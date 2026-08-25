/‘કઈ વાતની આઝાદી?’ જાદવપુરના નારાઓ પર સુવેન્દુનો સ્પષ્ટ સંદેશ, ZEEના મંચ પર જણાવ્યા સરકારના 6 મોટા લક્ષ્યો

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ Zee 24 Ghantaના મેગા કોન્ક્લેવમાં સરકારની પ્રાથમિકતાઓ અને રાજ્યની વર્તમાન સ્થિતિ પર ખુલીને વાતચીત કરી છે. તેમણે અગાઉની સરકાર પર રાજ્યને આર્થિક રીતે નબળું પાડવા અને ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હોવાના આરોપ લગાવ્યા. આ સાથે જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રોજગાર, તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ અને જાદવપુર યુનિવર્સિટીના મુદ્દા પર સરકારનો રૂખ સ્પષ્ટ કર્યો. મુખ્યમંત્રીએ આ દરમિયાન રાજ્યના વિકાસ માટે સરકારના છ પ્રમુખ લક્ષ્યો પણ ગણાવ્યા.
સુવેન્દુ અધિકારીએ Zee 24 Ghantaના મેગા કોન્ક્લેવમાં કહ્યું કે, સરકારના કામનું આકલન ફક્ત 100 દિવસમાં કરવામાં આવતું નથી. હવે રાજ્યના જૂના ઘાવ રૂઝવવાનો સમય છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે તેમણે સરકાર સંભાળી ત્યારે જોયું કે અગાઉની સરકારએ રાજ્યને આર્થિક રીતે બરબાદ કરી દીધું હતું. હવે બંગાળને આત્મનિર્ભર બનાવવું પડશે.
100 Days of BJP Government in West Bengal : CM Suvendu Adhikari Arrives at Bengal’s Biggest Event#Sarkarer100din #BJPgovernment100days #SuvenduAdhikari #Zee24GhantaMegaConclave pic.twitter.com/c734wcz95K
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 25, 2026
ત્રણ નવી સમિતિ બનાવવાની જાહેરાત
મુખ્યમંત્રીએ મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યુ કે ત્રણ નવી સમિતિઓ બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ઉદ્યોગ કેમ આવી રહ્યાં નથી, તેની તપાસ માટે એક સમિતિ બનાવવામાં આવી છે, જે નવી ઔદ્યોગિક નીતિ તૈયાર કરશે. આ સિવાય પાછલી સરકારના બધા ખોટા નિર્ણય અને ભ્રષ્ટાચારની તપાસ માટે બે અન્ય સમિતિ બનાવવામાં આવશે. આ સમિતિની આગેવાની તપસ રોય, સ્વપન દાસગુપ્તા અને મનોજ અગ્રવાલ કરશે.
જાદવપુર યુનિવર્સિટી પર કડક સંદેશ
જાદવપુર યુનિવર્સિટીને લઈને મુખ્યમંત્રીએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે કેટલાક વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં યુનિવર્સિટીની દીવાલ પર દેશ-વિરોધી નારા લખેલા જોવા મળી રહ્યાં છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આખરે આ કઈ આઝાદીની વાત થઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે બંગાળમાં કોઈપણ કિશનજી સમર્થક માટે જગ્યા નથી. તેમણે માનસિક નક્સલ અને તેમના સમર્થકોને નિશાને લેતા કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં આવા લોકો માટે કોઈ સ્થાન નથી.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 25, 2026
તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરતા હતા મમતા બેનર્જીઃ સુવેંદુ
મુખ્યમંત્રીએ ટીએમસી પર તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે પાછલી સરકાર દરેક મુદ્દા પર પુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરતી હતી. સુવેંદુ અધિકારીએ સ્પષ્ટ કહ્યુ કે નવી સરકાર કોઈ પ્રકારની તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરશે નહીં અને બધા માટે સમાન નીતિ સાથે કામ કરશે.
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યા સરકારના 6 લક્ષ્ય
Zee 24 Ghanta ના ખાસ મંચ પર મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય સરકારના 6 લક્ષ્ય પણ જણાવ્યા છે.
લક્ષ્ય 1: દેશની સુરક્ષા સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.
લક્ષ્ય 2: બંધારણ પ્રમાણે પોતાની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવી.
લક્ષ્ય 3: બંગાળને કેન્દ્રની તમામ યોજનાઓમાં સામેલ કરવું.
લક્ષ્ય 4: જનતાના કલ્યાણ માટે કાર્યક્રમ ચલાવવા.
લક્ષ્ય 5: રોજગારના ત્રણ સ્તર તૈયાર કરવા.
લક્ષ્ય 6: એક ટકાઉ અને સુરક્ષિત પર્યાવરણ તૈયાર કરવું.