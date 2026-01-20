જ્યારે મોદી CM હતા ત્યારે પટનાથી ગુજરાત જતા નીતિન નબીન: ભાજપના નવા અધ્યક્ષનો કિસ્સો
why nitin nabin goes gujarat in 2009 to meet modi: નીતિન નબીન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનવાથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પોતાના વિશ્વાસુઓને ક્યારેય ભૂલતા નથી. બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે નીતિનને ભલે તાજેતરના વર્ષોમાં મોટી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી હોય, પરંતુ મોદી તેમને લગભગ બે દાયકાથી ઓળખે છે. હા, જ્યારે મોદી ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે પટનાથી નીતિન નબીન તેમને મળવા જતા હતા.
why nitin nabin goes gujarat in 2009 to meet modi: નીતિન નબીન લોકશાહી પ્રક્રિયા દ્વારા નિર્વિરોધ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા છે. થોડા સમય પહેલા જ તેમને રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. બિહારના એક મંત્રીને અચાનક દિલ્હી બોલાવીને ભાજપની કમાન સોંપવી એ કરોડો લોકો માટે આશ્ચર્યજનક બાબત છે. 45 વર્ષના યુવા અધ્યક્ષ, બિહારમાં માર્ગ નિર્માણ મંત્રી, ભાજપના છત્તીસગઢ પ્રભારી, સતત પાંચ વિધાનસભા ચૂંટણી જીત્યા, 2008 થી યુવા મોરચાની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીના સભ્ય... છતાં લોકોના મનમાં એક પ્રશ્ન છે કે શું માત્ર 'ઝેન જી' (યુવાનોની નવી પેઢી) ને સાધવા માટે જ આટલો મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે? શું આ નિર્ણય પાછળ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ છે? અસલમાં, નીતિન નબીન છેલ્લા લગભગ બે દાયકાથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિશ્વાસુ છે. બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે જ્યારે મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પટનાની હાલત નીતિન નબીન જ તેમને જણાવતા હતા. એમ કહો કે બિહારમાં મોદીની આંખ અને કાન નીતિન નબીન હતા.
'બંધુ બિહારી' પુસ્તકમાં મિત્રતાનો ઉલ્લેખ
2021માં પ્રકાશિત પુસ્તક 'બંધુ બિહારી'માં વરિષ્ઠ પત્રકાર સંકર્ષણ ઠાકુરે 2005 થી 2013 દરમિયાન બિહારમાં એનડીએ સરકાર વખતે મોદી અને નીતિન નબીનની મિત્રતાની ચર્ચા કરી છે. તે સમયે ભાજપના કેટલાક નેતાઓ અંદરખાને નારાજ હતા. ઠાકુર લખે છે કે કેટલાક નેતાઓ એ વાતથી નારાજ હતા કે બિહારમાં એનડીએ સરકાર હોવા છતાં તેમને નીતીશની 'બી' ટીમ બનાવી દેવામાં આવી છે. જેમાં ભાગલપુરના સાંસદ શાહનવાઝ હુસૈન અને રાજીવ પ્રતાપ રૂડી જેવા નેતાઓનો અવાજ પણ સામેલ હતો.
દિલ્હીમાં જેટલી અને બિહારમાં મોદી
સવાલો ઉઠવા લાગ્યા કે પાર્ટી બિહાર ગઠબંધનનો ભાગ રહેવા માંગે છે કે નહીં? સુશીલ મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે કઈ વ્યવસ્થા અને સમજૂતી હેઠળ સરકાર ચાલી રહી છે. તેમણે સાથીદારોને ત્યાં સુધી કહી દીધું કે તેઓ તે શરતો વિશે તેમના મંતવ્યો જાણવા માંગશે કે તે શરતો તેમને યોગ્ય લાગે છે કે નહીં. ટીકાકારો શાંત થઈ ગયા, પરંતુ તેનો અર્થ એ નહોતો કે તેઓ ખુશ હતા. તેઓ નીતીશના નિયંત્રણમાં રહેવાને બદલે નીતીશને નિયંત્રણમાં રાખવા માંગતા હતા. તેઓ બિહારના નિર્ણયો અને તેના રાજકીય પ્રવચનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ઇચ્છતા હતા. સરકાર અને શાસનના મુદ્દાઓ પર નીતિશ તેમની સલાહ લેવાની પણ તસ્દી લેતા નહોતા, તેમનું સાંભળવાની તો વાત જ નહોતી. તેઓ બિહારમાં સુશીલ મોદી અને દિલ્હીમાં અરુણ જેટલી સાથે સલાહ લઈને વ્યવસ્થા કરવામાં સંતુષ્ટ હતા.
