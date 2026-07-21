/અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડીલમાં એવું તો શું છે? જેના વિરોધમાં ખેડૂતોએ કરી દિલ્હી કૂચ, જાણો વિરોધનું અસલી કારણ

What Is Indo-US Trade Deal: અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના આવનારા ટ્રેડ ડીલ સામે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા છે. આ ડીલને નુકસાનકારક ગણાવીને, દેશભરના ખેડૂતો એક થવા લાગ્યા છે. દિલ્હીનો કિસાન ઘાટ વિરોધમાં "ખેડૂત આંદોલન"નું કેન્દ્ર બનવાની તૈયારીમાં છે.
ખેડૂતોને દિલ્હીના કિસાન ઘાટ પર ભેગા થવાનું આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષા કારણોસર, પોલીસે પંજાબ અને હરિયાણાને જોડતી શંભુ સરહદ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે ખેડૂતો દિલ્હી તરફ આગળ વધવા લાગ્યા છે. જો કે, હરિયાણા પોલીસે શંભુ સરહદ પર ખેડૂતોના આંદોલનને રોકવાની તૈયારી કરી છે.
કિસાન મજૂર મોરચાના વરિષ્ઠ નેતા સર્વણ સિંહ પંધેરે જણાવ્યું હતું કે પંજાબ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને રાજસ્થાન સહિત અનેક રાજ્યોમાંથી ખેડૂતો દિલ્હી પહોંચી રહ્યા છે. "દેશ બચાવો મોરચા" ના બેનર હેઠળ એક વિશાળ ખેડૂત રેલીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ટ્રેડ ડીલનો વિરોધ કરવા માટે હજારો ખેડૂતો દિલ્હીમાં એકઠા થશે. ખેડૂત સંગઠનો આ સોદા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
તેમનું કહેવું છે કે જો આ ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, તો તે ભારતીય ખેડૂતો, ખેતમજૂરો, પશુપાલકો અને નાના વ્યવસાયોને નુકસાન પહોંચાડશે. પાંધેર કહે છે કે આ ડીલ કૃષિ, ડેરી ઉત્પાદનો, ડિજિટલ વેપાર અને સરકારી ખરીદીને અસર કરશે. ચાલો જાણીએ કે આગામી ભારત-અમેરિકા ડીલ શું છે અને ખેડૂતો તેનો વિરોધ કેમ કરી રહ્યા છે.
ભારત-અમેરિકા વેપાર ડીલ શું છે?
આ એક દ્વિપક્ષીય કરાર છે, જે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવા અને ટેરિફ ઘટાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ડીલ હેઠળ, અમેરિકા કાપડ, ચામડું અને અન્ય સાધનો જેવા ભારતીય માલ પર ટેરિફ ઘટાડવાનું વિચારી રહ્યું છે. બદલામાં, અમેરિકા ઇચ્છે છે કે ભારત તેના સ્થાનિક બજારમાં અમેરિકન ઔદ્યોગિક અને કૃષિ ઉત્પાદનો પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરે અથવા ઘટાડે.
ખેડૂતો વેપાર ડીલનો વિરોધ કેમ કરી રહ્યા છે?
ખેડૂત સંગઠનોનો આરોપ છે કે બંને દેશો વચ્ચે થનારા કરારથી "અસમાન સ્પર્ધા" થશે. અમેરિકામાં, ખેડૂતોને નોંધપાત્ર સરકારી સબસિડી અને આધુનિક ટેકનોલોજી મળે છે, જેનાથી તેમના ઉત્પાદન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. જો કે, ભારતમાં, મોટાભાગના ખેડૂતો નાના અથવા મધ્યમ વર્ગના છે, જેમની કિંમત વધારે છે. જો અમેરિકન કૃષિ ઉત્પાદનો ભારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી અથવા ટેરિફ વિના દેશમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તે નોંધપાત્ર રીતે સસ્તા થઈ જશે. આ સ્થાનિક પાકોના ભાવ પર સીધી અસર કરશે અને દેશના ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડશે.
ટ્રેડ ડીલથી કયા પાક પર અસર થવાની શક્યતા છે?
ખેડૂત નેતાઓ અને કૃષિ એક્સપર્ટ કહે છે કે આ ડીલની અસર લાંબા ગાળે અનુભવાઈ શકે છે. સૂકા ફળો (બદામ, અખરોટ), સફરજન, કઠોળ, સોયાબીન તેલ, અને જુવાર અને મકાઈ (પશુ આહાર) જેવા ઉત્પાદનો પર આયાત ડ્યુટીમાં છૂટ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને અસર કરશે. અમેરિકા ભારતીય ડેરી અને મરઘાં બજારોમાં પ્રવેશ કરવા માંગે છે, જે દેશના લાખો પશુપાલકોની આવકને અસર કરી શકે છે. અમેરિકામાંથી ભારતમાં આનુવંશિક રીતે સુધારેલા (GM) અનાજ અને ખાદ્ય પદાર્થોના પ્રવેશનો પણ ભય છે.
આ મુદ્દે સરકારનું વલણ શું છે?
સરકારે સતત કહ્યું છે કે તે દેશના કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રો સાથે કોઈ કરાર કરશે નહીં. વાણિજ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત નાના ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડે તેવા કોઈપણ પ્રસ્તાવ સાથે સંમત થયું નથી. સરકારે દલીલ કરી હતી કે અમેરિકા સાથે વેપાર સંબંધો મજબૂત કરવાથી દેશના ઉદ્યોગ, નિકાસ અને IT/સેવા ક્ષેત્રોને વૈશ્વિક સ્તરે નોંધપાત્ર ફાયદો થશે.
વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોની માંગણીઓ શું છે?
"દેશ બચાવો મોરચા" ના બેનર હેઠળ ભેગા થયેલા ખેડૂત સંગઠનોની મુખ્ય માંગ એ છે કે આગામી ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે અથવા મુલતવી રાખવામાં આવે. તેમનું કહેવું છે કે જો સરકાર આ કરાર પૂર્ણ કરે તો પણ, કૃષિ, ડેરી અને મરઘાં ક્ષેત્રોને આ ડીલના અવકાશમાંથી સંપૂર્ણપણે બાકાત રાખવા જોઈએ. વધુમાં, લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)ની કાનૂની ગેરંટી પૂરી પાડવી જોઈએ, જેથી સસ્તા આયાતી માલ બજારમાં આવે ત્યારે પણ ખેડૂતોની આવક સુરક્ષિત રહે.