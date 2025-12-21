જો અરવલ્લી નહીં રહે તો ભારતમાં શું બદલાઈ જશે? આ 5 મુદ્દાઓમાં સમજો વાસ્તવિક સંકટ
Aravalli Range Issue: જાણો આખરે શું છે સમગ્ર મામલો? સાથે જ વિગતવાર સમજો કે ઉત્તર ભારત માટે અરવલ્લી પર્વતમાળા એટલી જરૂરી કેમ છે કે તેના વિના જીવન પર સંકટના વાદળો ઘેરાવા લાગશે?
Aravalli Range Issue: ભારતમાં અરવલ્લી પર્વતમાળા માત્ર પહાડો નથી, તે ઉત્તર ભારતનો 'શ્વાસ' છે. આજકાલ પર્યાવરણ કાર્યકરો ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે, આ શ્વાસ પર ગંભીર સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. આ બધાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી વ્યાખ્યા સામે આવ્યા બાદ જાણો આખરે શું છે સમગ્ર મામલો? સાથે જ વિગતવાર સમજો કે ઉત્તર ભારત માટે અરવલ્લી પર્વતમાળા એટલી જરૂરી કેમ છે કે તેના વિના જીવન પર સંકટના વાદળો ઘેરાવા લાગશે?
આખરે શું છે મામલો?
સૌથી પહેલા સમજો કે આખરે વિવાદ શું છે. નવી વ્યાખ્યામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે માત્ર એ જ ભૂ-આકૃતિઓને અરવલ્લી શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવશે, જે જમીનથી ઓછામાં ઓછી 100 મીટર ઊંચી હશે. નિષ્ણાતોએ ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે કે, આવું કરવાથી લગભગ 90 ટકા પહાડો સંરક્ષણના દાયરામાંથી બહાર નીકળી જશે. ત્યારબાદ ત્યાં કોઈ રોકટોક રહેશે નહીં, જેના કારણે ખનન, બાંધકામ, વૃક્ષોનું નિકંદન અને પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચવાનું શરૂ થઈ જશે.
ઉત્તર ભારતનો શ્વાસ, કરોડરજ્જુ અને સુરક્ષા કવચ
અરવલ્લી પર્વતમાળા વિશ્વની સૌથી જૂની પર્વતમાળાઓમાંથી એક છે. તે ગુજરાતથી શરૂ થઈને રાજસ્થાન, હરિયાણા અને દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી છે. આ પર્વતમાળાઓ માત્ર શ્વાસ જ નથી, સુરક્ષા કવચ અને કરોડરજ્જુ પણ છે, જાણો કેમ અને કેવી રીતે?
અરવલ્લી પર્વતમાળા કોઈ સામાન્ય પર્વતમાળા નથી. તે ઉત્તર ભારતનું કુદરતી કવચ છે, જળ-જીવનનો આધાર અને પર્યાવરણીય સંતુલનની કરોડરજ્જુ છે. જો અરવલ્લી નહી રહે તો તેની અસર ફક્ત રાજસ્થાન, હરિયાણા કે દિલ્હી સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ અબજો જીવજંતુઓ, છોડ અને માનવોનું જીવન ખતરામાં પડી શકે છે.
પાંચ મુદ્દાઓમાં સમજો અરવલ્લી પર્વતમાળાનું મહત્વ
- રણને ફેલાતા અટકાવે છે.
- ચોમાસું અને વરસાદની પેટર્નને પણ નક્કી કરવામાં અને આકાર આપવામાં પણ ભૂમિકા ભજવે છે.
- ભૂગર્ભજળને રિચાર્જ કરે છે.
- પ્રદૂષણ અને ધૂળને ઉત્તર ભારત તરફ જતા અટકાવે છે.
- જૈવવિવિધતાની ભરમાર છે, એટલે કે હજારો અને લાખો પ્રજાતિના છોડ અને જીવજંતુઓ ત્યાં જોવા મળે છે.
