/પહેલગામ હુમલા બાદ પીએમ મોદીનો પહેલો સવાલ શું હતો? હવે અજીત ડોભાલે કર્યો મોટો ખુલાસો

Pahalgam Terror Attack: નેશનલ સિક્યોરિટી એડવાઈઝર (NSA) અજીત ડોભાલે પહેલગામ આતંકી હુમલા અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ક્વિક રિસ્પોન્સ અને 'ઓપરેશન સિંદૂર'ની પ્લાનિંગ વિશે માહિતી આપી છે. ડિસ્કવરીની ડોક્યુમેન્ટરી સિરીઝ 'ડીક્લાસિફાઈડ: ઓપરેશન સિંદૂર'માં વાત કરતા ડોભાલે હુમલા બાદ PM મોદી સાથેની પોતાની પ્રથમ વાતચીતને યાદ કરતા મોટા ખુલાસા કર્યા છે.
PM મોદીએ શું પૂછ્યું?
જ્યારે 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામ હુમલો થયો, ત્યારે PM મોદી સાઉદી અરેબિયામાં હતા અને ભારત પરત ફરતા પહેલા તેમણે પોતાની મુલાકાત નાની કરી દીધી હતી. ડોભાલે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાનના આગમન થતાની જ સાથે એરપોર્ટ પર એક બેઠક યોજાઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, "વડાપ્રધાન પરત આવ્યા. વિદેશ સચિવ તેમને લેવા આવ્યા હતા. પછી એરપોર્ટ પર જ અમારી મીટિંગ થઈ. સૌથી પહેલા, તેઓ તમામ ફેક્ટ્સ જાણવા માંગતા હતા." ડોભાલે યાદ કરતા જણાવ્યું કે, PM મોદીની સૌથી મોટી ચિંતા હુમલા માટે જવાબદાર લોકોની ઓળખ કરવાની હતી.
અજીત ડોભાલે કહ્યું કે, "અને પછી તેમનો મને પહેલો પ્રશ્ન હતો – 'આ કોણે કર્યું છે? કોણ જવાબદાર છે? આપણે બિલકુલ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે હુમલાખોરો કોણ છે. મારે આ તાત્કાલિક જોઈએ છે.' ડોભાલે જણાવ્યું કે, આ પ્રતિક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય એ કડક સંદેશ આપવાનો પણ હતો કે ભારતના સંયમને નબળાઈ ન સમજવી જોઈએ.
'ઓપરેશન સિંદૂર'ની પ્લાનિંગ
અજીત ડોભાલના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતે નક્કી કર્યું કે મિલિટરી ઓપરેશન પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માં આતંકી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવશે, ખાસ કરીને તે ઠેકાણાઓને જે પહેલગામ હુમલા સાથે જોડાયેલા હતા. તેમણે કહ્યું કે, ભારત ઈચ્છતું હતું કે, પાકિસ્તાન એ સમજે કે આતંકવાદને સતત સમર્થન આપવું અથવા આતંકવાદી જૂથો સામે કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળતા સ્વીકાર્ય નહીં હોય.
'આપણે લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી લડીએ છીએ'
પાકિસ્તાન તરફથી ભારત સામે મિલિટરી કાર્યવાહી શરૂ કર્યા બાદ તણાવ વધી ગયો, જેના જવાબમાં ભારતે વધુ જવાબી હુમલા કર્યા. પરમાણુ હથિયારોથી સજ્જ આ બે પડોશીઓ વચ્ચેનો તણાવ લગભગ 88 કલાક સુધી ચાલ્યો અને 10 મેના રોજ એક સમજૂતી થઈ.
ડોભાલે કહ્યું કે, "એકવાર જ્યારે કોઈ વસ્તુ શરૂ થઈ જાય છે, ત્યારે આપણે દેશની સંપ્રભુતાની રક્ષા માટે જેટલા દૂર સુધી જવું જરૂરી હોય, એટલા સુધી જવા તૈયાર રહીએ છીએ અને તેની કોઈ સીમા હોતી નથી. આપણે લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી લડીએ છીએ." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, વડાપ્રધાનનું આ નિવેદન કે 'ઓપરેશન સિંદૂર' હજુ પણ 'જીવંત' છે, તે આતંકવાદ સામે ભારતના અવિરત સંકલ્પને દર્શાવે છે.
'ઓપરેશન સિંદૂર' સાથે જોડાયેલી સિરીઝ ક્યારે અને ક્યાં મળશે જોવા?
પહેલગામ આતંકી હુમલાના જવાબમાં 7 મેના રોજ 'ઓપરેશન સિંદૂર' શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 26 લોકોના મોત થયા હતા. ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન અને PoKમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પર સચોટ હુમલા કર્યા હતા. બે ભાગની આ સિરીઝ 'ડીક્લાસિફાઈડ: ઓપરેશન સિંદૂર'માં આ ઓપરેશનની યોજના અને તેને અંજામ આપવા વિશે વરિષ્ઠ લશ્કરી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથેની વાતચીત સામેલ છે. આ સિરીઝ 15 ઓગસ્ટે રાત્રે 9 વાગ્યે ડિસ્કવરી અને ડિસ્કવરી+ પર પ્રસારિત થશે.