/CJP આંદોલન પાછળ શું હતો માસ્ટરપ્લાન? અભિજીત દીપકેએ પહેલીવાર કર્યા મોટા ખુલાસા, AI ટેકનોલોજીએ કેવી રીતે બદલ્યું આખું ચિત્ર?

Abhijeet Dipke Reveals Secrets: 37 દિવસ સુધી ચાલેલું CJPનું આંદોલન કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યૂ છે. CJP ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકેએ પહેલીવાર ખુલીને જણાવ્યું છે કે, આખરે આ સમગ્ર આંદોલનની રણનીતિ કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી. દીપકેએ અમેરિકાની બોસ્ટન યુનિવર્સિટીના કોલેજ ઓફ કમ્યુનિકેશન વિભાગ સાથે વાતચીત કરી. જેમાં આંદોલન પાછળની વિચારસરણી, AIનો ઉપયોગ, 'કોકરોચ' સિમ્બોલ પસંદ કરવાથી લઈને મીડિયા મેનેજમેન્ટ સુધીના ઘણા મહત્વપૂર્ણ રહસ્યો શેર કર્યા છે.
PRની પઢાઈથી કેમ્પેનને મળ્યો બ્લૂપ્રિન્ટ
અભિજીત દીપકે બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાં પબ્લિક રિલેશન્સ (PR)ની પઢાઈ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમને શીખવવામાં આવ્યું હતું કે, કોઈપણ અભિયાનના સ્પષ્ટ વિઝન, મિશન અને લક્ષ્યો હોવા જોઈએ. દીપકેએ જણાવ્યું કે, આ જ શીખ CJP આંદોલનમાં કામ આવી. તેમણે કહ્યું કે, પાર્ટીનો મેનિફેસ્ટો બનાવવાનો વિચાર પણ તેમને ત્યાંથી જ મળ્યો હતો, જેથી આ પ્રોટેસ્ટનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ રહે.
આખરે 'કોકરોચ' સિમ્બોલ કેમ પસંદ કર્યો?
દીપકેએ જણાવ્યું કે, PRના અભ્યાસ દરમિયાન તેમણે 'વિઝ્યુઅલ કન્સિસ્ટન્સી' (Visual Consistency)નું મહત્વ શીખ્યું હતું. એટલે કે કોઈપણ અભિયાનની ઓળખ એવી હોવી જોઈએ, જેને લોકો તરત ઓળખી શકે. આ જ કારણસર તેમણે 'કોકરોચ'ને આંદોલનનું સિમ્બોલ બનાવ્યું અને સમગ્ર અભિયાનમાં તે જ ઓળખને સતત જાળવી રાખી.
AIએ કર્યું સમગ્ર ટીમનું કામ
દીપકે અનુસાર, તેમની પાસે ન તો મોટી ટીમ હતી અને ન તો વધારે સંસાધનો. આવી સ્થિતિમાં તેમણે AIનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો. તેમનું કહેવું છે કે, AIની મદદથી તેઓ એવા ઘણા કામ કરી શક્યા, જેના માટે સામાન્ય રીતે ડઝનો લોકોની ટીમની જરૂર પડતી હોય છે. તેમણે જણાવ્યું કે, મર્યાદિત સંસાધનો વાળા સામાજિક આંદોલનો અને એક્ટિવિસ્ટ્સ માટે AI એક મોટો સહારો બની શકે છે.
તો શું AIએ બધા કામ કરી દીધા?
ના. દીપકેએ ખુદ સ્વીકાર્યું કે, AI બધા કામ નથી કરી શકતું. એટલા માટે તેમણે કહ્યું કે, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, જવાબદારી અને પારદર્શિતા જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર માત્ર AIના ભરોસે મેસેજ નથી તૈયાર કરી શકાતા. આવા અભિયાનો માટે સમાજની ઊંડી સમજ અને જમીની અનુભવ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે.
બોસ્ટન યુનિવર્સિટીના એસાઇન્મેન્ટે કરી કમાલ
દીપકેએ પોતાની સફળતાનો એક શ્રેય બોસ્ટન યુનિવર્સિટીના 'ક્રાઇસિસ સિમ્યુલેશન' એસાઇન્મેન્ટ્સને પણ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, આ અભ્યાસોએ તેમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં લોકો સાથે વાતચીત કરતા શીખવ્યું. આ જ કારણ રહ્યું કે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા સંસ્થાનોને પણ આત્મવિશ્વાસ સાથે ઇન્ટરવ્યુ આપી શક્યા. જો કે, શરૂઆતના દિવસોમાં દીપકેએ ખુદ સ્વીકાર્યું હતું કે તેઓ વાત કરતી વખતે અટકવા લાગતા હતા, ફમ્બલ કરવા લાગતા હતા.
'સેટાયર' કેમ બન્યું સૌથી મોટું હથિયાર?
દીપકેએ કહ્યું કે, CJPનો વ્યંગ્યાત્મક અંદાજ કોઈ સંયોગ નહોતો, પરંતુ આ એક અગાઉથી સમજી-વિચારીને કરવામાં આવેલું પ્લાનિંગ હતું. તેમના અનુસાર, આજના સમયમાં ગંભીર સંદેશાઓ અક્ષર લોકોનું ધ્યાન નથી ખેંચી શકતા, જ્યારે વ્યંગ્ય અવાજ અને ઘોંઘાટ વચ્ચે પોતાની જગ્યા બનાવી લે છે. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, જો વ્યંગ્ય પાછળ વાસ્તવિક ચિંતા ન હોય તો તે માત્ર મજાક બનીને રહી જાય છે.
સૌથી મોટી શીખ ક્લાસરૂમમાંથી નથી મળી
દીપકેએ કહ્યું કે, તેમની સૌથી મહત્વપૂર્ણ શીખ યુનિવર્સિટીના ક્લાસરૂમમાંથી નહીં, પરંતુ રાજનીતિને નજીકથી જોવાથી અને અલગ-અલગ બેકગ્રાઉન્ડના લોકો સાથે વાતચીત કરવાથી મળી. તેમણે કહ્યું કે, સત્તાના નિર્ણયો સામાન્ય લોકોના જીવનને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે, તેને સમજવું એ કોઈપણ કમ્યુનિકેશનની સૌથી મોટી શક્તિ છે.
'કમ્યુનિકેશનનો અર્થ માત્ર ધ્યાન ખેંચવું નથી'
દીપકેએ કહ્યું કે, કોઈપણ અભિયાનનો હેતુ માત્ર લોકોનું ધ્યાન ખેંચવાનો ન હોવો જોઈએ. સાચું કમ્યુનિકેશન તે છે, જે લોકોને કોઈ મુદ્દાને સમજવા, તેની ચિંતા કરવામાં અને તેના માટે પગલાં ભરવા માટે પ્રેરિત કરે.
જો કે, CJP આંદોલન અને તેની રણનીતિને લઈને રાજકીય ચર્ચા હજુ પણ ચાલુ છે. એક તરફ સમર્થકો તેને અસરકારક જનસંચારનું ઉદાહરણ જણાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ વિરોધીઓ તેની પદ્ધતિઓ અને ફંડિંગને લઈને પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે.