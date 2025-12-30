કયા ધર્મમાંથી આવે છે પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાની ભાવિ પુત્રવધૂ અવિવા બેગ ? જાણો વાડ્રા કયો ધર્મ કરે છે ફોલો
Aviva Baig Religion: અવિવા બેગ ફોટોગ્રાફી અને ફૂટબોલ પ્રત્યે ઉત્સાહી છે. તેણી રાષ્ટ્રીય સ્તરે ફૂટબોલ રમી છે અને અનેક આર્ટ ગેલેરીઓમાં પોતાની કલાત્મક દ્રષ્ટિનું પ્રદર્શન કરી ચૂકી છે.
Aviva Baig Religion: કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને ઉદ્યોગપતિ રોબર્ટ વાડ્રાના પુત્ર રેહાન વાડ્રાનું અંગત જીવન હાલમાં સમાચારમાં છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે રેહાને તેની લાંબા સમયની ગર્લફ્રેન્ડ, અવિવા બેગ સાથે સગાઈ કરવાના છે. બંને સાત વર્ષથી રિલેશનશિપમાં છે અને હવે તેઓ તેમના સંબંધોને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માંગે છે.
રેહાન અને અવિવાના સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ્સ દર્શાવે છે કે બંને ફોટોગ્રાફીના શોખીન અને વ્યાવસાયિક ફોટોગ્રાફર છે. તેમની સગાઈના સમાચાર આવતાની સાથે જ લોકો અવિવા બેગની ઓળખ, તેના ધર્મ અને તેના વ્યવસાય સહિત, પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા છે.
દિલ્હીની રહેવાસી
અવિવા બેગ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં લખે છે કે તે એક વ્યાવસાયિક ફોટોગ્રાફર અને નિર્માતા છે અને દિલ્હીની રહેવાસી છે. તેની લિંક્ડઇન પ્રોફાઇલ મુજબ, તેણીએ ઓપી જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીમાં પત્રકારત્વ અને સંદેશાવ્યવહાર અને દિલ્હીની મોર્ડન સ્કૂલમાં માનવતાનો અભ્યાસ કર્યો છે.
ફોટોગ્રાફિક સ્ટુડિયો અને પ્રોડક્શન કંપની
અવિવા એટેલિયર 11ના સહ-સ્થાપક છે, જે એક ફોટોગ્રાફિક સ્ટુડિયો અને પ્રોડક્શન કંપની છે. કંપની દેશભરની વિવિધ એજન્સીઓ, બ્રાન્ડ્સ અને ક્લાયન્ટ્સ સાથે કામ કરે છે. અવિવાની ફોટોગ્રાફી દરરોજના જીવનને કેદ કરે છે. તેણીએ અનેક કલા કાર્યક્રમોમાં પણ પોતાનું કાર્ય પ્રદર્શિત કર્યું છે.
તેણીની કલાત્મક દ્રષ્ટિ મેથડ ગેલેરી (2023) સાથે "યુ કાન્ટ મિસ ધીસ", ઇન્ડિયા આર્ટ ફેર યંગ કલેક્ટર પ્રોગ્રામમાં "યુ કાન્ટ મિસ ધીસ" અને ધ કુરુમ ક્લબ (2019) ખાતે "ઇલ્યુઝનરી વર્લ્ડ" અને ઇન્ડિયા ડિઝાઇન ID અને K2 ઇન્ડિયા (2018) જેવા પ્રદર્શનોમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે.
ક્રિએટિવ ઇમેજ મેગેઝિનમાં પણ ઇન્ટર્નશિપ
અવિવા બેગે મીડિયા અને કોમ્યુનિકેશનમાં પણ કામ કર્યું છે. તેણીએ PlusRymnમાં ઇન્ટર્નશિપ કરી, PROPAGANDAમાં જુનિયર પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે કામ કર્યું, આર્ટ ચેઇન ઇન્ડિયામાં માર્કેટિંગ ઇન્ટર્ન તરીકે કામ કર્યું, અને ધ જર્નલ ઓફ I-પાર્લામેન્ટમાં એડિટર-ઇન-ચીફ તરીકે કામ કર્યું. તેણીએ વર્વ મેગેઝિન ઇન્ડિયા અને ક્રિએટિવ ઇમેજ મેગેઝિનમાં પણ ઇન્ટર્નશિપ કરી છે. ફોટોગ્રાફી ઉપરાંત, અવિવા ફૂટબોલમાં પણ રસ ધરાવે છે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે રમી છે.
અવિવા બેગ કયા ધર્મ સાથે સંબંધિત છે?
અવિવા બેગના ધર્મ અને જાતિ વિશે ઘણી ચર્ચા છે. ભારત અને પાકિસ્તાનમાં મુસ્લિમ સમુદાયમાં મુઘલ વંશના લોકો દ્વારા બેગ અટકનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે. તેને હાઈ સામાજિક દરજ્જાની અટક માનવામાં આવે છે. ઉઝબેકિસ્તાન, તુર્કી, ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન, ઉત્તર ભારત અને કાશ્મીરમાં પણ તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે.
રોબર્ટ વાડ્રાનો ધર્મ
ઉત્તર ભારત અને પાકિસ્તાનમાં, બેગ અટક ધરાવતા મોટાભાગના લોકો સુન્ની મુસ્લિમ છે. રેહાન વાડ્રા વિશે વાત કરીએ તો, પ્રિયંકા ગાંધીના પતિ રોબર્ટ વાડ્રા એક ઉદ્યોગપતિ છે અને તેમને ખ્રિસ્તી માનવામાં આવે છે અને મીડિયા અહેવાલોમાં એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે તેમણે પાછળથી હિન્દુ ધર્મ અપનાવ્યો હતો.