'નીતીશે ગઠબંધનનું અપહરણ કર્યું'
તે દરમિયાન ભાજપના એક સાંસદે વરિષ્ઠ પત્રકાર ઠાકુરને ફરિયાદ કરતા કહ્યું હતું કે બિહારમાં સત્તાધારી ગઠબંધનનો હિસ્સો હોવાનો અર્થ જ શું? જ્યારે હું એક સામાન્ય નોકરી માટે કોઈની ભલામણ ન કરી શકું કે નાનો-મોટો કોન્ટ્રાક્ટ ન અપાવી શકું, તો આ ગઠબંધન શા કામનું? જો તે કોઈને નાનો કોન્ટ્રાક્ટ ન આપી શકે, હેરાન કરનાર અધિકારીની બદલી ન કરાવી શકે, તો પછી આ ગઠબંધનનો શું કામનું? નીતીશે આ ગઠબંધનનું અપહરણ કરી લીધું છે. પટનામાં તેમના સાથીદારો એટલા ગુસ્સામાં હતા કે તેઓ કટાક્ષમાં કહેતા, "અમે આ સરકારના નપું... વરરાજા છીએ."
નીતિન નબીન ત્યારે ગુજરાત જતા હતા
બે ધારાસભ્યો નીતિન નબીન, રામેશ્વર ચૌરસિયા અને નીતીશ સરકારમાં મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ જેવા લોકોએ ગુજરાત સરકારના મહેમાન તરીકે ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં સમય વિતાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. નીતીશ સારી રીતે સમજતા હતા કે તેઓ આટલી લાંબી ઉડાન કેમ ભરી રહ્યા છે અને શું સંદેશ લઈને પરત ફરી રહ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદીની રમત ચાલી રહી હતી અને નીતીશને તેમના વિશે વિચારવું પણ ગમતું નહોતું, પરંતુ તેમણે સંયમ જાળવી રાખ્યો હતો. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરફથી કોઈ સીધી દખલગીરી ન થાય ત્યાં સુધી તેમને ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી એમ વિચારીને, પણ 10 મે, 2009 ના રોજ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ.
લુધિયાણા રેલી અને મોદી-નીતીશની તસવીર
એનડીએ લાલકૃષ્ણ અડવાણીને તેમના વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે રજૂ કરવાનો સક્રિય પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું, અને આ સંદર્ભમાં, 2009 માં લોકસભા પ્રચાર દરમિયાન લુધિયાણામાં એક વિશાળ જાહેર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ ઘટક પક્ષોના મુખ્ય નેતાઓ અને એનડીએના મુખ્યમંત્રીઓને આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. યુપીએથી અલગ થયા પછી તેલંગાણા રાષ્ટ્ર સમિતિના કે. ચંદ્રશેખર રાવે રેલીમાં હાજરી આપવાનું નક્કી કર્યું. આનાથી એનડીએના એકંદર વર્તુળમાં નવો ઉત્સાહ ફેલાયો.
નીતિશ રેલીમાં હાજરી આપવા માટે ખચકાતા હતા કારણ કે તેઓ નરેન્દ્ર મોદી સાથે સ્ટેજ શેર કરવાના વિરોધમાં હતા. તેમણે જેડીયુ પ્રમુખ શરદ યાદવને હાજરી આપવા વિનંતી કરી. રેલીના બે દિવસ પહેલા જેટલીએ નીતિશને ફોન કરીને કહ્યું કે અડવાણી તેમની હાજરીની ખૂબ ઇચ્છા રાખે છે. નીતિશે તરત જ કોઈ ચોક્કસ જવાબ આપ્યો નહીં. બાદમાં, જેટલીએ સંજય ઝાને આ કાર્ય સોંપ્યું, અને સંજય ઝા આખરે નીતિશને મનાવવામાં સફળ થયા. તેમણે નીતિશને ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટમાં જવા, રેલીમાં ભાગ લેવા અને તે જ સાંજે પાછા ફરવાનું સૂચન કર્યું. બસ એટલું જ થયું. અડવાણી ખુશ થશે. નીતિશ અને સંજય ઝા ચંદીગઢ ગયા, જ્યાંથી તેઓ રોડ દ્વારા રેલીના મેદાન તરફ ગયા.
