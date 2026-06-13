/Explainer: મમતા બેનર્જીની TMCના બે ફાડિયાથી ભાજપને શું ફાયદો? સંસદમાં ફટાફટ પાસ થશે આ 2 બિલ!

15 વર્ષથી એકહથ્થું શાસન ચલાવનારા મમતા બેનર્જીની આ વખતે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર થઈ. તેઓ પોતાની પણ સીટ બચાવી શક્યા નહીં અને રાજ્યમાં ભાજપની જંગી બહુમતીથી સરકાર બની. 4 મેના રોજ પરિણામ આવ્યા બાદ હવે ટીએમસી માટે જાણે પનોતી શરૂ થઈ ગઈ હોય એવું જણાઈ રહ્યું છે. મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જીના કાલીઘાટવાળા ઘરે એક તો આજે સવાર સવારમાં પોલીસ પહોંચી ગઈ છે. સમગ્ર ઘરને કેન્દ્રીય દળ અને કોલકાતા પોલીસે ઘેરી લીધુ છે. ઘરની અંદર મમતા બેનર્જી પણ હાજર છે. પોલીસ કેમ પહોંચી તે સ્પષ્ટ થયું નથી. આ બધા વચ્ચે મમતા બેનર્જીને બીજો ફટકો એ પડી રહ્યો છે કે વિધાનસભ્યો બાદ હવે સંસંદ સભ્યો પણ હાથમાંથી સરકી રહ્યા છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં ચૂંટણી બાદ હવે બળવા અને રાજીનામાનો દોર ચાલુ છે. ટપોટપ રાજીનામા પડી રહ્યા છે. પહેલા 58 ધારાસભ્યોએ સાથ છોડ્યો અને હવે એક પછી એક સંસદ સભ્યો પણ છૂટી રહ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું એ પાર્ટી છોડનારાઓમાં એવા લોકો પણ સામેલ છે જે એક સમયે મમતા બેનર્જીના ખાસ ગણાતા હતા અને તેમના વખાણ કરવામાં કશું બાકી રાખતા નહતા.
...સંસદમાં વધશે ભાજપનો પાવર
મમતા બેનર્જીની પાર્ટી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના 19 જેટલા બળવાખોર સાંસદોએ કેન્દ્રની એનડીએ સરકારને સપોર્ટ કરવાની વાત કરી છે. જો કે હજુ સુધી આમાંથી એક પણ સાંસદ ભાજપમાં જોડાશે કે નહીં તે સામે નથી આવ્યું. જો આ સમર્થન ઔપચારિક રીતે હોય તો તેની અસર ફક્ત બંગાળના રાજકારણ પૂરતી સીમિત નહીં રહે પરંતુ સંસદમાં પણ ભાજપ અને એનડીએનો પાવર વધી શકે છે. જો ટીએમસીના બળવાખોર સાંસદો ભાજપમાં જોડાય તો એનડીએની તાકાત લોકસભા અને રાજ્યસભામાં કેટલી વધી શકે તે અંદાજિત ગણતરીથી સમજીએ. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય કે જે બિલ પાસ કરવા માટે એનડીએ મથામણ કરી રહ્યું છે તે મહિલા અનામત બિલ અને પરિસીમન બિલ શું સંસદમાં હવે પાસ થઈ શકશે?
TMCમાં અત્યાર સુધી શું શું થયું
રવિવારે બેઠક
ન્યૂઝ એજન્સી PTIના જણાવ્યાં મુજબ ટીએમસીના આ બળવાખોર સાંસદોના જૂથના નેતા રવિવારે દિલ્હીમાં મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીની હાજરીમાં બેઠક કરશે. ત્યારબાદ સોમવારે તેઓ સ્પીકર ઓમ બિરલાને પણ મળશે.
બળવામાં કોણ કોણ સામેલ છે?
રાજ્યસભામાંથી રાજીનામું આપનારા સાંસદો
લોકસભાનું ગણિત
લોકસભામાં કુલ સીટો 543 છે. જેમાંથી હાલ એનડીએ પાસે 293 છે. આમાંથી ભાજપ પાસે 240 સીટ છે. જ્યારે ઈન્ડિયા ગઠબંધન પાસે 233 સીટો છે. જેમાં કોંગ્રેસના એકલાના 90 સાંસદો છે. અન્ય પાસે 14 સીટ છે. એટલે કે આ લોકો કોઈ ગઠબંધનમાં સામેલ નથી. જો ટીએમસીના 19 સાંસદો એનડીએને સાથ આપે તો એનડીએની તાકાત વધીને 312-313 જેટલી થાય જ્યારે ઈન્ડિયા ગઠબંધનની તાકાત ઘટીને 213-214 પર પહોંચી શકે. અન્ય 14 સીટો રહે. આમ એનડીએની સીટો 293થી વધીને 312-313 સુધી પહોંચી શકે છે.
