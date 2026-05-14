/NEET નાબૂદ થઈ તો શું થશે, NEET પહેલા કેવી રીતે ડોક્ટર બનતા હતા, કેમ બદલાઈ જૂની સિસ્ટમ, જાણો

Demand to abolish NEET : નીટની પરીક્ષા રદ થયા બાદ તમિલનાડુની નવી રચાયેલી સરકારના મુખ્યમંત્રી વિજય થલપતિએ NEET પરીક્ષા નાબૂદ કરવાની માંગ કરી. ત્યારે વિચારો કે, જો નીટ નહિ હોય તો પછી કેવી રીતે મેડિકલમાં એડમિશન મળશે, NEET નો બીજો ઓપ્શન શું છે તે પણ જાણીએ
NEET 2026 Latest News : નીટ પેપર લીકની ઘટનાથી શિક્ષણ જગત ફરી શર્મસાર બન્યું છે. આ મામલે સીબીઆઈ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાન, કેરળ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર સહિત 10 રાજ્યોમાં નીટ પેપરલીકના તાર જોડાયેલા છે. નીટ પરીક્ષા કેન્સલ થવાથી દેશભરના વિદ્યાર્થીઓની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. આ વચ્ચે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી થલપતિ વિજયે નીટ પરીક્ષા સિસ્ટમ નાબૂદ કરવાની વાત કરી છે.
તમિલનાડુ સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામા આવ્યું કે, તમિલનાડુ સરકાર, NEET ની શરૂઆતથી જ સતત અને સર્વસંમતિથી વિરોધ કરી રહી છે. NEET ની શરૂઆતથી ગ્રામીણ વિસ્તારો, સરકારી શાળાઓ, તમિલ માધ્યમથી અભ્યાસ કરનારા તેમજ સામાજિક-આર્થિક રીતે પછાત પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. અમારી સરકાર એ જૂની માંગ ફરી વ્યક્ત કરી રહી છે કે, NEET ને નાબૂદ કરવામાં આવે.
NEET નહિ હોય તો શું થશે
મુખ્યમંત્રી થલપતિ વિજયે જાહેર કરેલ નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, NEET પરીક્ષાને બદલે ધોરણ-12 ના પરિણાના આધાર પર મેડિકલ એડમિશનની માંગ છે. કેન્દ્ર સરકારે નીટને નાબૂદ કરીને રાજ્યોને MBBS, BDS અને AYUSH કોર્સમાં રાજ્યના ક્વોટા અંતર્ગત તમામ સીટ 12 કક્ષાના આધાર પર ભરવાની પરમિશન આપવી જોઈએ. નેશનલ ટેસ્ટીંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા 3 મે, 2026 ના રોજ 5432 કેન્દ્રો પર નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રરન્સ ટેસ્ટ (NEET-UG 2026) આયોજિત કરાઈ હતી. માત્ર તમિલનાડુમાં જ આ પરીક્ષા 31 શહેરોમાં લેવાઈ હતી. આ પરીક્ષામાં 22,05,035 ઉમેદવારો સામેલ થયા હતા, જેમાં તમિલનાડુના લગભગ 1.4 લાખ ઉમેદવાર હતા. પરીક્ષા કેન્સલ થવાથી દેશભરમાં લાખો મેડિકલ ઉમેદવારોનું મનોબળ ભાંગી ગયું છે.
NEET પહેલા કેવી રીતે ડોક્ટર બનતા હતા
વર્ષ 2016 પહેલા ડોક્ટર બનવાની અલગ વ્યવસ્થા હતા. ત્યાર સુધી કોઈ કોમન એન્ટ્રરન્સ એક્ઝામ ન હતી. ધોરણ-12 ના પરિણામાં પ્રાપ્ત અંકોના આધાર પર વિદ્યાર્થીઓને MBBS, BDS જેવા યુજી મેડિકલ કોર્સમાં એડમિશન માટે અલગ અલગ એન્ટ્રરન્સ એક્ઝામ આપવી પડતી હતી. જેમ કે...
ઓલ ઈન્ડિયા પ્રી-મેડિકલ ટેસ્ટ (AIPMT): આ સીબીએસઈ દ્વારા આયોજિત કરાતી હતી, અને દેશના તમામ સરકારી કોલેજોની 15 ટકા સીટ આ એન્ટ્રરન્સ એક્ઝામના સ્કોરના આધાર પર જતી હતી
સ્ટેટ-PMT: રાજ્ય પોતપોતાના લેવલ પર પ્રી-મેડિકલ ટેસ્ટ આયોજિત કરતા હતા. રાજસ્થાન નું RPMT, ઉત્તર પ્રદેશનું CPMT, મધ્યપ્રદેશનું MP-PMT વગેરે. તેના માધ્યમથી રાજ્યની સરકારી કોલેજોની 85% સીટ ભરવામા આવતી હતી.
અન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાઓ : AIIMS, JIMPER, AFMC પોતાની અલગ એન્ટ્રરન્સ એક્ઝામ કરાવતાહતા. આ રીતે કેટલીક ખાનગી કોલેજ અને ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીઝ COMEDK, મણિપાલ DY પાટીલ વગેરે એન્ટ્રરન્સ એક્ઝામ કરાવતી હતી.
તો પછી કેમ બદલી ડોક્ટર બનવાની સિસ્ટમ
નીટ પહેલા ડોક્ટર બનવાનું સપનું જોનારા યુવાઓને અનેક પ્રકારના પડકારોનો સામનો કરવો પડતો હતો. જે નીચે મુજબ છે.
આ તમામ તકલીફો અને પડકારોને કારણે કોમન મેડિકલ એન્ટ્રરન્સ એક્ઝામની માંગ ઉઠી હતી. વર્ષ 2013 માં પહેલીવાર NEET પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ કેટલીક સમસ્યાઓને પગલે તેને લાગુ કરવામાં અનેક વર્ષો લાગી ગયા. તેના બાદ વર્ષ 2016 માં સુપ્રીમ કોર્ટના હસ્તક્ષેપ બાદ નીટ પરીક્ષાને લાગુ કરવામાં આવી.