મંચ પર મોદીએ નીતીશનો હાથ પકડીને હવામાં લહેરાવ્યો
અકાલી યજમાનોએ લુધિયાણા રેલીનું આયોજન પંજાબી શૈલીમાં કર્યું હતું. તે એક વિશાળ અને ઘોંઘાટભર્યો કાર્યક્રમ હતો- ઢોલ વાગી રહ્યા હતા, તલવારો ચમકી રહી હતી અને ભાંગડા નર્તકો પૂરા જોશમાં હતા. નીતીશ કુમાર ઝડપથી ચાલીને માંડ ભીડભાડવાળા મંચ પર પહોંચ્યા જ હતા કે નરેન્દ્ર મોદી બીજી બાજુથી સ્ફૂર્તિથી આવ્યા, તેમનો હાથ પકડ્યો અને ઉપર ઉઠાવી દીધો જેથી બધા જોઈ શકે. ભીડમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ, પણ તાળીઓના ગડગડાટનો અવાજ નીતીશને એવો લાગ્યો હશે જાણે કોઈ માખી કાનમાં ઘૂસીને ફફડી રહી હોય. કેમેરા બહાર આવ્યા, ફોટા ખેંચાયા અને નીતીશને ચોક્કસપણે એવું અનુભવાયું હશે કે જાણે તેમના પર નિશાન સાધવામાં આવી રહ્યું છે.
બધું જ ક્ષણભરમાં થઈ ગયું. નીતીશ કંઈ સમજે તે પહેલાં મોદીએ તેમનો હાથ છોડી દીધો અને મંચ પર પોતાના નિશ્ચિત સ્થાન પર જઈને બેસી ગયા. રેલી પૂરી થયા પછી નીતીશ જ્યારે સંજય ઝા સાથે કારમાં બેઠા, ત્યારે તેમણે સંજય ઝાને ખીજાવાનું શરૂ કરી દીધું. તેમનો ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો હતો. તેમણે કહ્યું, 'એટલા માટે અહીં લાવ્યા હતા? તમને ખબર હતી કે શું થવાનું છે? મને પ્રોવોક (ઉશ્કેરણી) કરવામાં આવ્યો છે અને તમે મને ફસાવ્યો છે.' સંજય ઝાએ નીતીશને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નીતીશ કંઈ પણ સાંભળવા તૈયાર નહોતા. તેમણે કહ્યું કે આ બધું જ 'ડેલિબ્રેટ' છે, એક ડિઝાઈન છે; કાલે અખબારમાં એ જ ફોટો છપાશે જે તેમણે મારો હાથ પકડીને જબરદસ્તી ખેંચાવ્યો છે. હું આ પ્રકારની રાજનીતિની સખત વિરુદ્ધ છું.
પટના પહોંચતા સુધી બંને વચ્ચે ફરી કોઈ વાત ન થઈ. બીજા દિવસે સવારે જ્યારે સંજય ઝાએ બધા અખબારોમાં છપાયેલી એ તસવીર જોઈ, ત્યારે તેમને અહેસાસ થયો કે નીતીશને જાળમાં ફસાવવા માટે તેમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એ તસવીરમાં નીતીશ હાથ લહેરાવતા દેખાતા હતા.
મોદીના હોર્ડિંગ કેમ્પેઈનના નેતા નીતિન નવીન હતા
જૂન 2010માં પટનામાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક મળવાની હતી તેના થોડા દિવસો પહેલા જ શહેરની દીવાલો પર પોસ્ટરો લાગવા માંડ્યા હતા. આમાં નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે મોદીએ કોસી પૂર પીડિતોની રાહત માટે 5 કરોડ રૂપિયાના મહાદાનની જાહેરાત કરી હતી. સત્રની પૂર્વ સંધ્યાએ પટનાના મહત્વના ચોકો પર બિહારની જનતા વતી મોદી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ લગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. આમાંના ઘણા હોર્ડિંગ્સ સ્થાનિક ભાજપ યુનિટ સાથે જોડાયેલા નીતિન નવીન અને રામેશ્વર ચૌરસિયા જેવા નાના નેતાઓ દ્વારા પ્રાયોજિત હતા. ઘણા વર્ષો પછી મોદી પહેલીવાર પટના આવી રહ્યા હતા. મોદી ગુજરાતમાં સતત ચૂંટણી જીતતા હતા અને પાર્ટીના તમામ લોકો તેમના અભિનંદનનું આયોજન કરી રહ્યા હતા. ઉત્સાહનો દરિયો ઉમટી રહ્યો હતો.
ભાજપનું સત્ર શરૂ થયું ત્યારે નીતીશ પટનામાં નહોતા, તેઓ પોતાની વિકાસ યાત્રાના લાંબા તબક્કા માટે ઉત્તર બિહાર ગયા હતા. વિધાનસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના મહિનાઓ જ બાકી હતા અને તે માટે જમીન તૈયાર કરવાની હતી. નીતીશે સુશીલ મોદીને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ પાછા ફર્યા પછી ભાજપના નેતાઓને પટનાથી વિદાય લેતા પહેલા ડિનર (ભોજન) પર આમંત્રિત કરશે. સુશીલ મોદીએ ડિનરના આયોજન માટે ચાણક્ય હોટલનું સૂચન કર્યું હતું, જ્યાં ભાજપના અનેક નેતાઓ રોકાયા હતા. નીતીશે આ સૂચન ન માન્યું અને કહ્યું કે તેઓ તેમને ઘરે જ જમાડશે. હોટલમાં આપ્તજન જેવી ચર્ચા થઈ શકતી નથી.