જો પર્વતમાળા પર ગેરકાયદેસર ખનન, બાંધકામ અને વનનાબૂદી શરૂ થાય છે, તો ધીમે-ધીમે ઉત્તર ભારતમાં ઘણા પ્રકારના સંકટના વાદળ વાદળો ઘેરાવા લાગશે.
1. રણ પર નહીં રહે નિયંત્રણ
અરવલ્લી 'થાર રણ'ને ઉત્તર અને પૂર્વ તરફ વધતું અટકાવે છે. જો આ પહાડો નષ્ટ થશે, તો ઉત્તર ભારત પણ રણ બની જશે. કારણ કે આ પર્વતમાળા છેલ્લી દીવાર છે, જે તેને આગળ વધવાથી અટકાવે છે. જમીન બંજર થવા લાગશે, ખેતી કરવી મુશ્કેલ થઈ જશે અને ધીરે ધીરે દુષ્કાળ પ્રભુત્વ જમાવી લેશે.
2. કમોસમી વરસાદ અને દુષ્કાળ
અરવલ્લી પવનની દિશાને પ્રભાવિત કરે છે, જેના કારણે રાજસ્થાન, હરિયાણા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં વરસાદ સંભવ બને છે. દુષ્કાળ અને પૂર વચ્ચે સંતુલન બની રહે છે. જો આ પહાડો નષ્ટ અથવા કમજોર થયા તો કમોસમી વરસાદ અને દુષ્કાળ વધશે, જેની સીધે-સીધી અને સૌથી વધુ નુકસાન ગરીબ અને કમજોર ખેડૂતોને થશે.
3. અરવલ્લી પર્વતમાળા નહીં રહે તો પાણીનું સંકટ
વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો અરવલ્લી પર્વતમાળા 'નેચરલ સ્પોન્જ' (કુદરતી વાદળી) જેવું કામ કરે છે. તે વરસાદના પાણીને રોકીને જમીનની અંદર ઉતારે છે. આનાથી દિલ્હી-NCR, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારમાં ગ્રાઉન્ડ વોટરને રિચાર્જ કરવામાં મદદ મળે છે. હવે જો આ સંપજ જેવી ટેકરીઓ નષ્ટ થવા લાગશે, તો ઉત્તર ભારતને પાણીના સંકટમાંથી કોઈ બચાવી શકશે નહીં.
4. કરોડો જિંદગીઓ પર મંડરાશે શ્વાસનું સંકટ
દિલ્હીની હવામાં જે ધૂળ અને પ્રદૂષણ આવે છે, તેને મોટો ભાગ પશ્ચિમ દિશામાંથી આવે છે. અરવલ્લી પર્વતમાળા આ ધૂળ અને આંધીને અટકાવે છે. તે PM10 અને પ્રદૂષણ કણોને મર્યાદિત કરે છે. તેના અરવલ્લી પર્વતમાળા નષ્ટ થશે, તો AQI (એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ) વધુ ખરાબ થશે. શ્વાસની બીમારીઓ વધશે. જેનાથી બાળકો અને વૃદ્ધો પર વધુ અસર કરશે.
5. છોડ અને જવજંતુઓ પણ ખતરામાં
છેલ્લે વાત કરી તો અરવલ્લી પર્વતમાળા પર હજારો અને લાખો પ્રજાતિઓના છોડ અને જવજંતુઓનું ઘર છે. અહીં સેંકડો પ્રજાતિના છોડ, પક્ષીઓ, સસ્તન પ્રાણીઓ અને જંતુઓ રહે છે. જો આ પર્વતમાળાઓને નુકસાન થાય છે, તો તેમની સાથે સંકળાયેલી સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ ખોરવાઈ જશે. સૌથી મોટી સમસ્યા ફૂડ ચેનને લઈ આવશે. કારણ કે, જંગલો કાપવામાં આવશે અને રહેઠાણોનો નાશ થશે, તેમ તેમ ઘણી પ્રજાતિઓ લુપ્ત થઈ જશે, જે ફૂડ ચેનના ક્રમને વિક્ષેપિત કરશે. કારણ કે માનવજાત પણ આ ફૂડ ચેનનો ભાગ છે.
