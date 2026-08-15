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પહેલગામ હુમલા બાદ પીએમ મોદીનો પહેલો સવાલ શું હતો? હવે અજીત ડોભાલે કર્યો મોટો ખુલાસો

Ajit Doval On PM Narendra Modi: પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓ હરકતમાં આવી ગઈ હતી. ત્યારે અજીત ડોભાલની પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત થઈ અને 'ઓપરેશન સિંદૂર'નું પ્લાનિંગ શરૂ થયું અને જેનાથી પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ મળી શકે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:41 PM IST
પહેલગામ હુમલા બાદ પીએમ મોદીનો પહેલો સવાલ શું હતો? હવે અજીત ડોભાલે કર્યો મોટો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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