BLOનો પગાર કેટલો હોય છે? મતદાર યાદી અપડેટ કરવા સિવાય તેઓ બીજું શું કામ કરે છે, જાણો
BLO Salary: હાલમાં દેશના અનેક રાજ્યમાં મતદાર યાદી અપડેટ કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે BLOનું ખુબ ચર્ચામાં છે, ત્યારે શું તમને ખબર છે, BLOની સેલેરી કેટલી હોય છે અને BLO મતદાર યાદી અપડેટ કરવી SIR સિવાય બીજું શું કામ કરે છે.
BLO Salary: ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને મતદાર યાદી સુધારા અંગે આ દિવસોમાં દેશભરમાં એક મહત્વપૂર્ણ કામ ચાલી રહ્યું છે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કરી રહ્યું છે. આ પ્રક્રિયામાં બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) ની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે. BLOs મતદાર યાદીમાંથી નામ ઉમેરવા અને કાઢી નાખવા માટે જવાબદાર છે, તેમજ અન્ય ઘણી જવાબદારીઓ પણ બજાવે છે.
BLOનો પગાર કેટલો હોય છે?
BLO પૂર્ણ-સમયની સરકારી નોકરી નથી. મોટાભાગના BLOs પહેલાથી જ શિક્ષણ, પંચાયત અથવા આરોગ્ય જેવા વિભાગોમાં કાર્યરત છે, જેમને ચૂંટણી પંચ વધારાની જવાબદારીઓ સોંપે છે. તાજેતરમાં, ચૂંટણી પંચે BLOsના માનદ વેતનમાં વધારો કર્યો છે. તેમને હવે આશરે 12,000 રૂપિયાનું વાર્ષિક માનદ વેતન મળે છે.
વધુમાં, સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અથવા વાર્ષિક પુનરાવર્તન દરમિયાન, તેમને 1,000 રૂપિયાથી 2,000 રૂપિયાનું વધારાનું પ્રોત્સાહન મળે છે. આ રકમનો ઉપયોગ BLOની ઘરે-ઘરે મુલાકાતો અને ક્ષેત્ર કાર્ય માટે વળતર આપવા માટે થાય છે.
BLOની મુખ્ય ફરજો શું છે?
BLO નું કામ ફક્ત મતદાર યાદીમાંથી નામ ઉમેરવાનું કે કાઢી નાખવાનું નથી. તેમની જવાબદારીઓ વ્યાપક અને મહત્વપૂર્ણ છે.
ઘરે ઘરે માહિતી એકત્રિત કરવી
BLO તેમના વિસ્તારમાં જઈને નવા મતદારો, ટ્રાન્સફર થયેલા અને દૂર કરવાના મતદારો વિશે માહિતી એકત્રિત કરે છે.
ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવા
BLOની જવાબદારી છે કે તેઓ લોકોને ફોર્મ 6 (નવું નામ ઉમેરવું), ફોર્મ 7 (કાઢી નાખવું), ફોર્મ 8 (સુધારો) અને ફોર્મ 8A (ટ્રાન્સફર) જેવા ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરાવવા સમજાવે અને કરાવે છે.
દસ્તાવેજ ચકાસણી
મતદાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરીને મતદારનું સરનામું, ઉંમર અને ઓળખ ચકાસે છે.
મતદાર યાદી અપડેટ કરવી
BLO સતત મતદાર યાદી અપડેટ કરે છે, ડુપ્લિકેટ નામો દૂર કરે છે, ભૂલો સુધારે છે અને ફોટા અપડેટ કરે છે.
જાગૃતિ ફેલાવવી
તેઓ લોકોને તેમના નામ કેવી રીતે ઉમેરવા, કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે અને મતદાન શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તે અંગે શિક્ષિત કરે છે.
ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર કામ
BLOApp અને ઓનલાઈન પોર્ટલ જેવી મોબાઈલ એપ્સ દ્વારા ડેટા અપલોડ કરવો અને મતદાર રેકોર્ડ ડિજિટલ રીતે અપડેટ કરવા.
