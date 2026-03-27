ઈરાનની ડગરી છટકી તો ભારતના મોબાઈલ, ટીવી થઈ જશે ડબલા, સરકાર અને કંપનીઓને પણ છે ડર
Strait of Hormuz : ભારતનો અમેરિકા અને યુરોપ વચ્ચેનો 33 ટકા ડેટા આ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે. જો ઈરાને હોર્મુંઝ ખાડીમાં રહેલા કેબલને કાપ્યો તો ઈકોમર્સ, શેરબજાર અને આઈટી સેક્ટર એક જ ઝાટકમાં જમીન પર આવી જશે. સરકારે ટેલીકોમ કંપનીઓને દરિયાના તળિયામાં નાખેલો કેબલ કપાય તો શું નુક્સાન થઈ શકે એના જોખમનું આંકલન કરવા માટે બેકઅપ પ્લાન બનાવવાનો આદેશ કર્યો છે.
Strait of Hormuz : મિડિલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની અસર હવે ફક્ત ક્રૂડ ઓઈલ પૂરતી જ રહી નથી. હવે ઈન્ટરનેટ અને ડેટા કનેક્ટીવીટી પર પણ ખતરો વધી ગયો છે. ભારતે આ ડરને ધ્યાને રાખીને ટેલીકોમ કંપનીઓને સમુદ્રના તળિયે બિછાવેલા કેબલને નુક્સાન પહોંચે તો આપણે શું કરી શકીએ એનું આંકલન કરવા માટે આદેશ કર્યો છે. દરિયાના તળીયામાં રહેલો આ કેબલ એ ઈન્ટરનેટ અને ડેટા માટે અતિ અગત્યનો છે.
Hormuzની ખાડી કેમ છે આટલી મહત્વની ?
વિશ્લેષકોના મતે Strait of Hormuz ભારત માટે એટલા માટે અગત્યનો છે કારણ કે આ જ રસ્તાથી ભારતનો ડેટા ટ્રાફિક યુરોપ અને અમેરિકા જાય છે. જો ભૂલથી પણ દરિયામાં રહેલો કેબલ ડેમેજ થાય છે કે ઈરાન કાપી નાખે છે તો તેની સીધી અસર ઈન્ટરનેટ સ્પીડ અને કનેક્ટિવીટી પર પડી શકે છએ. સરકારના ટેલીકોમ વિભાગે (DoT) આ મામલે ટેલીકોમ કંપનીઓ સાથે બેઠકો કરી છે કારણ કે કોઈ પણ ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં તૈયારી કરી શકાય.
બેકઅપ રૂટ મોંઘો અને ધીમો
જો કેબલ બીજા રસ્તાઓથી જોડાય તો આ પ્રક્રિયા મોંઘી હોવાની સાથે ઈન્ટરનેટ સ્પીડ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. પેસેફિક રૂટ લાંબો હોવાની સાથે ડેટા ટ્રાન્સફરમાં લાંબો સમય લાગી શકે છે. જેમાં પ્રોસેસિંગ સ્પીડ વધી શકે છે. આ સિવાય મોટી ટેક કંપનીઓ જેવી કે Amazon Web Services પહેલાંથી જ કેબલ કેપેસિટીનો મોટો હિસ્સો ઉપયોગ કરી રહી છે. જેના કારણે બીજી કંપનીઓ માટે વિકલ્પ વધારે મોંઘા થઈ શકે છે.
શું સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે ?
એકસપર્ટસ કહે છે જો કેબલમાં ગરબડ થઈ તો એની અસર જરૂરી સેવાઓ પર પડી શકે છે. જેમાં ફાયનાન્સિયલ ટ્રાન્જેક્શનને અસર પડી શકે છે. આ સિવાય ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ ડાઉન થઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ અસર થઈ શકે છે. જોકે, Sify Technologies નેટવર્કના બિઝનેસ હેડ હર્ષા રામ કહે છે કે ઈન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય તેવી સંભાવના ઓછી છે કારણ કે કંપનીઓએ પહેલાં જ બેક અપ સિસ્ટમની તૈયારી કરી રાખી છે.
કંપનીઓએ કેવી કરી છે તૈયારીઓ અને શું છે ચેલેન્જ ?
ભારતની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપનીઓ જેવી કે Reliance Jio, Bharti Airtel અને Tata Communications હાલમાં સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. હજુ સુધી કંપનીઓએ આ બાબતે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. કંપનીઓ આમ પણ નાના મોટા નુક્સાન માટે તૈયાર હોય છે. જોકે, યુદ્ધની સ્થિતિમાં શું કરવું એવો કોઈ બેકઅપ પ્લાન હોતો નથી.
કેબલ રિપેર કરતા જહાજો પર પણ છે પ્રતિબંધ
રિપોર્ટ અનુસાર યુદ્ધને કારણે આ વિસ્તારમાં કેબલ રિપેર કરતા જહાજોએ પણ પોતાની કામગીરી બંધ કરી દીધી છે. કારણ કે સુરક્ષાનો ખતરો વધારે છે. આ પહેલાં પણ સાઉદી અરબમાં જેદાહ પાસે કેટલોક કેબલ ડેમેજ થયો છે. જેમાં Airtel અને અન્ય કંપનીઓના નેટવર્ક પણ છે. નવો કેબલ જેમ કે Reliance Jioની India-Europe-Express અને Googleની Dhivaru પણ આ જ રૂટ પર છે. જેથી ભવિષ્યમાં નવી યોજનાઓ પર સંકટ આવી શકે છે.
ભારતમાં ડેટા પ્લાન પર અસર
જો આ લાંબા સમય સુધી અશર રહે તો ભારતના 270 બિલિયન ડોલરના ડેટા સેન્ટર પર પણ અસર પડી શકે છે. ભારત પોતાની ડિજિટલ ઈકોનોમીને મજબૂત કરવા માટે ઈન્ટરનેશનલ કનેક્ટીવિટી પર નિર્ભર છે. હાલમાં જ ભારત આવેલા Sundar Pichaiએ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે કનેક્ટ પહેલની જાહેરાત કરી હતી. જેનો મતલબ મજબૂત કેબલ રૂટ બનાવવાનો હતો.
સરકાર અને ઈન્ડસ્ટ્રીઝની રણનીતિ
ઈન્ડસ્ટ્રીઝે સરકારને અપીલ કરી છે તે ઈરાન સાથે આ મામલે વાતચીત કરે કે કેબલને કોઈ પણ પ્રકારનું નુક્સાન ન થાય, રાહતની વાત એ છે કે ઈરાને જે 5 દેશોના જહાજોને હોર્મુંઝની ખાડીમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપી છે એ જહાજોમાં ભારતના જહાજો પણ છે.
