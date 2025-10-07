Prev
હવે શું ભયાનક થવાનું છે ? ભારતમાં બીજી વખત જોવા મળી કયામત, ભારતમાં આવશે ભૂકંપ કે સુનામી ?

Natural disaster on India: તમિલનાડુના માછીમારોએ એક ચમકતી, લાંબી માછલી શોધી કાઢી છે. આ માછલી 2025માં તમિલનાડુમાં બે વાર જોવા મળી છે. આ વર્ષે તે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડમાં પણ જોવા મળી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:39 PM IST

Natural disaster on India: સોમવારે, તમિલનાડુના રામનાથપુરમ જિલ્લામાં માછીમારોએ એક વિચિત્ર માછલી શોધી કાઢી, જેને "ડૂમ્સડે ફિશ" કહેવામાં આવે છે. આ માછલીને ઓરફિશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રવિવારે રામેશ્વરમ બંદર છોડ્યા પછી મન્નારના અખાતથી પરત ફરતી વખતે માછીમારોએ આકસ્મિક રીતે તેને પકડી લીધી હતી. જ્યારે તેઓ માછલીને કિનારે પરત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને આ ચમકતી, લાંબી માછલી દેખાઈ હતી.

ઓરફિશની લંબાઈ

ઓરફિશ તેની તેજસ્વીતા અને લંબાઈથી બધાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે. તેનું વજન આશરે 6 કિલો હતું. આ વર્ષે ભારતમાં આ બીજી વખત આ માછલી જોવા મળી છે. પ્રથમ વખત તમિલનાડુમાં જોવા મળી હતી, જ્યાં 30 ફૂટ લાંબી ઓરફિશ મળી હતી. તેને પકડવા માટે સાત લોકોએ સાથે મળીને કામ કરવું પડ્યું હતું.

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડમાં આ માછલી જોવા મળી

આ વર્ષે વિશ્વભરમાં ત્રણ અન્ય સ્થળોએ આ માછલી જોવા મળી છે. જૂન મહિનામાં ન્યુઝીલેન્ડના ડ્યુનેડિન અને ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં તે બે વાર જોવા મળી હતી, જ્યાં એક માથાભારે ઓરફિશ કિનારે તણાઈ ગઈ હતી. બીજી વખત, 2 જૂને, ઓસ્ટ્રેલિયાના તાસ્માનિયાના દરિયાકાંઠે 3 મીટર લાંબી ઓરફિશ જોવા મળી હતી.

સમુદ્ર નાગ

વધુમાં, ગયા સપ્ટેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં બીજી એક ઓરફિશ પકડાઈ હતી. તિવી ટાપુઓ પરથી એક વિશાળ ઓરફિશ મળી આવી હતી. તેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા, અને લોકોએ તેને દરિયાઈ નાગ પણ સમજી લીધો હતો.

ઓરફિશને 'ડૂમ્સડે ફિશ' કેમ કહેવામાં આવે છે?

જાપાની સંસ્કૃતિમાં, ઓરફિશને કુદરતી આફતનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તેથી, તેને "પ્રલયની માછલી" કહેવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે 20થી 200 મીટરની ઊંડાઈએ રહે છે. તેથી, તે જમીન પર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેથી, જો તે સપાટીની નજીક અથવા કિનારા પર દેખાય છે, તો તેને ભૂકંપ અથવા સુનામી જેવી કુદરતી આફતની નિશાની માનવામાં આવે છે.
 

