જ્યારે સાડી નહોતી બની, ત્યારે કેવા કપડા પહેરતી હતી મહિલાઓ ? 99% નથી જાણતા જવાબ
Clothing Before Saree: સાડી એ એક પરંપરાગત ભારતીય મહિલા વસ્ત્ર છે જેમાં સીવણ વગરના વણાયેલા કાપડનો ટુકડો હોય છે જે ઝભ્ભાની જેમ પહેરવામાં આવે છે, જેનો એક છેડો કમરની આસપાસ બાંધવામાં આવે છે અને બીજો છેડો ખભા પર લપેટવામાં આવે છે.
Clothing Before Saree: વિશ્વ સાડી દિવસ દર વર્ષે 21 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે. સાડીનો એક છેડો કમરની આસપાસ બાંધવામાં આવે છે અને બીજો છેડો ખભા પર લપેટવામાં આવે છે. સાડીનો ઇતિહાસ 2,800થી 1800 બીસી સુધી સિંધુ ખીણની સભ્યતાનો છે.
સાડી પહેરવાની ઘણી જાણીતી રીતો છે. ભારત ઉપરાંત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકામાં ઘણી સ્ત્રીઓ પણ સાડી પહેરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે સાડી પહેરતા પહેલા સ્ત્રીઓ કેવો પોશાક પહેરતી હતી? ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે સાડી પહેરતા પહેલા સ્ત્રીઓ કેવી રીતે પોશાક પહેરતી હતી.
સાડી પહેલાનો યુગ
ઘણા ઐતિહાસિક અહેવાલો સૂચવે છે કે સાડી વિશ્વના સૌથી જૂના વસ્ત્રોમાંનું એક છે. જોકે, સ્ત્રીઓ તે પહેલાં પણ કપડાં પહેરતી હતી. સિંધુ ખીણની સભ્યતા દરમિયાન, લગભગ 2,500 બીસીઇમાં, સ્ત્રીઓ તેમના શરીરની આસપાસ સુતરાઉ કાપડના ટુકડાઓ વીંટાળતી હતી. આ વસ્ત્રો સીવવામાં આવતા નહોતા, પરંતુ જરૂર મુજબ શરીરની આસપાસ બાંધવામાં આવતા હતા અથવા વીંટાળવામાં આવતા હતા. ખોદકામ કરાયેલા ચિત્રો અને શિલ્પો પણ આ પુરાવા આપે છે.
મૌર્ય અને ગુપ્ત કાળ દરમિયાન સ્ત્રીઓના કપડાં વધુ વ્યવસ્થિત બન્યા. તે સમયે, સ્ત્રીઓ અંતરિયા (અંડરગાર્મેન્ટ), ઉત્તરિયા (સ્કાર્ફ અથવા શાલ જેવા વસ્ત્રો), અને શાંતપટ (છાતીનું ઢાંકણ) પહેરતી હતી. આ વસ્ત્રોને આધુનિક યુગની શરૂઆતની ઝલક માનવામાં આવે છે. આ વસ્ત્રોને કુદરતી રંગોથી રંગવામાં આવતા હતા અને હાથથી છાપવામાં આવતા હતા.
અન્ય દેશોમાં સ્ત્રીઓ કપડાં કેવા પહેરતી હતી?
સ્ત્રીઓના કપડાં, ફક્ત ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વના અન્ય ભાગોમાં, સમય અને સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત હતા. પ્રાચીન ઇજિપ્ત અને ગ્રીસમાં, સ્ત્રીઓ શણ અથવા રેશમ જેવા હળવા વજનના કાપડથી બનેલા છૂટા, લાંબા વસ્ત્રો પહેરતી હતી. આ વસ્ત્રોમાં ઓછામાં ઓછા ટાંકાનો સમાવેશ થતો હતો, અને સાડીની જેમ વસ્ત્રની આસપાસ વીંટાળવામાં આવતા હતા.
આ દરમિયાન, મધ્યયુગીન યુરોપમાં, સ્ત્રીઓના કપડાં ભારે અને વધુ સ્તરવાળા બન્યા. આ વસ્ત્રો શ્રીમંત અને ગરીબ વચ્ચે ભેદ પાડવાનું એક સાધન બન્યા. ધીમે ધીમે, કપડાં વધુ સુશોભન બન્યા, અને આરામ ખોવાઈ ગયો. ભારતમાં પણ, સમય જતાં, વિવિધ પ્રદેશોમાં કપડાંનો વિકાસ થયો, પરંતુ સાડી અને ડ્રેપ્ડ વસ્ત્રોની પરંપરા યથાવત રહી.
સાડી હજુ પણ શા માટે ખાસ છે?
આજે, જ્યારે વિશ્વ સાડી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે તે ફક્ત સાડી પહેરવાનો દિવસ નથી, પરંતુ તે પરંપરાને માન આપવાની તક છે જેમાં સ્ત્રીઓ હજારો વર્ષોથી સીવેલા વસ્ત્રોમાં કામ કરતી આવી છે. ઇતિહાસકારોના મતે, સાડી ફક્ત કપડાંનો એક ભાગ નથી પણ એક સાંસ્કૃતિક કથા પણ છે. તેને પહેરવાની 100 થી વધુ રીતો છે, દરેક શૈલી સ્ત્રીના કાર્યક્ષેત્ર અને જરૂરિયાતો સાથે સંબંધિત છે. આ જ કારણ છે કે આજે પણ ખેતરોથી લઈને ઓફિસ સુધી સાડી પહેરવામાં આવે છે.
