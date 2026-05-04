હવે હુમાયુ કબીરની બાબરી મસ્જિદનું શું થશે? બંગાળમાં ઊંધો પડ્યો સત્તાનો ખેલ
Humanyun Kabir babri masjid: 15 વર્ષ પછી, બંગાળમાં સત્તા પરિવર્તન થયું છે. આગળનો રાજકીય માહોલ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે. મમતા બેનર્જીને પડકાર ફેંકીને રાજ્યમાં બાબરી મસ્જિદ બનાવવાની જાહેરાત કરનાર હુમાયુ કબીર ચૂંટણી જીતી ગયા છે, પરંતુ બંગાળમાં ભાજપ સત્તાના કેન્દ્રમાં હોવાથી, બાબરી મસ્જિદ બનાવવાની હુમાયુ કબીરની જાહેરાતનું શું થશે?
Humanyun Kabir babri masjid: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના વલણોએ રાજ્યના રાજકારણને સંપૂર્ણપણે ઉથલાવી દીધું છે. 15 વર્ષ પછી, લોકોએ મમતા બેનર્જીને સત્તા પરથી હાંકી કાઢ્યા છે અને ભાજપ પહેલી વાર રાજ્યમાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે.
બંગાળની આ ચૂંટણીમાં બાબરી મસ્જિદ એક મુખ્ય અને ધ્રુવીકરણનો મુદ્દો બન્યો. હકીકતમાં, એક સમયે મમતા બેનર્જીના નેતા રહેલા હુમાયુ કબીરે ચૂંટણી પહેલાં જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ અયોધ્યામાં બાબરી મસ્જિદના મોડેલ પર બંગાળમાં એક નવી મસ્જિદ બનાવશે.
આનાથી રાજ્યના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો. મમતા બેનર્જીએ આ મુદ્દા પર પોતાના જ પક્ષના નેતા હુમાયુ કબીરને ટીએમસીમાંથી હાંકી કાઢ્યા. જો કે, ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને, હુમાયુ કબીર આ મુદ્દા પર અડગ રહ્યા. તેઓએ તેને મુસ્લિમ ઓળખ સાથે જોડી દીધી. બાબરી મસ્જિદ બનાવવાનો આગ્રહ રાખનારા હુમાયુ કબીરે કહ્યું કે 4 કરોડ મુસ્લિમો જીવિત હોય ત્યાં સુધી કોઈ ઈંટ પણ ખસેડી શકશે નહીં.
બાબરી મસ્જિદનું શું થશે?
હુમાયુ કબીરે પોતાની પાર્ટી બનાવી અને બે બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડી અને જીતી. ભાજપ પહેલીવાર બંગાળમાં પણ સત્તામાં આવી છે. તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે બંગાળમાં બનનારી બાબરી મસ્જિદનું શું થશે?
ભાજપે બંગાળમાં બાબરી મસ્જિદના ફરી બનાવવાના કોઈપણ પ્રયાસનો સખત વિરોધ કર્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે બાબરી મસ્જિદ સમયના અંત સુધી નહીં બને અને આક્રમણકારોનો નાશ થઈ ગયો હોય. પશ્ચિમ બંગાળના તૃણમૂલ નેતા હુમાયુ કબીરે વળતો જવાબ આપ્યો કે, આ બંગાળ છે, ઉત્તર પ્રદેશ નહીં. યોગીને બોલવા દો, મસ્જિદ બનશે.
જ્યાં સુધી એક પણ કાર્યકર હોય...
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત ભાજપના નેતાઓએ તેને સાંપ્રદાયિક ઉશ્કેરણી ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે જો ભાજપ સત્તામાં આવશે તો તે તેને મંજૂરી આપશે નહીં. હિન્દુ સંગઠનોએ પણ વિરોધ કર્યો હતો. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એક રેલીમાં કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી ભાજપનો એક પણ કાર્યકર હાજર રહેશે ત્યાં સુધી બાબરી મસ્જિદ બનવા દેવામાં આવશે નહીં.
બીજી ચૂંટણી રેલીમાં અમિત શાહે કહ્યું હતું કે, મમતા દીદી અને હુમાયુ કબીરે મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળવી જોઈએ. આ ભારત છે, અને અહીં કોઈ બાબરી મસ્જિદ બનાવી શકશે નહીં. અગાઉ, માલદાના માણિકચક વિસ્તારમાં એક ચૂંટણી રેલીમાં શાહે કહ્યું હતું કે હુમાયુ કબીરે મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળવી જોઈએ કે ભાજપ બાબરી મસ્જિદ જેવી મસ્જિદ બનાવવા દેશે નહીં.
કામ 6 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ શરૂ થયું
હુમાયુ કબીર મુર્શિદાબાદ જિલ્લાના બેલડાંગા/રેજીનગર વિસ્તારમાં ચેતિયાણી ગામમાં બાબરી મસ્જિદ બનાવી રહ્યો છે. કામ 6 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ શરૂ થયું હતું.
હુમાયુ કબીરે મુર્શિદાબાદમાં બાબરી મસ્જિદ પૂર્ણ કરવાનું વચન આપ્યું છે. જોકે, ભાજપ હવે બંગાળમાં સત્તામાં છે, જે મસ્જિદના નિર્માણનો સખત વિરોધ કરે છે. તેથી, હુમાયુ કબીરને મસ્જિદના નિર્માણમાં કાનૂની અને વહીવટી પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નવી ભાજપ સરકાર બન્યા પછી, પાર્ટી આ મુદ્દા પર તેની નીતિ કડક કરી શકે છે.
આ પ્રોજેક્ટ હાલમાં બંગાળના રાજકારણમાં સાંપ્રદાયિક ધ્રુવીકરણનું પ્રતીક બની ગયો છે.
