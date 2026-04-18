યુવાનોને ઉભા ઉભા મૂર્તિ બનાવી દેતું ઝોમ્બી ડ્રગ શું છે, મહારાષ્ટ્રમાં વાયરલ થયેલા વીડિયોનું શું છે સત્ય, જાણીએ
Zombie Drugs Maharashtra Video Viral : મહારાષ્ટ્રના ભાયંદર વિસ્તારમાં એક યુવકના વાયરલ વીડિયોએ ચિંતા જગાવી છે. પરંતું આ વીડિયોની હકીકત શું છે. આખરે કેમ સોશિયલ મીડિયા પર ઝોમ્બી ડ્રગ્સ ચર્ચામાં આવી ગયું છે. વાયરલ વીડિયો ઝોમ્બી ડ્રગ્સ શું હોય છે અને તેની અસરો કેવી હોય છે તેના પર જાણીએ.
- મહારાષ્ટ્રના ભાયંદર વિસ્તારમાં એક યુવકનો સ્ટેચ્યુ અવતરનો વીડિયો તેજીથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે
- વાયરલ વીડિયો સાથે લોકોમાં ઝોમ્બી ડ્રગ્સ અંગે ફફડાટ ફેલાયો છે
- મહારાષ્ટ્રમાં 'ઝોમ્બી ડ્રગ'નો કહેર? જાણો શું છે આ Xylazine ડ્રગ અને તેના ખતરનાક લક્ષણો
Trending Photos
What Is Zombie Drug: મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કેટલાક યુવાનોના મૂર્તમંત બનીને ઉભા રહેલા વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યાં છે. જાણો કોઈએ તેમને સ્ટેચ્યુ કર્યા હોય, તેમ આ યુવાનોમા કોઈ હલનચલન જોવા નથી મળી. મહારાષ્ટ્રના આ વીડિયો રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવા છે. આ વીડિયોએ ઓનલાઈન યુઝર્સમાં ચિંતા જગાવી છે. લોકો યુવાનો પર આવી રહેલા ખતરા વિશે ચિંતા જગાવી રહ્યાં છે. જેને લોકો ઝોમ્બી ડ્રગ્સ ગણાવી રહ્યાં છે. આ વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યાં છે. જેના પર લોકોએ તપાસ કરવા માંગ કરી છે.
એક રિપોર્ટ અનુસાર, આ વીડિયોમાં એક યુવકને મુંબઈના ભાયંદર પશ્ચિમમાં 90 ફીટ રોડ પર ઉભો જોઈ શકાય છે. તે સ્ટેચ્યુ થઈને ઉભો છે. તે એક થાંભલા પાસે આવીને ઝુકીને ઉભો થઈ ગયો છે. તેનું શરીર નીચે તરફ લટકાયેલું છે. તેના હાથ પાછળ તરફ ખેંચાયેલા છે. જાણે કોઈ હોલિવુડની ઝોમ્બી ફિલ્મનું દ્રશ્ય હોય તેવુ લાગી રહ્યું છે. આ યુવકની અજીબોગરીબ સ્થિતિ લોકોમાં ઝોમ્બી ડ્રગ્સ ચર્ચામાં આવ્યું છે.
આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે, જેમાં લોકો ઝોમ્બી ડ્રગ્સ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. યુઝર્સ કહી રહ્યા છે કે, આ ચિંતાની બાબત છે. સ્થાનિક પોલીસે આ મામલે હવે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. કૃપા કરીને આગામી પેઢીને બરબાદ થતા અટકાવો. કેટલાક યુઝર્સે કહ્યું કે, મોટા શહેરોમાં ઝોમ્બી ડ્રગનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે.
શું આ વીડિયો ફેક છે?
