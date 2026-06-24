"કેતન જીવતો છે, તેને કંઈ થયું નથી" - આ સાંભળીને ધ્રૂજવા લાગી હતી સિયા

Ketan Agrawal Murder Case : પુનાના વેપારી પુત્રના જ્યાં લગ્નના ગીતો ગાવાના હતા ત્યાં મરશિયાં ગવાઈ રહ્યાં છે. એમના એકના એક દીકરાની હત્યા થઈ ગઈ છે અને કારણ છે એમની ભાવી પુત્ર વધુ. જેને કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન નહોતા કરવા અને એને ખીણમાં ધકેલી દીધો. બે પ્રેમી પંખીડાંએ ભેગા મળીને એવો પ્લાન ઘડ્યો કે એક પરિવારનો નવ યુવાન દીકરો આજે મોતની નીંદર પોઢી ચૂક્યો છે. એક પોલીસ અધિકારીએ ઝી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં ઘણી વિગતો જાહેર કરી છે. પુણે સ્થિત યુવાન ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલના મૃત્યુની તપાસ આગળ વધતાં, ઘણા ચોંકાવનારા દાવાઓ બહાર આવી રહ્યા છે. સિયા અને તેના પ્રેમી ચેતનની આ કેસના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
દરમિયાન, એક પોલીસ અધિકારીએ ઝી ન્યૂઝ ટીમને તે દિવસની ઘટનાઓ વર્ણવી છે. ટીમે ઘટનાના દિવસે લોહગઢ હિલ ચોકી પર તૈનાત અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી. સ્થાનિક ચોકી પર તૈનાત પોલીસ અધિકારી રાહુલે જણાવ્યું કે તેમને એક સુરક્ષા ગાર્ડ તરફથી માહિતી મળી કે કોઈ પડી ગયું છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે સમાચાર મળતાં જ તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા.
રાહુલના જણાવ્યા મુજબ, સિયા ગભરાયેલી દેખાતી હતી પરંતુ રડતી નહોતી; તે મદદ માટે વિનંતી કરી રહી હતી. સિયાએ સૌપ્રથમ કેતનના પરિવારને પડી જવાની જાણ કરી, જ્યારે રાહુલે તેના ઉપરી અધિકારીઓને જાણ કરી અને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી હતી.
તપાસ અધિકારી દિનેશ તાયડે સાથે એક્સક્લુસિવ વાતચીત
સિયાએ વિગતો આપ્યા પછી, અધિકારીઓ તે સ્થળે ગયા જ્યાંથી કેતન પડ્યો હતો. રાહુલ અને તેની ટીમ સિયાને રસ્તા પર છોડીને કેતનને શોધવા જંગલમાં ગયા. તેઓએ કેતનનો મૃતદેહ શોધી કાઢ્યો અને એમ્બ્યુલન્સ આવે તેની રાહ જોઈ.
ઝી ન્યૂઝ સાથે કેમેરા પર વાત કરતા રાહુલે એક આશ્ચર્યજનક વિગતો શેર કરી હતી. તેમણે નોંધ્યું કે સિયા ઘટનાસ્થળેથી બહાર આવતા દરેક અધિકારીને કેતનની સ્થિતિ વિશે પૂછતી હતી, છતાં તેની આંખોમાં કોઈ આંસુ નહોતા; તે ફક્ત ગભરાયેલી અને ધ્રૂજતી હતી.
અધિકારીઓ, તેણીને આઘાતથી બચાવવાનો પ્રયાસ કરતા, તેને કહેતા હતા કે તે ઠીક છે, જો કે, કેતન મૃત્યુ પામ્યો હતો. કેતન "ઠીક" છે તેવા સમાચારથી સિયાને ડર લાગ્યો કે તેનું રહસ્ય ખુલી જશે. જોકે તે સમયે પોલીસને આ વર્તન થોડું વિચિત્ર લાગ્યું હતું, પરંતુ કોઈએ તાત્કાલિક તેના પર ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેમ છતાં, એક્સિડન્ટ ડેથ રિપોર્ટ (ADR) દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને પરિવારની ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
FAQ
૧. પ્રશ્ન: કેતન અગ્રવાલની હત્યા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું હતું?
જવાબ: મંગેતર સિયા કેતન સાથે લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી, તેથી તેણે પ્રેમી સાથે મળીને આ હત્યા કરી.
૨. પ્રશ્ન: પોલીસે આ અંધાધૂંધ કેસનો ભેદ કઈ રીતે ઉકેલ્યો?
જવાબ: લોહગઢ હિલના સીસીટીવી ફૂટેજ અને બંને વચ્ચે થયેલા ૨,૦૦૦થી વધુ કોલ્સના આધારે કેસ ઉકેલાયો.
૩. પ્રશ્ન: સ્પોટ પર હાજર પોલીસ અધિકારી રાહુલને સિયાના વર્તનમાં શું શંકાસ્પદ લાગ્યું?
જવાબ: સિયા ખૂબ જ ગભરાયેલી અને ધ્રૂજતી દેખાતી હતી, પરંતુ તેની આંખોમાં એક પણ આંસુ નહોતું.
૪. પ્રશ્ન: 'કેતન ઠીક છે' એવા સમાચાર સાંભળીને સિયા કેમ વધુ ડરી ગઈ હતી?
જવાબ: તેને ડર હતો કે જો કેતન બચી જશે તો તેનો અને તેના પ્રેમીનો આખો પ્લાન ખુલ્લો પડી જશે.
૫. પ્રશ્ન: તપાસ અધિકારી દિનેશ તાયડેની પૂછપરછમાં કયો નવો ખુલાસો થયો?
જવાબ: સિયાએ આ પહેલાં પણ ૩૧ મે અને ૧૪ જૂનના રોજ કેતનની હત્યા કરવાના અસફળ પ્રયાસો કર્યા હતા.