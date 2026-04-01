યુદ્ધ વચ્ચે લોકડાઉનની વાયરલ નોટિસનું શું છે સત્ય? શેર કરતા પહેલા જાણી લો હકીકત
Lockdown Viral Post: શું દેશમાં ફરી લોકડાઉન લાગી શકે છે? સોશિયલ મીડિયા પર એક પીડીએફ શેર કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં લોકડાઉનનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. તમે પણ જાણો આ વાયરલ પીડીએફની હકીકત શું છે.
શું દેશમાં ફરી લોકડાઉન લાગવાનું છે? ઈરાનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા એક મેસેજમાં આ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. 'WAR LOCKDOWN NOTICE ' નામથી એક પીડીએફ શેર કરવામાં આવી રહી છે. જોવામાં તે ઈમરજન્સી ચેતવણી જેવી લાગી રહી છે. અશોક ચક્ર ચિન્હવાળા આ ડોક્યુમેન્ટને તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેમ કે કોઈ સરકારી નોટિસ હોય. પરંતુ જ્યારે લોકોએ તેને ખોલી તો સત્ય અલગ જોવા મળ્યું હતું.
લોકડાઉનની વાયરલ નોટિસમાં શું હતું?
વાયરલ થઈ રહેલું આ ડોક્યુમેન્ટ સરકારી આદેશ જેવું લાગતા લોકો ચિંતામાં આવી ગયા હતા. આ પીડીએસમાં સૂચન કરવામાં આવ્યું કે યુદ્ધથી સંબંધિત લોકડાઉન લાગૂ કરવામાં આવ્યું છે અને તત્કાલ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી. પ્રથમ નજરમાં આ નોટિસ એટલી વિશ્વસનીય લાગી રહી હતી કે યુઝર્સે તેને જોયા વગર ફોરવર્ડ કરવા લાગ્યા હતા.
વાયરલ નોટિસનું શું છે સત્ય?
આ ડોક્યુમેન્ટને જ્યારે તમે ખોલશો તો તેનું સત્ય સામે આવી જશે. જાણવા મળે છે કે સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી નથી પરંતુ તેમાં એક સાધારણ એપ્રિલ ફૂલનો મેસેજ અને એક ઇમોજી હતું. જેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે આ માત્ર એક મજાક હતી.
તેને શેર કરવાનું કારણ આજે 1 એપ્રિલની તારીખ છે. હકીકતમાં આ મેસેજ એપ્રિલ ફૂલ ડેના દિવસે શેર કરવામાં આવ્યો. આ દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ભ્રામક જાણકારી શેર કરવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધ સંબંધિત લોકડાઉનને લઈને સરકાર દ્વારા કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સરકારે તાજેતરમાં સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે દેશમાં લોકડાઉન લાગૂ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ કે વિચાર નથી.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી આ પોસ્ટ મજાક છે અને તેને ભ્રામક સમજવી જોઈએ. તેને એપ્રિલ ફૂલ બનાવવા માટે વાયરલ કરવામાં આવી છે.
આ વાયરલ પોસ્ટ દ્વારા તે પણ જાણવા મળે છે કે કઈ રીતે એક ભ્રામક પોસ્ટ દ્વારા ભય દેખાડી અફવા કેટલી ઝડપથી ફેલાવી શકાય છે. જાણકાર સલાહ આપે છે કે યુઝર્સે કોઈ પ્રકારના મેસેજને ફોરવર્ડ કરતા પહેલા હંમેશા સત્તાવાર સોર્સ પાસેથી તપાસ કરી લેવી જોઈએ.
