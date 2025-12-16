Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

SIR ની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નામ ન હોય તો કરવું પડશે આ કામ, જાણી લો વિગત

દેશભરના 12 રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી SIR ની પ્રક્રિયા બાદ બંગાળમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં 58 લાખ લોકોના નામ કાપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 19 ડિસેમ્બરે પ્રસિદ્ધ થશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:48 PM IST

SIR ની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નામ ન હોય તો કરવું પડશે આ કામ, જાણી લો વિગત

પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR પ્રક્રિયા બાદ ચૂંટણી પંચે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં 58 લાખ મતદાતાઓના નામ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. આ ડ્રાફ્ટ યાદી મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશનો ભાગ છે. હવે ચૂંટણી પંચ દ્વારા અન્ય રાજ્યો માટે પણ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. ગુજરાતમાં 19 ડિસેમ્બરે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થશે.

ચૂંટણી પંચે સંબંધિત વિસ્તારોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEO) ની વેબસાઇટ પર ગેરહાજર, સ્થાનાંતરિત, મૃત, ડુપ્લિકેટ મતદારો અથવા વિવિધ કારણોસર દૂર કરાયેલા અન્ય મતદારોની યાદી પ્રકાશિત કરી છે. SIR પ્રક્રિયા માટેનું સમયપત્રક 27 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું અને પ્રક્રિયા 4 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી.

મતપત્રોના પ્રકાશનથી વસ્તી ગણતરીનો તબક્કો પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ તે પછી બીજો તબક્કો આવશે જેમાં દાવાઓ અને વાંધા, સુનાવણી અને ચકાસણી માટેનો સમયગાળો નોટિસ તબક્કાના ભાગ રૂપે શામેલ હશે, અને અંતે અંતિમ મતદાર યાદીનું પ્રકાશન થશે. યાદીઓમાં તમારું નામ તપાસવા માટે અહીં એક ઝડપી માર્ગદર્શિકા છે.

જો તમારૂ નામ યાદીમાં ન હોય તો
મતદાતા યાદીમાં પોતાનું નામ જોવા માટે ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ (voters.eci.gov.in) કે તમારા રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની વેહસાઇટની મુલાકાત લો. ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ  https://ceo.gujarat.gov.in ની મુલાકાત તમે લઈ શકો છો. 

ગુજરાતમાં 19 ડિસેમ્બરે જાહેર થશે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી
ગુજરાતમાં મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશ બાદ ચૂંટણી પંચ દ્વારા 19 ડિસેમ્બરે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. તેવામાં જો તમારૂ નામ આ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નહીં હોય તો તમારે આ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડશે.

આ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડશે
તમારે ફોર્મ 6 (મતદાતા રજીસ્ટ્રેશન) ભરવું પડશે અને તેને સંલગ્ન IV' (ઘોષણાપત્ર) અને તમારી ઓળખ અને રહેવાનું પ્રમાણ પત્ર અને સાબિત કરનારા અન્ય દસ્તાવેજ સાથે જમા કરવા પડશે. 

તેને voters.eci.gov.in પર ઓનલાઈન કે ECINET એપના માધ્યમથી જમા કરી શકાય છે. સાથે બુથ સ્તરીય અધિકારી (BLO) ને ઓફલાઈન ફોર્મ જમા કરી શકાય છે.

દાવા અને વાંધા નોંધાવવાની પ્રક્રિયા ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થયા બાદ શરૂ થશે અને 15 જાન્યુઆરી 2026ના સમાપ્ત થશે.

અંતિમ મતદાર યાદી 14 ફેબ્રુઆરી 2026ના પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

voters eci.gov.ineci.gov.in wb

