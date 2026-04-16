Delimitation Bill: લોકસભાની બેઠકો 543થી વધારીને 850 કરવા પાછળનો શું અસલી હેતુ? જાણો પરિસીમન બિલના ફાયદા અને ગેરફાયદા!
Parliament Special Session 2026: દરેક વસ્તુની બે બાજુ હોય છે. એક સારી અને એક ખરાબ. હવે પરિસીમન દ્વારા લોકસભાનું કદ વધારવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે મડાગાંઠ એ છે કે તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું થશે?
- પરિસીમન બિલના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે
- જાણો તમારા રાજ્યની બેઠકોમાં કેટલો વધારો થશે
- વધુ પ્રતિનિધિત્વ પણ ખિસ્સા પર પડશે મોટો બોજ!
Trending Photos
Parliament Special Session 2026: 16 એપ્રિલ 2026ના રોજ સરકારે ત્રણ બંધારણીય સુધારા બિલ રજૂ કર્યા છે. આના દ્વારા લોકસભાની કુલ બેઠકો 543થી વધારીને 850 (રાજ્યો માટે 815 + કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે 35) કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ વધારો 2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે થશે. તેનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે, કોઈ પણ વર્તમાન સાંસદની બેઠક ઘટાડ્યા વગર, 33% મહિલા અનામત 2029ની ચૂંટણીથી લાગુ કરી શકાય. સરકારનું કહેવું છે કે, દરેક રાજ્યને વર્તમાન બેઠકો પર અંદાજે 50%નો વધારો મળશે, જેથી કોઈ રાજ્યને નુકસાન ન થાય. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે લોકસભામાં બેઠકો વધારવાથી ફાયદો થશે કે નુકસાન? ચાલો વિગતવાર સમજીએ.
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, મોટી લોકસભાના ફાયદા શું-શું છે?
જવાબ: મોટી લોકસભાના 5 મુખ્ય ફાયદા છે.
- 'એક વ્યક્તિ, એક વોટ'નો સિદ્ધાંત મજબૂત થશે: અત્યારે એક લોકસભા બેઠક પર સરેરાશ 22.93 લાખ લોકો છે. 850 બેઠકો થયા પછી આ સરેરાશ ઘટીને લગભગ 14.5 લાખ થઈ જશે. દરેક સાંસદ પોતાના ક્ષેત્રની ઓછી વસ્તીને વધુ સારી રીતે સેવા આપી શકશે.
- બેઠકો ઘટાડ્યા વગર મહિલા અનામતનો અમલ: 33% બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે, પરંતુ પુરુષ સાંસદોની વર્તમાન બેઠકો જળવાઈ રહેશે. આનાથી પુરુષોના વિરોધ વિના રાજકારણમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધશે.
- ઉત્તર ભારત અને વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યોને ન્યાય: ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોની વધતી વસ્તીને વધુ પ્રતિનિધિત્વ મળશે. UPનો શેર 14.73%થી વધીને 16.24% થઈ શકે છે, જે લોકશાહીને વધુ સર્વસમાવેશક બનાવશે.
- રાજ્યોનું પ્રમાણ જળવાઈ રહેશે: સરકારનો પ્લાન 50% વધારાનો છે, તેથી દક્ષિણના રાજ્યોને પણ વધારાની બેઠકો મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, તમિલનાડુની બેઠકો 39થી વધીને 58-59 અથવા કેરળની 20 બેઠકો વધીને 30 થઈ જશે. કોઈપણ રાજ્યની બેઠકોમાં ઘટાડો થશે નહીં.
- વધુ સારું વહીવટ અને વિકાસ: નાના મતવિસ્તારોમાં સાંસદો વધુ ધ્યાન આપી શકશે અને સ્થાનિક પ્રશ્નોનો વધુ સારી રીતે સમાધાન આવશે.
પ્રશ્ન 2: શું મોટી લોકસભાના નુકસાન પણ છે?
જવાબ: ફાયદાઓની જેમ મોટી લોકસભાના 5 ગેરફાયદા પણ છે.