જોકે, બીજી તરફ એક યુઝરે કહ્યું કે, NCB એ હજી સુધી ભારતમાં આવા કોઈ પ્રકારની સમસ્યાની મહામારીની ચેતવણી આપી નથી. લોકો અલગ અલગ કારણોસર આવી હરકતો કરી રહ્યાં છે. તેથી તેમાં કારણ વગર કોઈને નિશાન ન બનાવવા જોઈએ. એક યુઝરે આવા વીડિયોની પ્રમાણિકતા પર પણ સવાલ ઉઠાવતા લખ્યું કે, શક્ય છે કે આવા વીડિયો ફેક હોય. થોડા સમય પહેલા બેંગલોર પણ આવો જ વીડિયો સામે આવ્યો હતો. જેમાં એક વ્યક્તિ રીલ્સ પર વ્યૂ મેળવવા માટે આવું કરી રહ્યો હતો.
હજી સુધી કોઈ માહિતી સામે આવી નથી
અત્યાર સુધી આ વીડિયોની કોઈ માહિતી સામે આવી નછી. જોકે, વીડિયો તેજીથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે લોકોમાં ડર પેદા કરી રહ્યો છે. જોકે, ઝી 24 કલાક આ વાયરલ વીડિયોની પુષ્ટિ નથી કરતું.
Zombie Drug શું હોય છે?
એક્સપર્ટસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર ઝોમ્બી ડ્રગ કોઈ અધિકારિક મેડિકલનું નામ નથી. ન તો આ કોઈ પ્રકારનું ડ્રગ છે. તે એક સામાન્ય બોલચાલનો શબ્દ છે. તેનો ઉપયોગ એવા ખતરનાક નશા માટે કરવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિના વ્યવહારને બહુ જ અજીબ અને નિયંત્રણની બહાર (કાબુ ગુમાવી દેવું) બહાર બનાવી દે છે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિ ઝોમ્બી જેવો દેખાય છે. સૌથી વધુ જે ડ્રગને ઝોમ્બી કહેવાય છે, તે છે Xylazine (ઝાયલીન). હકીકતમાં તે પ્રાણીઓને બેહોશ કરવામાં (sedative) વપરાતી દવા છે. જેને કેટલાક લોકો ખોટી રીતે નશાના રૂપમાં ઉપયોગ કરે છે.
શરીર પર આ ડ્રગની શું અસર થાય છે?
ઝાઈલીન દિમાગના નોરેપિનેફ્રીન કેમિકલને દબાવી દે છે. જ્યારે તેને ઈન્જેક્શન કે સીધી રીતે લેવામાં આવે છે, તો તે સ્થિતિમાં શ્વાસની પ્રક્રિયા ધીમી બની જાય છે. દિલનું ધડકવુ ઓછું થઈ જાય છે. મસલ્સ ઢીલા પડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિ કલાકો સુધી સ્ટેચ્યુ થઈને ઉભો રહી શકે છે. એટલે કે, આંખો ખૂલ હોય પણ શરીરમાં કોઈ રિએક્શન ન હોય. લાંબા સમય સુધી તેનો ઉપયોગ કરવા પર ચામડી સડવા લાગે છે. તેના પર ઈજાના નિશાન ઉભરવા લાગે છે. આ દવાનો ઓવરડોઝ વધુ ખતરનાક છે. કારણ કે, તેના ઓવરડોઝથી શ્વાસોશ્વાસ પણ બંધ પડી શકે છે. આવું થાય તો મોત પણ થઈ શકે છે. આવા કેસમાં ઓવરડોઝ અપાતી દવા નેલોગ્ઝોન (naloxone) પણ તેના પર અસર કરતી નથી.
કેવી રીતે બને છે ઝાઈલીન?
ઝાઈલીન (Xylazine) ને બહુ જ પાવરફુલ ઓપિયોઈડ ફેન્ટાલિન (Fentanyl) ની સાથે મળીને બનાવવામાં આવે છે. ઝાઈલીન હકીકતમાં ઘોડા અને ગાયને શાંત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. પરંતું હવે તે ડ્રગ્સમાં મિક્સ કરીને વેચવામાં આવે છે. જેથી નશો લાંબો સમય સુધી ચાલે. અમેરિકામાં તેને ટ્રૈંક કે ટ્રૈંક ડોપ કહેવાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે