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‘કઈ વાતની આઝાદી?’ જાદવપુરના નારાઓ પર સુવેન્દુનો સ્પષ્ટ સંદેશ, ZEEના મંચ પર જણાવ્યા સરકારના 6 મોટા લક્ષ્યો

સુવેન્દુ અધિકારીએ Zee 24 Ghanta કોન્ક્લેવમાં બંગાળને આત્મનિર્ભર બનાવવા, ઉદ્યોગ અને રોજગાર વધારવા પર વાતચીત કરી. તેમણે અગાઉની સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લગાવ્યા. સાથે જ જાદવપુરના ‘આઝાદી’ના નારાઓ પર પણ કડક સંદેશ આપ્યો અને સરકારના છ લક્ષ્યો જણાવ્યા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:32 PM IST
‘કઈ વાતની આઝાદી?’ જાદવપુરના નારાઓ પર સુવેન્દુનો સ્પષ્ટ સંદેશ, ZEEના મંચ પર જણાવ્યા સરકારના 6 મોટા લક્ષ્યો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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