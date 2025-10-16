Prev
ચેક પર 'Lakh' લખાય કે  'Lac'...શું સાચું, શું લખવાથી ચેક કેન્સલ થઈ જાય? RBIએ જણાવ્યું...

Cheque Rule: બેંક આજના સમયમાં દરેકના જીવનમાં મહત્વનો હિસ્સો બની ગઈ છે. કેશ કાઢવી, જમા કરાવવી, કે પછી કોઈ પણ પ્રકારનું પેમેન્ટ કરવું એ દરેક કામ માટે બેંક જરૂરી બની ગઈ છે. ચેક આજે પણ કોઈને પેમેન્ટ કરવાની નોર્મલ રીત છે. જ્યારે તમે કોઈને ચેક ઈશ્યું કરો છો તો તમારે અમાઉન્ટ શબ્દોમાં અને આંકડામાં બંનેમાં લખવાની હોય છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 16, 2025, 03:36 PM IST

શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે મોટી રકમ લખતી વખતે કેટલાક લોકો લાખ (Lakh) લખે છે તો કેટલાક લોકો લેક (Lac) લખે છે? પરંતુ સવાલ એ છે કે આખરે સાચું શું છે? શું લેક લખવાથી ચેક કેન્સલ થઈ શકે ખરો? જાણો.

'લાખ' એ ઈન્ડિયન કાઉન્ટિંગ સિસ્ટમમાં 1,00,000 રૂપિયાને દર્શાવે છે. આ શબ્દ હિન્દી અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સામાન્ય છે. બીજી બાજુ 'લેક'નો અંગ્રેજી ડિક્શનરીમાં અલગ અર્થ છે. આ એક રાળ જેવો પદાર્થ છે જેને કીડા બનાવે છે અને તેનો ઉપયોગ વાર્નિશ, પોલીશ કે સિલિંગ વેક્સમાં થાય છે. પરંતુ ભારતમાં Lac ને પણ 1,00,000  રૂપિયા માટે યૂઝ કરાય છે. 

ભારતીય રીઝર્વ બેંક તરફથી સામાન્ય લોકો માટે લાખ કે Lac ના ઉપયોગ પર કોઈ પ્રકારના કડક નિયમો તો નથી બનાવવામાં આવ્યા. પરંતુ બેંકો માટે RBI ના માસ્ટર સર્ક્યુલરમાં લાખને 1,00,000 રૂપિયા માટે યોગ્ય શબ્દ ગણાવ્યો છે. આરબીઆઈની મુદ્રા નોટો અને વેબસાઈટ ઉપર પણ લાખનો જ ઉપયોગ કરાય છે. એટલે કે ઓફિશિયલી જુઓ તો 'લાખ' (Lakh) શબ્દ લખવો જ યોગ્ય છે. 

પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે જો તમે ચેક ઈશ્યુ કરતી વખતે Lac લખો તો તેનાથી તમારો ચેક કેન્સલ કે ડિસઓનર નહીં ગણાય. દેશમાં બંને શબ્દો કોમન છે અને આરબીઆઈ તરફથી સામાન્ય લોકો માટે કોઈ પણ પ્રકારના કડક નિયમ બનાવવામાં આવ્યા નથી. મોટાભાગની બેંક Lakh કે Lac બંને લખેલા ચેકને સ્વીકારે છે. આમ છતાં યુનિફોર્મિટી અને ઓફિશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ માટે લાખ લખવું સારું છે. 

ચેક પર અમાઉન્ટ લખતી વખતે Lakh નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે આરબીઆઈનો મનગમતો શબ્દ છે અને નાણાકીય દસ્તાવેજોમાં સ્પષ્ટતા લાવે છે. જો કે Lac થી ચેક કેન્સલ નહીં થાય પરંતુ યોગ્ય આદતને ફોલો કરવી એ સારી વાત છે. તેનાથી ભવિષ્યમાં કોઈ પ્રકારની ગેરસમજ નહીં થાય. 
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

