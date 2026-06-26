/Hindu Muslim Population: 2050માં ભારતમાં મુસ્લિમ વસ્તી કેટલી હશે, જાણો હિન્દુઓમાં કેટલો ઘટાડો થશે? USના રિસર્ચમાં ખુલાસો

Hindu Muslim Population: સોશિયલ મીડિયા પર વારંવાર ઘણા દાવા કરવામાં આવે છે કે આગામી દાયકાઓમાં ભારતની હિન્દુ વસ્તીમાં ઝડપથી ઘટાડો થશે. જો કે, વસ્તી વિષયક અંદાજો ખૂબ જ અલગ ચિત્ર રજૂ કરે છે. અમેરિકન થિંક ટેન્ક, પ્યુ રિસર્ચ સેન્ટરના અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંનેની વસ્તી 2050 સુધીમાં નોંધપાત્ર રીતે વધવાની ધારણા છે.
હિન્દુ વસ્તી વધતી રહેશે
પ્યુ રિસર્ચ સેન્ટરના અંદાજ મુજબ, ભારતની હિન્દુ વસ્તી 2050 સુધીમાં આશરે 1.3 અબજ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. જો, કે કુલ વસ્તીમાં હિન્દુઓનો હિસ્સો 2011ની વસ્તી ગણતરીમાં 79.8 ટકાથી થોડો ઘટીને 2050માં આશરે 76.7 ટકા થવાનો અંદાજ છે, પરંતુ ભારતની એકંદર વસ્તી વૃદ્ધિને કારણે હિન્દુઓની વાસ્તવિક સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થતો રહેશે.
મુસ્લિમ વસ્તી વધવાની અપેક્ષા
અહેવાલોમાં કહેવામાં આવી છે કે 2050 સુધીમાં ભારતની મુસ્લિમ વસ્તી આશરે 311 મિલિયન સુધી પહોંચી જશે. ભારતની કુલ વસ્તીમાં મુસ્લિમોનો હિસ્સો 2011માં 14.2 ટકાથી વધીને 2050 સુધીમાં આશરે 18.4 ટકા થવાનો અંદાજ છે. જ્યારે આ ટકાવારી વધારો હિન્દુ વસ્તીમાં ઘટાડો સૂચવતો નથી. તેના બદલે, બંને સમુદાયોની વસ્તી વધવાનો અંદાજ છે.
હિન્દુઓ બહુમતી રહેશે
અંદાજિત વસ્તી વિષયક ફેરફારો છતાં, હિન્દુઓ ભારતમાં પ્રચંડ બહુમતી રહેવાની અપેક્ષા છે. 2050 સુધીમાં દેશની વસ્તીના 76.7 ટકાના અંદાજિત હિસ્સા સાથે, હિન્દુઓ મોટા માર્જિનથી સૌથી મોટો ધાર્મિક સમુદાય રહેશે.
વિશ્વની સૌથી મોટી મુસ્લિમ વસ્તી ભારતમાં
અહેવાલો અનુસાર, 2050 સુધીમાં ભારતમાં વિશ્વની સૌથી મોટી મુસ્લિમ વસ્તી ઇન્ડોનેશિયાને પાછળ છોડી દેવાની અપેક્ષા છે. તે જ સમયે, ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી હિન્દુ વસ્તી પણ જાળવી રાખશે. આ ધાર્મિક રચનામાં નાના ફેરફારને બદલે ભારતની એકંદર વસ્તીમાં પરિવર્તન દર્શાવે છે.
બધા સમુદાયોમાં ઘટી રહ્યો છે પ્રજનન દર
રાષ્ટ્રીય પરિવાર આરોગ્ય સર્વેક્ષણના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો સહિત ભારતના તમામ મુખ્ય ધાર્મિક સમુદાયોમાં પ્રજનન દર ઘટી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં કુલ પ્રજનન દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જે સૂચવે છે કે દેશભરમાં વસ્તી વૃદ્ધિ નોંધપાત્ર રીતે ધીમી પડી રહી છે.