત: વધુ બેઠકો એટલે વધુ પ્રતિનિધિત્વ અને વધુ સારી લોકશાહી. મહિલાઓનો અવાજ મજબૂત થશે અને વસ્તી પ્રમાણે ન્યાય મળશે.

નુકસાનની વાત: ખર્ચ વધશે, ઉત્તર-દક્ષિણ તણાવ વધશે અને સંસદનો પ્રભાવ ઘટી શકે છે. જો આ પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે, તો દેશની લોકશાહી વ્યવસ્થા મજબૂત થશે, પરંતુ જો તે રાજકીય ચાલ બનશે તો સંઘીય ભાવના નબળી પડી શકે છે. 

જો આ બિલ સંસદના વિશેષ સત્રમાં પાસ થઈ જશે, તો પરિમીસન પંચની રચના કરવામાં આવશે. નવી બેઠકો અને મહિલા અનામત 2029ની લોકસભા ચૂંટણીથી લાગુ કરવામાં આવશે. આ અનામત 15 વર્ષ માટે રહેશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

