જ્યારે વિસ્ફોટોએ હચમચી ગયું દિલ્હી, જાણો રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં થયેલા છેલ્લા 10 મોટા બ્લાસ્ટ વિશે
Delhi Blast History: દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટમાં અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. દિલ્હી પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિસ્ફોટ ધીમે ધીમે ચાલતી I20 કારમાં થયો હતો.
Delhi Blast History: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટમાં આઠ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકના અનેક વાહનો નાશ પામ્યા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનો અવાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો. આસપાસના વિસ્તારમાં આગ ફેલાઈ ગઈ. દિલ્હી પોલીસ કે અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા કોઈ ચોક્કસ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ફરીદાબાદ નજીક વિસ્ફોટકોની શોધ સૂચવે છે કે આ કોઈ મોટા ષડયંત્રનો ભાગ હોઈ શકે છે.
લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક થયેલા આ વિસ્ફોટથી દિલ્હીને હચમચાવી નાખનારા દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોની યાદો તાજી થઈ ગઈ છે.
ચાલો જાણીએ દિલ્હીને હચમચાવી નાખનારા મોટા વિસ્ફોટો વિશે.
- 7 સપ્ટેમ્બર, 2011: 7 સપ્ટેમ્બર, 2011ના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટની બહાર એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 79 ઘાયલ થયા હતા. હરકત-ઉલ-જીહાદે આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. આનો હેતુ આતંકવાદી અફઝલ ગુરુની ફાંસી અટકાવવાનો હતો.
- 27 સપ્ટેમ્બર, 2008: રાજધાની દિલ્હીમાં છેલ્લો મોટો વિસ્ફોટ 2008માં થયો હતો. 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ કુતુબ મિનાર નજીક મહેરૌલી ફૂલ બજારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જેમાં ત્રણ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 21 ઘાયલ થયા હતા.
- 13 સપ્ટેમ્બર, 2008: આ દિવસે રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સતત પાંચ વિસ્ફોટ થયા હતા. આ વિસ્ફોટો સીપી, ગફ્ફર માર્કેટ, કરોલ બાગ, ગ્રેટર કૈલાશ અને એમ બ્લોક માર્કેટમાં થયા હતા. આશરે 25 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 100થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
- 14 એપ્રિલ, 2006: જૂની દિલ્હીમાં જામા મસ્જિદ પરિસરમાં બે વિસ્ફોટોમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
- 29 ઓક્ટોબર, 2005: સરોજિની નગર અને પહાડગંજ બજારમાં થયેલા ત્રણ વિસ્ફોટો અને દિલ્હીના ગોવિંદપુરી વિસ્તારમાં બસમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં 59થી વધુ લોકો માર્યા ગયા અને કેટલાક વિદેશીઓ સહિત 100થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
- 22 મે, 2005: દિલ્હીના બે સિનેમાઘરોમાં થયેલા સતત વિસ્ફોટોમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું અને 60 અન્ય ઘાયલ થયા.
- 18 જૂન, 2000: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બે શક્તિશાળી બોમ્બ વિસ્ફોટોમાં આઠ વર્ષની બાળકી સહિત બે લોકો માર્યા ગયા અને એક ડઝનથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા.
- 26 જુલાઈ, 1998: આઈએસબીટીના કાશ્મીરી ગેટ પર પાર્ક કરેલી બસમાં થયેલા ઉચ્ચ-તીવ્રતાના વિસ્ફોટમાં બે લોકો માર્યા ગયા અને ત્રણ અન્ય ઘાયલ થયા.
- 30 ડિસેમ્બર, 1997: પંજાબી બાગ નજીક એક બસમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો, જેમાં ચાર મુસાફરો માર્યા ગયા અને લગભગ 30 ઘાયલ થયા.
- 30 નવેમ્બર, 1997: આજના વિસ્ફોટની જેમ, 1997માં લાલ કિલ્લા સંકુલમાં થયેલા બે વિસ્ફોટોએ પણ દેશને હચમચાવી નાખ્યો. ત્રણ લોકો માર્યા ગયા અને 70 લોકો ઘાયલ થયા.
