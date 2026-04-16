શું છે રોટેશન સિસ્ટમ? અખિલેશ યાદવે મહિલા અનામતમાં જેનો વિરોધ કર્યો, બિલમાં શું છે જોગવાઈ

Rotation System: ધારો કે આજે કોઈ શહેરની વિધાનસભા કે લોકસભા બેઠક મહિલાઓ માટે અનામત છે, તો આગામી વખતે જ્યારે પરિસીમન (Delimitation) થશે, ત્યારે મહિલાઓ માટે અનામત તે બેઠક સામાન્ય થઈ શકે છે અને અન્ય કોઈ વિસ્તારની બેઠક મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:47 PM IST
  • મહિલા અનામતમાં શું છે આ 'રોટેશન સિસ્ટમ'?
  • અખિલેશ યાદવે 'રોટેશન સિસ્ટમ'ને ગણાવી ભાજપની ચાલબાજી
  • મહિલા અનામત લાગુ થયા બાદ કેવી રીતે બદલાશે તમારી સીટનું સમીકરણ

Rotation System: લોકસભામાં ગુરુવારે (16 એપ્રિલ) મહિલા અનામત સંબંધિત 131મો બંધારણીય સુધારો બિલ 2026 રજૂ કરવામાં આવ્યું. જેનો ઉદ્દેશ્ય લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા 550થી વધારીને 850 કરવાનો અને મહિલા અનામતને 2029થી વહેલી તકે અમલમાં લાવવાનો છે. આ બિલ પરિમીસન, નવી વસ્તી ગણતરીના આંકડાઓનો ઉપયોગ અને મહિલા અનામત કાયદામાં સુધારાઓ સાથે જોડાયેલું છે. આ બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અખિલેશ યાદવે બિલમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી રોટેશન સિસ્ટમ (Rotation System)નો વિરોધ કર્યો.

તેમણે આને "ભાજપની ચાલબાજી" ગણાવતા કહ્યું કે, આ પરિસીમન અને વસ્તી ગણતરી વિના લાગુ કરવાનું એક ષડયંત્ર છે. યાદવે સીધો જ કેન્દ્ર સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો કે, નરેન્દ્ર મોદી સરકાર પરિસીમનનો ઉપયોગ દેશના ચૂંટણી નકશાને બદલવા માટે કરી રહી છે. તેમણે રોટેશન સામે વલણ અપનાવતા કહ્યું કે, આ પ્રણાલી યોગ્ય નથી અને તેનો ઉપયોગ મહિલાઓને આગળ લાવવાને બદલે બેઠકોમાં હેરાફેરી માટે કરવામાં આવી શકે છે. તેમણે તર્ક આપ્યું કે, આવી વ્યવસ્થાથી લોકશાહી જવાબદારી નબળી પડી શકે છે. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે, “અમે બેઠકોના રોટેશનની વિરુદ્ધ છીએ. આ લોકશાહી માટે ઠીક નથી. સૌથી પહેલા વસ્તી ગણતરી થવી જોઈએ.” સાથે જ તેમણે અનામતની અંદર OBC અને મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે 'ક્વોટામાં ક્વોટા'ની પણ માંગ કરી. આવી સ્થિતિમાં હવે પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે કે આખરે શું છે આ રોટેશન સિસ્ટમ જેનો સપા પ્રમુખે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો છે.

શું હોય છે રોટેશન સિસ્ટમ?
રોટેશન સિસ્ટમ એટલે એક એવી વ્યવસ્થા જેમાં કોઈ ખાસ સમુદાય કે વર્ગ માટે અનામત બેઠકો એટલે કે મતવિસ્તારોને પરિમીસન પછી દર વખતે બદલી દેવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે કોઈ એક બેઠક હંમેશા માટે કોઈ ખાસ સમુદાય કે વર્ગ માટે અનામત ન રહે, પરંતુ તકોનું પણ સમાન વિતરણ થતું રહે. હાલમાં આ વ્યવસ્થા અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માટે અનામત મતવિસ્તારો (Constituency)માં લાગુ છે, જે સીમાંકન પછી બદલાતી રહી છે.

131માં બંધારણીય સુધારા બિલમાં શું છે જોગવાઈ?
સંસદમાં રજૂ કરાયેલા વર્તમાન 131માં બંધારણીય સુધારા બિલમાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે લોકસભા અથવા કોઈપણ રાજ્યની વિધાનસભા અથવા રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર દિલ્હીની વિધાનસભા અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીની વિધાનસભા અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરની વિધાનસભામાં મહિલાઓ માટે અનામત બેઠકો તે જ રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના અલગ-અલગ મતવિસ્તારો વચ્ચે રોટેશનના આધારે ફાળવવામાં આવશે.

દરેક આગામી પરિસીમન પ્રક્રિયામાં બેઠકોનું રોટેશન
વિધેયકની જોગવાઈમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, લોકસભા, કોઈપણ રાજ્યની વિધાનસભા અને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર દિલ્હીની વિધાનસભામાં મહિલાઓ માટે અનામત બેઠકોનું રોટેશન, દરેક આગામી સીમાંકન પ્રક્રિયા પછી લાગુ થશે, જે સંસદ કાયદો બનાવીને નક્કી કરશે. એટલે કે મહિલાઓ માટે અનામત બેઠકો ફિક્સ (નિશ્ચિત) નહીં હોય. તે દરેક પરિસીમન પ્રક્રિયા પછી અલગ-અલગ મતવિસ્તારોમાં ફરતી (Rotate) રહેશે, જેથી કોઈ એક મતવિસ્તાર હંમેશા માટે માત્ર મહિલાઓ માટે અનામત ન બની જાય. અખિલેશ યાદવે આ જ વ્યવસ્થા અને જોગવાઈનો વિરોધ કર્યો છે.

જે અનામત છે, તે આગામી વખતે હોઈ શકે છે સામાન્ય બેઠક
હવે આને એક ઉદાહરણથી સમજો. ધારો કે આજે કોઈ શહેરની વિધાનસભા કે લોકસભા બેઠક મહિલાઓ માટે અનામત છે, તો આગામી વખતે જ્યારે પરિસીમન થશે, ત્યારે મહિલાઓ માટે અનામત તે બેઠક સામાન્ય થઈ શકે છે અને બીજા કોઈ વિસ્તારની બેઠક મહિલાઓ માટે અનામત કરી શકાય છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો, મહિલાઓ માટેનું અનામત અલગ-અલગ બેઠકો પર ફરતું રહેશે, જેથી તમામ વિસ્તારોની મહિલાઓને સમાન તક મળી શકે. નોંધનીય છે કે, પરિસીમન દરમિયાન બેઠકોની સીમાઓ બદલવાની સાથે સાથે એ નક્કી કરવામાં આવે છે કે કઈ બેઠક અનામત રહેશે, જે સામાન્ય રીતે 10 વર્ષ પછી (વસ્તી ગણતરી પછી) થાય છે. હાલના સૂચિત મહિલા અનામત હેઠળ પણ દરેક પરિસીમન પછી 1/3 બેઠકોને રોટેશનના આધારે મહિલાઓ માટે અનામત રાખવાની જોગવાઈ છે.

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

