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Explainer: મમતા બેનર્જીની TMCના બે ફાડિયાથી ભાજપને શું ફાયદો? સંસદમાં ફટાફટ પાસ થશે આ 2 બિલ!

પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ આવેલા પરિણામોએ મમતા બેનર્જીને તેમની રાજકીય કારકિર્દીના સૌથી કપરા સમયનો સામનો કરાવ્યો છે. એકબાજુ જ્યાં તેઓએ રાજ્યમાં સત્તા ગુમાવી ત્યાં બીજી બાજુ હવે પાર્ટી પણ તૂટી રહી છે. વિધાનસભ્યો બાદ હવે સંસદ સભ્યો પણ સાથ છોડી રહ્યા છે ત્યારે ટીએમસીમાં આ તૂટથી ભાજપને કેટલો ફાયદો?

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:21 AM IST
Explainer: મમતા બેનર્જીની TMCના બે ફાડિયાથી ભાજપને શું ફાયદો? સંસદમાં ફટાફટ પાસ થશે આ 2 બિલ!
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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