સરકાર કયા બિલ પાસ કરાવવા માંગે છે?
બિલ નંબર 1
બંધારણ (131મું સંશોધન)બિલ 2026 જે હેઠળ રાજ્યોને 815 અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં 35 સીટ હોઈ શકે છે.
બિલ નંબર 2
પરિસીમન (સંશોધક) બિલ 2026. પરિસીમન માટે જનસંખ્યાની વ્યાખ્યામાં ફેરફાર કરાશે જેથી કરીને 2011ની વસ્તી ગણતરીને આધાર બનાવવામાં આવે.
બિલ નંબર 3
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદો (સંશોધન) બિલ 2026. આ બિલ પુડુચેરી, દિલ્હી અને જમ્મુ કાશ્મીરના કાયદામાં સંશોધન કરે છે. જેથી કરીને પરિસીમન અને મહિલા અનામત લાગૂ થઈ શકે.
પહેલા કેમ પાસ ન થઈ શક્યા બિલ
17 એપ્રિલ 2026ના રોજ લોકસભામાં લગભગ 21 કલાક ચર્ચા બાદ મહિલા અનામત બિલ પર મતદાન થયું હતું. આ બિલના પક્ષમાં 298 અને વિપક્ષમાં 230 મત પડ્યા હતા. લોકસભામાં હાજર કુલ 528 સાંસદોએ મત આપ્યા. બિલોને પાસ કરાવવા માટે કુલ સભ્ય સંખ્યા બે તૃતિયાંશ બહુમત એટલે કે 360 મતની જરૂર હતી. પરંતુ સંસદના કુલ 540 સભ્યો (543માં 3 સીટ ખાલી છે)માંથી ફક્ત 528 હાજર હતા. જેના બે તૃતિયાંશ 352 થાય છે. આમ બહુમત ન મળવાથી આ બિલ 54 મતથી પડી ગયું. પહેલું બિલ પડી જતા સરકારે બાકીના બે બિલ પર મતદાન કરાવ્યું નહીં.
8 બળવાખોર સાંસદો પણ ભાજપમાં જોડાય તો?
ટીએમસીના 8 બળવાખોર સાંસદો ભાજપમાં જોડાય તો શું બિલ પાસ થઈ શકે? તો જવાબ છે ના. ટીએમસીના બળવાખોર જૂથના સમર્થન છતાં એનડીએને હજુ પણ બહુમત માટે ઘણા સાંસદોના સમર્થનની જરૂર છે. જો ડીએમકે સપોર્ટ માટે તૈયાર થાય તો ભાજપ માટે મહિલા અનામત અને પરિસીમન બિલ પાસ કરાવવાનુ સરળ રહેશે. આમ પણ તમિલનાડુમાં કોંગ્રેસ અને ડીએમસી વચ્ચે ગઠબંધન તૂટતા વિપક્ષની એકતા નબળી પડી છે.
ટીએમસીના 19 બળવાખોર સાંસદો, અને લોકસભામાં ડીએમકેના 22 સાંસદ વિરોધ કરવાની જગ્યાએ જો મતદાન ન કરે તો પણ સત્તાધારી ગઠબંધનને બીજેડી કે YSRCP જેવા અન્ય તટસ્થ પક્ષોની જાદુઈ આંકડા સુધી પહોંચવામાં જરૂર પડે.
રાજ્યસભામાં કેવી રીતે બદલાશે નિયમ?
રાજ્યસભામાં ભાજપ પાસે 113 સાંસદો છે. સમગ્ર એનડીએની વાત કરીએ તો આ નંબર 148 છે. આમ છતાં બે તૃતિયાંશ બહુમત માટે 15 સીટો ઘટે છે. રાજ્યસભામાં બે તૃતિયાંશ બહુમતી માટે 163 સભ્યોની જરૂર પડે. ટીએમસીના 4 સભ્યોએ રાજીનામું આપ્યું છે. એટલે બહુમતનો આંકડો પણ ઘટશે. આથી એનડીએ સરકાર સંસદના ચોમાસું સત્રમાં ફરીથી મહિલા અનામત બિલ અને પરિસીમન બિલ લાવવાની અને પાસ કરાવવાની કોશિશ કરશે. આવામાં એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે આ વખતે વિપક્ષની એક્તા જીતશે કે પછી આંતરિક તૂટ હવે સપાટી પર જોવા મળશે.
ટીએમસીના ફાડિયાથી ભાજપને શું ફાયદો?