- ખૂબ જ વધારે ખર્ચ: સંસદની એક દિવસની બેઠક પાછળ પહેલાથી જ 8-9 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. 850 સાંસદો સાથે આ ખર્ચમાં રોજનો અંદાજે 3 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે. વાર્ષિક વધારાનો ખર્ચ 1,171 કરોડ રૂપિયા (માત્ર સંસદ માટે) થશે. રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં પણ 4,000 નવા સભ્યો ઉમેરાતા કુલ 5,000-8,000 કરોડ રૂપિયાનો વાર્ષિક વધારાનો બોજ પડશે.
- ઉત્તર-દક્ષિણ વિભાજન વધશે: જો શુદ્ધ વસ્તીના આધારે થશે, તો તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા જેવા દક્ષિણના રાજ્યોનો કુલ શેર 24.3%થી ઘટીને 20.7% રહી શકે છે. જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારનો શેર 38.1%થી વધીને 43.1% થઈ જશે. દક્ષિણના રાજ્યોની ફરિયાદ છે કે, તેમણે પરિવાર નિયોજન કર્યું તેની સજા મળી રહી છે.
- સંસદની કામગીરી પર અસર: 850 સભ્યો ધરાવતું ગૃહ પહેલા કરતા વધુ ઘોંઘાટિયું અને અનિયંત્રિત બની શકે છે. ચર્ચાઓ લાંબી ચાલશે અને નિર્ણયો લેવાનું મુશ્કેલ બનશે.
- રાજકીય હેરાફેરીનો ખતરો: પરિસીમન પંચની મર્યાદાઓ નક્કી કરતી વખતે પેકિંગ-ક્રેકિંગ-સ્ટેકિંગ જેવી તકનીકોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જેમ કે, આસામ 2023માં જોવા મળ્યું હતું. વિપક્ષ તેને 'ગેરિમેન્ડરિંગ' (Gerrymandering) ગણાવી રહ્યો છે.
- સંઘીય માળખા પર અસર: દક્ષિણના રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓનું કહેવું છે કે, આનાથી સંઘીય સિદ્ધાંતો નબળા પડશે અને ઉત્તર ભારતને વધુ તાકાત મળશે.
પ્રશ્ન 3: શું સરકારનો 50% વધારાનો ફોર્મ્યુલા આ નુકસાનને દૂર કરશે?
જવાબ: ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ ખાતરી આપતા કહ્યું છે કે, દરેક રાજ્યને વર્તમાન ગુણોત્તરમાં 50% વધારો મળશે. એટલે કે કોઈ રાજ્યને નુકસાન નહીં થાય, પરંતુ ખરડાના ડ્રાફ્ટમાં આ શબ્દો સ્પષ્ટ રીતે લખાયેલા નથી, જેના કારણે વિપક્ષ ચિંતિત છે. જો સીમાંકન 2011ની વસ્તી ગણતરીના ચોક્કસ આંકડાઓ પર થશે, તો દક્ષિણનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટી શકે છે.
પ્રશ્ન 4: સામાન્ય માણસ માટે આનો અર્થ શું છે? લોકશાહી મજબૂત થશે કે કમજોર?
જવાબ: નિષ્ણાતો આ અંગે બે મંતવ્યો ધરાવે છે- ફાયદા અને નુકસાન બન્ને છે.
ફાયદાની વાત: વધુ બેઠકો એટલે વધુ પ્રતિનિધિત્વ અને વધુ સારી લોકશાહી. મહિલાઓનો અવાજ મજબૂત થશે અને વસ્તી પ્રમાણે ન્યાય મળશે.
નુકસાનની વાત: ખર્ચ વધશે, ઉત્તર-દક્ષિણ તણાવ વધશે અને સંસદનો પ્રભાવ ઘટી શકે છે. જો આ પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે, તો દેશની લોકશાહી વ્યવસ્થા મજબૂત થશે, પરંતુ જો તે રાજકીય ચાલ બનશે તો સંઘીય ભાવના નબળી પડી શકે છે.
જો આ બિલ સંસદના વિશેષ સત્રમાં પાસ થઈ જશે, તો પરિમીસન પંચની રચના કરવામાં આવશે. નવી બેઠકો અને મહિલા અનામત 2029ની લોકસભા ચૂંટણીથી લાગુ કરવામાં આવશે. આ અનામત 15 વર્ષ માટે રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે