BJP ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીનને કેટલો પગાર મળશે? પાર્ટીમાં કઈ-કઈ સુવિધા મળશે, જાણો વિગત
ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીને પાર્ટીની કમાન સંભાળી લીધી છે. બિહારથી આવતા 45 વર્ષીય નીતિન નબીન પાંચ વખત ધારાસભ્ય રહી ચુક્યા છે. હવે બધાના મનમાં સવાલ થઈ રહ્યો છે કે આખરે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને કેટલો પગાર મળે છે, તેમને કઈ-કઈ સુવિધા મળે છે. જાણો દરેક વિગત...
BJP National President Salary: ભારતીય જનતા પાર્ટીને 45 વર્ષીય નેતા નીતિન નબીનના રૂપમાં નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મળી ગયા છે. 20 જાન્યુઆરી 2026ના નીતિન નબીને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે પદભાર સંભાળ્યો છે. જે પાર્ટીના સૌથી યુવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ત્યારબાદ ગૂગલ પર ઘણી વસ્તુ સર્ચ થવા લાગી. આવો કેટલાક સવાલોના જવાબ તમને જણાવીએ. જેમાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે આ પદ પર શું પગાર મળે છે? જો મળે છે તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને કેટલો પગાર મળે છે અને કઈ-કઈ સુવિધા મળે છે? આવો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
અમે તમને જણાવી દઈએ કે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું પદ રાજકીય પાર્ટીનું છે, સરકારી નોકરી નહીં. તેથી અહીં પગારની સુવિધા થોડી અલગ છે. સૌથી પહેલા વાત પગારની કરવામાં આવે તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે કોઈ નક્કી પગાર હોતો નથી. આ સંપૂર્ણ રીતે વોલેન્ટરી પદ છે, એટલે કે સેવાના ભાવથી કામ કરવું. પરંતુ કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે પાર્ટી તરફથી દર મહિને 1 લાખથી 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું વેતન મળે છે. આ સત્તાવાર નહીં, પરંતુ પાર્ટીના ફંડ્સથી તેની વ્યવસ્થા થાય છે.
હકીકતમાં પાર્ટી પોતાના નેતાને પૈસાની ચિંતાથી મુક્ત રાખવા ઈચ્છે છે, જેથી તે માત્ર સંગઠન પર ધ્યાન આપી શકે. હવે સુવિધાની વાત કરીએ તો ભાજપ દેશની સૌથી ધનવાન રાજકીય પાર્ટી છે. 2023-2024મા પાર્ટીની આવક 4340 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હતી અને બેંક બેલેન્સ 10 હજાર કરોડ રૂપિયાથી ઉપર હતું. એટલે કે પાર્ટી પાસે પૈસાની કોઈ કમી નથી.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે નીતિન નબીનને મળનાર મુખ્ય સુવિધામાં ઘર અને રહેવા માટે પાર્ટી એક વૈભવી રહેણાંક ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જે સંપૂર્ણ રીતે સુવિધાયુક્ત હોય છે. દિલ્હીમાં તે MP લેવલનો બંગલો હોઈ શકે છે. ભાડા કે મેન્ટેનન્સનો કોઈ ખર્ચ થતો નથી.
સુરક્ષાઃ Z કેટેગરીની સુરક્ષા મળે છે. એટલે કે SPG લેવલના ગાર્ડ્સ 24x7 સાથે રહે છે. આ સરકારી સુરક્ષા હોય છે, કારણ કે પદ મહત્વપૂર્ણ છે.
ટ્રાન્સપોર્ટઃ કાર વિથ ડ્રાઇવર મળે છે, જે હંમેશા ઉપલબ્ધ રહે છે. જો જરૂર પડી તો ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ કે સ્પેશિયલ ટ્રાવેલની વ્યવસ્થા પણ પાર્ટી કરે છે.
ટ્રાવેલ અને ખર્ચઃ દેશભરમાં પાર્ટીના કામ માટે ટ્રાવેલ, હોટલ બુકિંગ, ખાવા-પીવાનું બધુ પાર્ટીના ખાતામાંથી.
સ્ટાફ સપોર્ટઃ સંપૂર્ણ સ્ટાફ મળે છે- પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (PA), સલાહકાર, મીડિયા ટીમ, સેક્રેટરી. આ બધાની વ્યવસ્થા પાર્ટી કરે છે.
અન્ય લાભઃ મેડિકલ સુવિધા, ઓફિસ ખર્ચ અને પાર્ટીના કાર્યક્રમ માટે ખાસ બજેટ. જો કોઈ ઈમરજન્સી હોય તો પાર્ટી તત્કાલ મદદ કરે છે.
કુલ મળી આ પગાર ઓછો કે ઝીરો લાગી શકે છે. પરંતુ સુવિધા અનેક મળે છે. આ બધુ પાર્ટીના બંધારણ પ્રમાણે થાય છે.
