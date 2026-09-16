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જો દુકાનદાર UPI થી પેમેન્ટ લેવાની ના પાડે, કે વધારાના પૈસા માંગે...તો 2 મિનિટમાં આ રીતે ભણાવો પાઠ!

આજકાલ યુપીઆઈથી પેમેન્ટ કરવું એક ખુબ સામાન્ય બની ગયું છે. આવામાં જો કોઈ દુકાનદાર તમારી પાસેથી યુપીઆઈથી પેમેન્ટ લેવાની ના પાડે કે વધારાના ચાર્જની માંગણી કરે તો તેને ફરિયાદ કરવી જરૂરી બને છે. જાણો ફરિયાદ કઈ રીતે કરવી. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 16, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:14 PM IST
જો દુકાનદાર UPI થી પેમેન્ટ લેવાની ના પાડે, કે વધારાના પૈસા માંગે...તો 2 મિનિટમાં આ રીતે ભણાવો પાઠ!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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