/વોટ્સએપ યુઝરનેમ અંગે સરકારની કાર્યવાહી, Metaને ફટકારી નોટિસ, 3 દિવસમાં આપવો પડશે જવાબ

WhatsApp New Feature : મેટાની માલિકીની કંપની વોટ્સએપમાં ઉમેરવામાં આવેલા નવા ફીચર્સે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. કંપનીએ તાજેતરમાં જ પોતાનું નવું યુઝરનેમ ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. આ ફીચરની મદદથી લોકો હવે તેમના મોબાઈલ નંબર શેર કર્યા વિના અન્ય યુઝર્સ સાથે વાતચીત કરી શકશે. ભારત સરકારે દેશમાં વોટ્સએપના યુઝરનેમ ફીચર શરૂ કરવા અંગે મેટાને નોટિસ ફટકારી કરી છે.
લોન્ચ થાય તે પહેલાં જ આ ફીચર ભારત સરકારની તપાસ હેઠળ આવ્યું છે. સરકારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે આ નવું ફીચર સુરક્ષા સાથે ચેડા કરી શકે છે. પરિણામે કેન્દ્ર સરકારે મેટાને નોટિસ ફટકારી છે, જેમાં ત્રણ દિવસમાં આ ફીચર અંગે વિગતવાર માહિતી માંગવામાં આવી છે.
યુઝરનેમ ફીચર લોન્ચ નહીં થાય!
નોટિસમાં કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ બાબતે ચર્ચા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી યુઝરનેમ ફીચર લોન્ચ ન કરવું જોઈએ. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નોટિસમાં મેટાને ભારતમાં તેને શરૂ કરતા પહેલા યુઝરનેમ ફીચર વિશે સંપૂર્ણ વિગતો આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
Government issues notice to Meta regarding roll-out of the “usernames” feature on WhatsApp in India: Sources
Government directs Meta to furnish a detailed explanation on the “usernames” feature within 3 days: Sources
Government directs Meta not to roll out the “usernames”… pic.twitter.com/cnvkeUzvMc
— ANI (@ANI) July 1, 2026
ઉલ્લેખનીય છે કે WhatsAppએ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે, આ વર્ષના અંતથી યુઝર્સ તેમના મોબાઇલ નંબર શેર કર્યા વિના ચેટ અને કોલ કરી શકશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, WhatsApp પર વાતચીત કરવા માટે હવે ફોન નંબરની આપ-લે જરૂરી રહેશે નહીં. તેના બદલે ફક્ત યુઝર્સનેમનો ઉપયોગ કરીને વાતચીત કરી શકાશે. એક્સપર્ટ માને છે કે આ નવું ફીચર નોંધપાત્ર સુરક્ષા જોખમો ઉભા કરી શકે છે.
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
29 જૂને WhatsAppએ યુઝરનેમ ફીચર વિશે વિગતો શેર કરી હતી
નોંધનીય છે કે 29 જૂને WhatsAppએ X પર યુઝરનેમ ફીચર અંગે માહિતી શેર કરી હતી. પોસ્ટમાં WhatsAppએ જણાવ્યું હતું કે તમારો ફોન નંબર વ્યક્તિગત માહિતી છે અને ક્યારેક તમે તેને શેર કર્યા વિના અન્ય લોકો સાથે કનેક્ટ થવા માંગો છો. તેથી જ તેઓ WhatsApp માટે યુઝરનેમ ફીચર લોન્ચ કરી રહ્યા છે.