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CJP આંદોલન પાછળ શું હતો માસ્ટરપ્લાન? અભિજીત દીપકેએ પહેલીવાર કર્યા મોટા ખુલાસા, AI ટેકનોલોજીએ કેવી રીતે બદલ્યું આખું ચિત્ર?

Abhijeet Dipke Reveals Secrets: CJP આંદોલનના સંસ્થાપક અભિજીત દીપકેએ પહેલીવાર પોતાના અભિયાનની રણનીતિ પર વિગતવાર વાત કરી છે. અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યું કે, બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાં શીખેલી PR (પબ્લિક રિલેશન્સ)ની પઢાઈ, AIનો ઉપયોગ, 'કોકરોચ' સિમ્બોલ, સેટાયર અને સ્પષ્ટ વિઝને 37 દિવસ સુધી ચાલેલા આંદોલનને આકાર આપવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:38 PM IST
CJP આંદોલન પાછળ શું હતો માસ્ટરપ્લાન? અભિજીત દીપકેએ પહેલીવાર કર્યા મોટા ખુલાસા, AI ટેકનોલોજીએ કેવી રીતે બદલ્યું આખું ચિત્ર?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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CJP આંદોલન પાછળ શું હતો માસ્ટરપ્લાન? અભિજીત દીપકેએ પહેલીવાર કર્યા મોટા ખુલાસા
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