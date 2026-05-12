/યુદ્ધ ભડકે તેવી આશંકા, શું ભારતમાં લાગશે લોકડાઉન? ઉર્જા સંકટ ખાળવા રાજ્યો પાસે કયા કયા વિકલ્પ

Energy Crisis News: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી પરિસ્થિતિ વિકટ થાય તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે ઉર્જા સંકટ પણ વધે તેવી ભીતિ છે ત્યારે એવી ચર્ચાઓ છે કે શું ભારતમાં લોકડાઉન લાગી શકે? આ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યો પાસે કયા કયા વિકલ્પો છે તે પણ જાણો.
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર 28મી ફેબ્રુઆરીએ કરેલા હુમલાઓ બાદ ભડકી ઉઠેલા યુદ્ધે અનેક દેશોને ઝપેટમાં લીધા, ઉર્જા સંકટ વધ્યું. હોર્મુઝ હજુ પણ તણાવગ્રસ્ત રહેતા ઉર્જા સંકટ વધી રહ્યું છે. આ યુદ્ધમાં ખાડી અને પશ્ચિમી દેશો હવે એક થઈને ઈરાન વિરુદ્ધ મોટી તૈયારી કરી રહ્યા છે. બદલાતી સ્થિતિને જોતા ઈરાને પણ પોતાના બધા દુશ્મનોને કડક પાઠ ભણાવવાની ધમકી આપેલી છે. ડિફેન્સ એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ જો સ્થિતિ વધુ ભડકે તો ખાડી દેશોથી ભારત આવતા ઓઈલ-ગેસનો સપ્લાય સંપૂર્ણ રીતે બ્લોક થઈ શકે છે.
ભારતનો મોટાભાગનો જથ્થો પશ્ચિમ એશિયાથી આવે
ભારત પોતાનો લગભગ 85 ટકા ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો આયાત કરે છે. તેનો મોટો ભાગ પશ્ચિમ એશિયાથી આવે છે. આપણઆ દેશમાં આવનારો પ્રાકૃતિક ગેસનો 60 ટકા તથા LPGनो 90 ટકા ભાગ પણ આ માર્ગથી આવે છે. ઈરાન જંગના કારણે દુનિયામાં ઓઈલના ભાવ સતત 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચ્યું છે. જેનાથી ઓઈલ ખરીદવું હવે ભારતને ઘણું મોંઘુ પડી રહ્યું છે.
હવે જો ઈરાન સંઘર્ષ વધે તો ખાડી દેશોથી આવનારું ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસની આપૂર્તિ ઠપ થઈ શકે છે. આ આશંકા જોતા પીએમ મોદીએ લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચાવવાની અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી છે. આ સાથે જ તેમણે વિદેશ મુસાફરીઓથી બચવાની, ગોલ્ડ ખરીદીને એક વર્ષ સુધી ટાળવાની અને ઘરેલુ ચીજોનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવાનું પણ આહ્વાન કર્યું છે.
લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ બની રહી છે?
હવે સવાલ એ છે કે શું યુદ્ધના મારની વચ્ચે ભારતમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ બની રહી છે? એનર્જી ક્રાઈસીસ વચ્ચે દેશના રાજ્યો કયા પગલાં ભરી શકે? આ મુદ્દે એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે આ સ્વાસ્થ્ય સંકટ નહીં પરંતુ આર્થિક ઉર્જા સંકટ છે. આવામાં પૂર્ણ લોકડાઉનની જરૂર નથી. તેના ટાર્ગેટેડ ઉપાય અજમાવીને પણ દૂર કરી શકાય છે. તેઓ કહે છે કે આ સંકટને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યોની પાસે અનેક વિકલ્પ છે જેને અજમાવીને તેઓ આ સંકટમાંથી બહાર નીકળી શકે છે.
એનર્જી ક્રાઈસિસને પહોંચી વળવાના શું ઉપાય
રાજ્યો આ અભિયાન પણ ચલાવી શકે
તાલમેળથી કામ થાય તો દૂર થઈ શકે સંકટ
એક્સપર્ટ્સનું માનવું છેકે જો કેન્દ્ર સાથે રાજ્ય સરકારો પણ આપસી તાલમેળથી કામ કરે તો સંકટના આ સમયમાં પણ સમજદારીથી કામ પાર પડી શકે. સતર્કતા અને સામૂહિક પ્રયત્નો જ આ સંકટને અવસરમાં ફેરવી શકે છે.
જો કે સરકારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લોકડાઉનની કોઈ પણ અફવાને ફગાવેલી છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરી અને નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે આવા દાવા સંપૂર્ણ રીતે ખોટા છે અને કોઈ રાષ્ટ્રવ્યાપી લોકડાઉનનો પ્રસ્તાવ નથી. પીએમ મોદીએ નાગરિકોને ઈંધણ બચત, બિનજરૂરી વિદેશ પ્રવાસ અને સોનાની ખરીદી ઘટાડવાની અપીલ કરી છે પરંતુ કોરોનાકાળ જેવા કોઈ નિર્દેશ લાગૂ કર્યા નથી.