અખબારમાં મોદીની તસવીર જોઈ નીતીશ ભડક્યા
'એક અણે માર્ગ' ના લીલાછમ મેદાનમાં એક મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. રસોડા માટે પાછળની જગ્યા આપવામાં આવી હતી અને અસલ બિહારી વાનગીઓની યાદી તૈયાર હતી- બાલૂશાહી, બેલગ્રામી, ખાજા, માલપુઆ અને અલબત્ત લિટ્ટી-ચોખા પણ... જ્યારે બીજા દિવસે અખબારો નીતીશની સામે આવ્યા ત્યારે તેમની નજર જે સમાચાર પર પડી તેનાથી તેમને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેઓ હાથમાં ચાનો કપ પણ સીધો પકડી શક્યા નહીં. પટનાના બે મોટા અખબારોમાં આખા પાનાની જાહેરાત છાપીને પૂર રાહત ફંડમાં 5 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપવા બદલ નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો.
'બિહારના મિત્ર' ના નામે ખેલ
જાહેરાત આપનારાઓના નામ છપાયા નહોતા. નામના બદલે 'બિહારના મિત્ર' લખેલું હતું. જાહેરાત આપનારી એજન્સી પટનાની 'એક્સપ્રેશન એડ્સ' હતી, જેના માલિક અરિંદમ ગુહા હતા. તેઓ જનસંપર્કનું કામ કરતા હતા અને મીડિયા તથા સરકારી વિભાગોમાં જાણીતું નામ હતું. જોકે, જાહેરાત આપનારનો ચહેરો કોઈ છુપાવી શક્યું નહોતું. જાહેરાતમાં જે શબ્દો લખ્યા હતા તે અપ્રસ્તુત હતા- નીતીશના દિલને સૌથી વધુ ઠેસ એ તસવીર જોઈને પહોંચી હતી જેમાં નરેન્દ્ર મોદી અને નીતીશ કુમાર એકબીજાની હથેળી પકડીને હાથ ઉપર ઉઠાવેલા દેખાતા હતા.
નીતીશે ગુસ્સામાં સંજય ઝાને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે હવે ડિનર નહીં થાય, આમંત્રણ પત્રો પાછા ખેંચી લો. સંજય ઝા સમજી ગયા કે આ દલીલ કરવાનો કે કારણ પૂછવાનો સમય નથી. મુખ્યમંત્રીએ તેમના ઘરના સ્ટાફને મંડપ ઉખેડી નાખવાનો અને રસોડું બંધ કરી દેવાનો આદેશ આપી દીધો. સુશીલ મોદીને ખબર પડી ગઈ કે નીતીશે ડિનરનો કાર્યક્રમ રદ કરી દીધો છે...
નીતીશ ગુસ્સે થયા: મને જણાવ્યા વગર આ કેવી રીતે છપાયું?
સુશીલ મોદીએ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા નીતીશને મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો. તેમણે દલીલ કરી કે ચૂંટણી પહેલા ખોટો સંદેશ જશે. ડેપ્યુટી સીએમ (સુશીલ મોદી) જાણતા હતા કે કોઈ ફાયદો થશે નહીં. તેઓ જાણતા હતા કે તેમનો બોસ (નીતીશ) એક જીદ્દી માણસ છે, હવે જ્યારે તેમણે એક નિર્ણય લઈ લીધો છે, તો તેઓ તેનાથી પાછળ હટશે નહીં. નીતીશે કહ્યું, 'ખોટો મેસેજ તો જતો રહ્યો છે, જે તમે લોકોએ મોકલ્યો છે. મારી જાણકારી વગર આ બધું છપાયું કેવી રીતે?'
તે જ બપોરે નીતીશે ભાજપના સત્ર માટે દિલ્હીથી આવેલા પત્રકારોને અનૌપચારિક વાતચીત માટે ચાણક્ય હોટલમાં લંચ પર બોલાવ્યા. આવતાની સાથે જ નીતીશે જણાવી દીધું કે તેમણે ભાજપના નેતાઓને આપેલું ડિનરનું આમંત્રણ પાછું ખેંચી લીધું છે અને તેઓ તપાસ કરાવશે કે આ જાહેરાત કેવી રીતે પ્રકાશિત થઈ. આ ગંભીર મામલો છે અને તેની તપાસ થશે.
