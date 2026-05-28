/1947માં શું હતો ભારતમાં પેટ્રોલનો ભાવ? આજના ભાવમાં તો મળતું હતું આટલા લીટરથી ઇંધણ! જાણો 78 વર્ષોમાં કેવી રીતે વધી કિંમતો

History of Petrol Diesel Price: ઓઈલ કંપનીઓએ 10 દિવસમાં ચાર વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. પેટ્રોલ 2.61 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 2.71 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મોંઘુ થયું છે. દિલ્હીની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઈ ગયું છે. જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પહોંચી ગયો છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો 1947માં દેશને આઝાદી મળી હતી તે સમયે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ શું હતો. તે સમયે પેટ્રોલ 25 થી 27 પૈસા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 15 થી 20 પૈસા પ્રતિ લીટર હતું. એટલે કે આજે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો જે ભાવ છે, એટલા રૂપિયામાં 408 લીટર પેટ્રોલ આવી જતું. એટલે કે આશરે બે ડ્રમ ભરીને તેલ ખરીદી શકાતું હતું. જ્યારે ડીઝલ તો 500 લીટરથી પણ વધુ ખરીદી શકાતું હતું. તે સમયે 100 થી 150 રૂપિયાના માસિક પગારને સારો પગાર માનવામાં આવતો હતો. આજે દેશની માસિક માથાદીઠ આવક 20 હજાર રૂપિયાથી વધુ છે.
પેટ્રોલની કિંમતોનો ઇતિહાસ (Petrol Diesel Price)
1947: 27 પૈસા
1970: 90 પૈસા
1990: 4.20 રૂપિયા
2004: 33.71 રૂપિયા
2008: 51 રૂપિયા
2014: 72.43 રૂપિયા
2026: 102 રૂપિયા
ભારતનો પહેલો પેટ્રોલ પંપ
ભારતમાં પહેલો પેટ્રોલ પંપ 1928માં મુંબઈમાં ખૂલ્યો હતો, ત્યારે પેટ્રોલની કિંમત માત્ર 6 પૈસા પ્રતિ લીટર હતી. પેટ્રોલ પંપ પર એક હેન્ડપંપ (હાથથી ચાલતા પંપ)ની મદદથી ઓઈલ બહાર કાઢવામાં આવતું હતું અને ગાડીઓમાં ભરવામાં આવતું હતું.
પેટ્રોલ પંપોનો ઇતિહાસ
તે સમયના પેટ્રોલ પંપો પર આજની જેમ ડિજિટલ સ્ક્રીન નહોતી હોતી. પેટ્રોલ ડિસ્પેન્સર મશીનો પર એક મોટું, ગોળ ઘડિયાળ જેવું ડાયલ હતું. તેની સોય ફરીને એ બતાવતી હતી કે ગાડીમાં કેટલા ગેલન પેટ્રોલ નાખવામાં આવ્યું છે. 1947માં ભારતમાં પેટ્રોલ લીટરમાં નહીં, પણ ગેલનમાં વેચાતું હતું. 1 ગેલનમાં આશરે 4.5 લીટર ઓઈલ આવતું હતું.
ત્યારે ભારતમાં બર્મા શેલ, સ્ટેનવેક અને કેલ્ટેક્સ જેવી વિદેશી ઓઈલ કંપનીઓનો દબદબો હતો. આજે ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) આ જ કંપનીઓના રાષ્ટ્રીયકરણથી બની છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOCL) આજે સૌથી મોટી ઓઇલ કંપની છે. તે સમયે પેટ્રોલ પંપો પર હિન્દુસ્તાન 10 (જે બાદમાં એમ્બેસેડર બની) અથવા બ્રિટિશ કાળની જૂની ફિઆટ અને શેવરોલે જેવી પ્રખ્યાત કારો ઇંધણ ભરાવવા આવતી હતી.
ગેલનથી લીટરનો બદલાવ
ભારત સરકારે 1956માં માપનનો નવો કાયદો (Standard of Weights and Measures Act) પસાર કર્યો, જેના હેઠળ દેશમાં મેટ્રિક સિસ્ટમ (Metric System) અપનાવવામાં આવી. 1 ઓક્ટોબર 1960થી પેટ્રોલ પંપો પર ગેલન હટાવીને લીટરમાં ઓઈલ માપવાનું શરૂ કરાયું. 1 ગેલન આશરે 4.5 લીટર બરાબર થતું હતું.
કેરોસીનનું વેચાણ
બર્મા શેલ (Burmah-Shell) જેવી કંપનીઓએ 20મી સદીની શરૂઆતમાં ભારતમાં પગ મૂક્યો, ત્યારે ગાડીઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી હતી. કાર માટે પેટ્રોલ વેચવાને બદલે તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય કેરોસીન વેચવાનો હતો, જે ફાનસ સળગાવવાના કામમાં આવતું હતું. કંપનીએ કેરોસીનની સાથે ફ્રી ફાનસ આપ્યા, જેના કારણે કંપનીનું વેચાણ આસમાને પહોંચી ગયું.
યુદ્ધ સમયના પેટ્રોલ કૂપન અને ક્વોટા
બીજા વિશ્વયુદ્ધ (1939-1945) અને આઝાદીના શરૂઆતના વર્ષોમાં ભારતમાં ઓઈલની ભારે અછત હતી. મોટાભાગનું ઓઈલ સેના માટે અનામત રાખવામાં આવતું હતું. સામાન્ય લોકો માટે પેટ્રોલનો ક્વોટા અને કૂપન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી હતી. કાર માલિકોને સરકાર તરફથી પેટ્રોલ કૂપન મળતા હતા. ડોક્ટરો, અધિકારીઓ અને ન્યાયાધીશોને વધુ કૂપન મળતા હતા. લોકો પેટ્રોલ ચોરી થવાના ડરથી ગાડીઓને ગેરેજમાં બંધ રાખતા હતા.
ઓઈલ કંપનીઓનું રાષ્ટ્રીયકરણ
આઝાદી પછી પણ 1970ના દાયકા સુધી ભારતનું આખું ઓઈલ બજાર વિદેશી કંપનીઓના હાથમાં હતું. પરંતુ ચીન યુદ્ધ પછી 1970ના દાયકામાં સરકારે મોટું પગલું ભર્યું. ભારત સરકારે 1974માં અમેરિકન કંપની ESSOની ભારતીય શાખાનું અધિગ્રહણ કર્યું અને તેમાંથી હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) બનાવી. બ્રિટિશ કંપની બર્મા શેલનું રાષ્ટ્રીયકરણ 1976માં થયું ત્યારે ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અસ્તિત્વમાં આવી. અમેરિકન કંપની કેલ્ટેક્સનું 1976-77માં વિલીનીકરણ કરીને તેને HPCLમાં ભેળવી દેવામાં આવી.
પેટ્રોલ પહેલીવાર 100ને પાર
વર્ષ 2014માં પેટ્રોલનો ભાવ 72 રૂપિયાને પાર કરી ગયો હતો, પરંતુ 2015માં તે ઘટીને 60 રૂપિયા સુધી આવી ગયો હતો, જે સૌથી મોટો ઘટાડો હતો. વર્ષ 2024માં પેટ્રોલના ભાવ પહેલીવાર 100ને પાર ગયા હતા અને હવે તે 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.