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Hindu Muslim Population: 2050માં ભારતમાં મુસ્લિમ વસ્તી કેટલી હશે, જાણો હિન્દુઓમાં કેટલો ઘટાડો થશે? USના રિસર્ચમાં ખુલાસો

Hindu Muslim Population: સોશિયલ મીડિયા પર વારંવાર એવા દાવા કરવામાં આવે છે કે આવનારા સમયમાં ભારતમાં હિન્દુઓની વસ્તીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. જ્યારે મુસ્લિમ વસ્તીમાં જોરદાર વધારો આવશે તેના પર અમેરિકાની રિસર્ચ એજન્સીએ રિપોર્ટ આપ્યો છે, તેમને 2050માં ભારતમાં કેટલા ટકા હિંદુ રહેશે અને કેટલા ટકા મુસ્લિમની સંખ્યામાં વધારો થશે તેના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:50 PM IST
Hindu Muslim Population: 2050માં ભારતમાં મુસ્લિમ વસ્તી કેટલી હશે, જાણો હિન્દુઓમાં કેટલો ઘટાડો થશે? USના રિસર્ચમાં ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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