/જો દુકાનદાર UPI થી પેમેન્ટ લેવાની ના પાડે, કે વધારાના પૈસા માંગે...તો 2 મિનિટમાં આ રીતે ભણાવો પાઠ!

દેશભરમાં ડિજિટલ લેવડદેવડને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સરકાર અને નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI)એ સ્પષ્ટ નિયમો બનાવ્યા છે કે ગ્રાહકો માટે યુપીઆઈ પેમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રી છે. વાત જાણે એમ છે કે 15 ઓક્ટોબર 2026થી લાગૂ થનારા આ નિયમ મુજબ 2000થી વધારેના મર્ચન્ટ પેમેન્ટ પર 0.4 ટકાનું મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગૂ કરાયો છે.
જો કે આ ચાર્જ ફક્ત વેપારીઓએ પોતાના બેંક કે પેમેન્ટ ગેટવેને આપવો પડશે. નાણા મંત્રાલયે બેંકોને કડક નિર્દેશ આપ્યા છે કે મર્ચન્ટ્સ આ મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટનો બોજો ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર ન પાડે. જો કે આમ છતાં જો કોઈ મર્ચન્ટ કે દુકાનદાર તમારી પાસે 2000 રૂપિયાથી વધુના યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન પર વધારાનો સર્વિસ ચાર્જ માંગે તો તે કાનૂની રીતે દંડનીય અપરાધ છે.
સરકાર અને NPCIએ પોતાના દિશા નિર્દેશોમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ગ્રાહકો માટે યુપીઆઈ પેમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રી છે. કોઈ પણ વેપારી ગ્રાહકો પાસેથી એક રૂપિયો પણ વધારાનો લઈ શકશે નહીં. આમ છતાં જો કોઈ મર્ચન્ટ તમારી પાસે યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર જબરદસ્તીથી પૈસા વસૂલે કે પેમેન્ટ યુપીઆઈથી લેવાની ના પાડે તો તમે અહીં દર્શાવેલી રીતે કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકો છો.
દુકાનદાર જો વધારાનો ચાર્જ માંગે તો તરત આ 4 પગલાં ભરો
NPCI પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ફરિયાદ કરો
જો કોઈ દુકાનદાર યુપીઆઈ પેમેન્ટ સ્વીકારવાની ના પાડે કે એક્સ્ટ્રા ચાર્જ માંગે તો NPCI ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ npci.org.in પર જાઓ અને ત્યારબાદ Get in Touch વિકલ્પ હેઠળ UPI Complaint પર ક્લિક કરો. પછી Transaction કેટેગરીમાં Person to Merchant (P2M) પસંદ કરો અને મર્ચન્ટનું નામ તથા વિવરણ દાખલ કરીને રિપોર્ટ નોંધાવો.
રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્તા હેલ્પલાઈન પર ફોન કરો
જો દુકાનદાર વધારાના પૈસા કાપે કે ગેરવર્તણૂક કરે તો તમે ટોલ ફ્રી નંબર 1915 પર કોલ કરીને કે UMANG App દ્વારા મર્ચન્ટ વિરુદ્ધ ઓનલાઈન ફરિયાદ દાખલ કરાવી શક છો.
એક નજરમાં સમજો UPI એકસ્ટ્રા ચાર્જનો નિયમ
માપદંડ નિયમ અને અધિકાર
કન્ઝ્યુમર ચાર્જ 100 ટકા ફ્રી
MDR લાગૂ થવાની તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2026
MDR કોના માટે છે. ફક્ત વેપારીઓ માટે છે
હેલ્પલાઈન નંબર રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્તા હેલ્પ લાઈન નંબર 1915