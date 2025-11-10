Prev
જો દુનિયાનો બધો બરફ ઓગળી જાય તો શું થશે, ગુજરાતના કયો વિસ્તાર પહેલા ડૂબી જશે?

Gujarat Global Warming Effects: પૃથ્વીના પીગળતા બરફની ઘટના કોઈ ફિલ્મી કાલ્પનિકતા નથી, પરંતુ આવનારા પ્રલય છે. પ્રશ્ન એ છે કે જો પૃથ્વીનો બધો બરફ ઓગળી જાય, તો ગુજરાતનો કયો ભાગો ડૂબી જશે?
 

Nov 10, 2025

Gujarat Global Warming Effects: કલ્પના કરો કે જો પૃથ્વીનો બધો બરફ અચાનક ઓગળી જાય તો શું થશે? કોઈ કિનારા નહીં રહે, કે સરહદો નહીં રહે. સમુદ્રનું સ્તર એટલું વધશે કે દેશો, શહેરો અને સંસ્કૃતિઓ ઇતિહાસમાં સમાઈ જશે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જો આવું થશે, તો પૃથ્વીનો નકશો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે. ભારત જેવા દેશો, જેમના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો લાખો લોકોનું ઘર છે, તે સૌથી પહેલા પ્રભાવિત થશે. પછી પ્રશ્ન એ થાય છે કે, શું આપણે આ અકથિત અંત તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ? ચાલો જાણીએ કે કયા ભારતીય રાજ્યો પહેલા ડૂબી જશે.

જો બધો બરફ ઓગળી જાય તો શું થશે?

પૃથ્વીના હિમનદીઓ, આઇસબર્ગ અને ધ્રુવીય બરફની ચાદરમાં એટલો બધો બરફ છે કે જો તે બધા એકસાથે ઓગળી જાય, તો સમુદ્રનું સ્તર લગભગ 70 મીટર અથવા લગભગ 230 ફૂટ વધશે. આ પરિવર્તન ફક્ત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર માનવ સંસ્કૃતિને હચમચાવી નાખશે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આમાં સેંકડો વર્ષો લાગી શકે છે, પરંતુ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને આબોહવા પરિવર્તનની ઝડપી ગતિને જોતાં, ખતરો પહેલાથી જ અનુભવાવા લાગ્યો છે.

ભારત સાથે ગુજરાતનો કયા ભાગ ડૂબી જશે?

જો બધો બરફ પીગળી જશે, તો ભારતનો દરિયાકાંઠાનો નકશો સૌથી પહેલા બદલાશે. પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને કેરળ જેવા રાજ્યો, જેમની પાસે લાંબી દરિયાઈ સરહદો છે, ધીમે ધીમે ડૂબી જશે. કોલકાતા, ચેન્નાઈ, વિશાખાપટ્ટનમ, કોચી અને કટક જેવા મુખ્ય શહેરો સંપૂર્ણપણે ડૂબી જશે. ગુજરાતનો કચ્છ પ્રદેશ, જે પહેલાથી જ સમુદ્રની નજીક છે, તે સંપૂર્ણપણે ડૂબી શકે છે.

વિશ્વના કયા ભાગો અદૃશ્ય થઈ જશે?

ન્યુ યોર્ક, ફ્લોરિડા, એમ્સ્ટરડેમ, સાન ફ્રાન્સિસ્કો અને શાંઘાઈ જેવા મુખ્ય દરિયાકાંઠાના શહેરો પણ ડૂબી જશે. માલદીવ, ફીજી અને શ્રીલંકા જેવા નીચાણવાળા ટાપુઓ અદૃશ્ય થઈ જશે. દરિયાકાંઠાના દેશોની સીમાઓ બદલાઈ જશે, અને પૃથ્વીનો નકશો જેમ આપણે જાણીએ છીએ તે હવે પહેલા જેવો રહેશે નહીં. પર્યાવરણ અને ઇકોસિસ્ટમ પર અસર વધુ ઊંડી હશે. સમુદ્રનું તાપમાન અને ખારાશ દરિયાઈ જીવ પ્રજાતિઓનો નાશ કરશે.

સમુદ્રના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઇકોસિસ્ટમ, કોરલ રીફ્સનો નાશ થશે. વધુમાં, માછલીઓ અને અન્ય દરિયાઈ જીવોની વસ્તીમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે, જે સમગ્ર ખાદ્ય શૃંખલાને અસર કરશે.

આ અસર કેટલી ખતરનાક હશે?

બરફ પીગળવાથી આબોહવા પરિવર્તન ઝડપી બનશે. તાપમાન એટલું વધશે કે પૃથ્વીના કેટલાક ભાગો રહેવાલાયક નહીં રહે. પૂર, દુષ્કાળ, તોફાન અને ભારે ગરમી જેવી કુદરતી આફતો વધશે. માનવ સમાજ પર તેની અસર વિનાશક રહેશે. લાખો લોકો તેમના ઘરો, જમીન અને નોકરીઓ ગુમાવશે. મોટા પાયે આબોહવા સ્થળાંતર શરૂ થશે. દેશો વચ્ચે સરહદો બદલાશે, અને સંસાધનો પર સંઘર્ષ વધશે.

