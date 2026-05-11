/શું લોકડાઉનની જેમ વર્ક ફ્રોમ હોમ પાછું આવશે? કોરોનાકાળનો ઉલ્લેખ કરીને PM મોદીએ શું કહ્યું, તે ખાસ જાણો

PM Modi WFH: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જે યુદ્ધની સ્થિતિ છે તેના પગલે હવે ધીરે ધીરે અનેક દેશો તેના ભરડામાં આવતા જાય છે. પીએમ મોદીએ પણ રવિવારે દેશની જનતાને અપીલ કરી કે કોરોના સમયમાં જે રીતે વક્ર ફ્રોમ હોમને પ્રાધાન્ય અપાયું હતું તેવું કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત પેટ્રોલ ડીઝલ, ગોલ્ડનો વપરાશ ઘટાડવો જોઈએ અને બને એટલું જાહેર પરિવહનના સાધનો વાપરવા જોઈએ.
PM Modi Work From Home: અમેરિકા અને ઈરાનના યુદ્ધને જોતા પીએમ મોદીએ દેશની જનતાની અપીલ કરીને કહ્યું છે કે બધા એવા પ્રયત્નો કરે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બને એટલું ઓછું વપરાય. આ ઉપરાંત વક્ર ફ્રોમ હોમને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે જો શક્ય બને તો એક વર્ષ માટે સોનું ન ખરીદો. જેથી કરીને આપણી કરન્સીને બચાવી શકાય. પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રહિતનો હવાલો આપતા અનેક પ્રકારના નિયંત્રણો પર ભાર મૂક્યો છે. ત્યારબાદ એવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે કે એકવાર ફરીથી શું લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ બનશે?
કોરોના કાળનો ઉલ્લેખ કર્યો
હૈદરાબાદમાં એક જનસભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા તથા ઓઈલ અને ગેસના વધતા ભાવને જોતા લોકોએ વધુમાં વધુ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ, મેટ્રો, બસ અને ટ્રેનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત લોકોએ કાર પુલ કરવી જોઈએ જેથી કરીને પેટ્રોલ બચી શકે. પીએમએ કહ્યું કે કોરોના સમયાં આપણે લોકોએ એવા ઘણા નિયમોનું પાલન કર્યું છે જેને ફરીથી પાળવા એ આપણા માટે હવે અઘરું નથી.
પીએમ મોદીએ દેશના નાગરિકોને વિદેશી મુદ્રા ભંડારના સંરક્ષણમાં સહયોગ કરવાની અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન સમયનું જે સંકટ છે જેને જોતા આપણે વિદેશી મુદ્રા ભંડાર બચાવવા પર વધુ ભાર મૂકવો પડશે. વિદેશમાં ફરવાની, વિદેશમાં વેકેશન મનાવવા જવાની મધ્યમ વર્ગની સંસ્કૃતિ વધી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આપણે નક્કી કરવું પડશે કે હાલ જે સંકટ કાળ છે અને આપણી દેશભક્તિ આપણને લલકારી રહી છે તો ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ માટે વિદેશોમાં જવાનું ટાળવું જોઈએ. ભારતમાં અનેક એવી જગ્યાઓ છે જ્યાં ફરવા જઈ શકાય છે. ભારતમાં ઘણું બધુ કરી શકાય છે. તેમણે કહ્યું કે વિદેશી મુદ્રા બચાવવાના જે પણ રસ્તા આપણે અપનાવી શકીએ તેને અપનાવવા જોઈએ. આપણે વિદેશી મુદ્રા બચાવવી પડશે.
हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कांफ्रेंस की... ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी।
आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें, तो वो देशहित में होगा और इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है।
आज जो संकट…
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ગોલ્ડ કે સોનાની ખરીદીમાં વિદેશી મુદ્રા વધારે વપરાય છે. એક સમય હતો કે જ્યારે પણ સંકટ આવતું હતું, કોઈ યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે લોકો સોનું દાન કરતા હતા. આજે દાન આપવાની જરૂર નથી પરંતુ દેશ હિતમાં આપણે એ નક્કી કરવું પડશે કે કોઈ પણ સમારોહ હોય, કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય આપણે સોનાના દાગીના નહીં ખરીદીએ. વિદેશી મુદ્રા બચાવવા માટે આપણી દેશભક્તિ આપણને પડકાર ફેંકી રહી છે અને આપણે પડકાર સ્વીકારીને વિદેશી મુદ્રાને બચાવવી પડશે.
પેટ્રોલ ડીઝલ અને રાંધણ ગેસ બચાવવા તથા જાહેર પરિવહનના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની પણ તેમણે અપીલ કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશભક્તિ ફક્ત રાષ્ટ્ર માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા સુધી સીમિત નથી. પરંતુ કપરી પરિસ્થિતિમાં જવાબદારીપૂર્વક જીવન જીવીને તથા દેશ પ્રતિ પોતાની ફરજોનું પાલન કરવું એ પણ છે.
તેમણે કપરા સમયમાં નાગરિકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઓછું વાપરવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું કેજ્યાં મેટ્રો અને જાહેર પરિવહન ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં તેનો વપરાશ કરો, ખાનગી વાહનોની જરૂર પડે તો કાર પુલિંગ કરો, માલ હેરફેર માટે રેલવે પરિવહનને પ્રાથમિકતા આપો તથા જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનોનો વધુ ઉપયોગ કરો.