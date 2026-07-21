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અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડીલમાં એવું તો શું છે? જેના વિરોધમાં ખેડૂતોએ કરી દિલ્હી કૂચ, જાણો વિરોધનું અસલી કારણ

What Is Indo-US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અંગે વાતચીત ચાલી રહી છે. બંને દેશો મજબૂત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી જાળવી રાખીને વચગાળાના ડીલ પર કામ કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો ભાર બજાર પ્રવેશ પર છે, પરંતુ ભારત પોતાની શરતો પર કરાર પર આગ્રહ રાખી રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:29 PM IST
અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડીલમાં એવું તો શું છે? જેના વિરોધમાં ખેડૂતોએ કરી દિલ્હી કૂચ, જાણો વિરોધનું અસલી કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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